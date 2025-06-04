Grafice valutare Xe

Cu acest instrument convenabil, puteți revizui istoricul pieței și analiza tendințele cursurilor pentru orice pereche valutară. Toate graficele sunt interactive, utilizează rate medii ale pieței și sunt disponibile pentru o perioadă de până la 10 ani. Pentru a vedea un grafic valutar, selectați cele două valute, alegeți un interval de timp și faceți clic pentru a vizualiza.

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.16539
GBP / EUR1.14458
USD / JPY154.912
GBP / USD1.33389
USD / CHF0.803452
USD / CAD1.38217
EUR / JPY180.532
AUD / USD0.664440

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

