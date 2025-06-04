- Home
Cel mai de încredere API pentru date valutare din lume
Cu peste 30 de ani de experiență în domeniul FX și al tranzacțiilor valutare, API-ul nostru Currency Data oferă date de schimb valutar în timp real, precise și fiabile pentru sute de monede din întreaga lume. Ratele noastre provin direct de la furnizori de date financiare și bănci centrale.
Date în timp real, precise și fiabile pentru peste 220 de monede din lume
API-ul pentru date valutare al Xe este integrat cu peste 100 de surse globale de înaltă reputație. Acest lucru ne permite să oferim cele mai precise și actualizate date. Detectăm și filtrăm dinamic orice erori, oferindu-vă o API pentru valute și date pe care vă puteți baza.
Implementare simplă și rapidă
API-ul nostru pentru date valutare este conceput pentru dezvoltatori. Vă facilităm integrarea în software-ul existent. Vei primi SDK-uri pentru Java, NodeJS, PHP și Python.
Instrumente și rate de conversie valutară
Obțineți mai mult decât date în timp real. XECD oferă rate istorice, medii lunare, volatilitate valutară și posibilitatea de a adăuga o marjă personalizabilă la rate.
Peste 220 de valute, metale și criptomonede
API-ul nostru Currency Data oferă sute de valute din întreaga lume, metale prețioase, criptomonede selectate și rate precise ale băncilor centrale.
Tarife precise, fiabile și actualizate
Vedeți ratele actualizate chiar și la fiecare 60 de secunde. Cu ajutorul blenderului nostru valutar, Xe asigură că API-ul nostru Currency Data oferă cele mai precise rate globale.
O API puternică și scalabilă pentru date valutare
API-ul Currency Data al Xe este utilizat de mii de companii, de la IMM-uri la companii din topul Fortune 500, din toate industriile. Cu API-ul nostru pentru convertorul valutar FX, veți beneficia de disponibilitate garantată, volume scalabile și răspunsuri în milisecunde. Integrează-l cu ușurință cu software-ul tău actual, inclusiv Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP și multe altele.
Documentație API extinsă
Documentația noastră detaliată pentru API-ul valutar este plină de instrucțiuni simple și exemple de cod pentru o implementare ușoară.
Ghid de pornire rapidă non-tehnic - Testați API-ul nostru cu versiunea de încercare gratuită
Specificații tehnice PDF - API JSON puternic, creat pentru dezvoltatori
Xe Currency Data Swagger - Accesați SDK-ul pentru client și server
Repozitoriul nostru API GitHub - Profitați la maximum de API-ul nostru pentru date valutare
Selectați pachetul dvs.
API-ul Currency Data al Xe oferă cursuri de schimb valutar fiabile pentru nevoile afacerii tale. Selectați frecvența actualizărilor tarifelor și numărul de solicitări de tarife API pe lună.
Dacă planurile de mai jos nu corespund nevoilor dumneavoastră, contactați-ne.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Colaborați cu noi
Căutăm furnizori de software, servicii profesionale IT și parteneri de recomandare care să colaboreze cu noi și să utilizeze API-ul nostru pentru a crea produse și servicii inovatoare.
Parteneriatul cu Xe Currency Data oferă o infrastructură robustă, o API bine documentată, oportunități de redistribuire, co-branding și oportunități de programe de recomandare.
ISV-uri
API-ul nostru este o soluție excelentă pentru furnizorii independenți de software care doresc să integreze date despre cursul de schimb valutar în produse. Folosește XECD pentru a accesa rate live, date istorice și multe altele. Acest lucru îmbunătățește produsele tale și oferă mai multă valoare clienților tăi.
Servicii profesionale IT
XECD este ușor de utilizat, dar unele companii ar putea avea nevoie de ajutor cu integrarea, personalizarea și alte aspecte tehnice. Prin parteneriatul nostru, puteți oferi clienților dumneavoastră o soluție completă care include API-ul nostru și expertiza dumneavoastră.
Recomandări
Alătură-te programului nostru de recomandări pentru oportunități suplimentare de venit. Câștigă un comision pentru fiecare recomandare reușită pe care ne-o trimiți. De asemenea, oferim oportunități de co-branding, care vă permit să promovați produsele și serviciile noastre sub marca dumneavoastră.
Integrați API-ul de date valutare al Xe
La Xe, ne dedicăm oferirii de asistență de calitate. Suntem bucuroși să personalizăm un pachet API pentru date despre valute pentru a se potrivi cazului de utilizare unic al afacerii dumneavoastră. Dacă sunteți interesat(ă) de un parteneriat cu Xe, contactați-ne.
Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de Întrebări frecvente.
Xe este mereu în căutare de idei noi despre cum să partajeze datele noastre valutare de încredere la nivel global. Încă mai ai nevoie de ajutor? Sunați-ne: +1 416 214-5606 - Opțiunea 1
Întrebări frecvente despre API-ul pentru date valutare
API-ul Currency Data de la Xe este un instrument ușor de utilizat pentru dezvoltatori, care oferă date precise și în timp real despre cursul de schimb pentru peste 220 de monede, din peste 100 de surse globale. Implementați XECD pentru a accesa ratele istorice, mediile lunare și volatilitatea cursului valutar.
API-ul nostru pentru date valutare este un API pe care vă puteți baza, extragând rate de la peste 100 de surse financiare și bănci centrale. Detectăm și filtrăm orice erori și actualizăm datele privind cursul de schimb valutar la fiecare 60 de secunde pentru cele mai recente informații.
Caracteristicile suplimentare pot varia în funcție de pachetul dvs. Toate API-urile XECD au:
Cursuri de schimb valutar în timp real și istorice
Medii lunare
Date privind volatilitatea valutară
Interogări pe interval de timp
Funcții personalizabile de marjă și prețuri
Pentru a simplifica cât mai mult posibil procesul de integrare, Xe oferă SDK-uri în Java, NodeJS, PHP și Python. De asemenea, oferim documentație API extinsă, cum ar fi un ghid de pornire rapidă non-tehnic, un PDF cu specificații tehnice și un depozit GitHub.
API-ul Xe este scalabil și poate fi integrat cu platforme precum Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP și multe altele. În funcție de pachetul dvs., API-ul Currency Data funcționează cu aplicații ERP, CRM și SaaS.
Da! Xe oferă o perioadă de încercare gratuită, astfel încât să puteți explora capacitățile API-ului și să vedeți cum se integrează în mediul dvs. software. Încearcă-l singur, fără obligații, înainte de a alege un pachet.