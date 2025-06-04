Dedicated expert support

Suport adaptat nevoilor dumneavoastră unice
Doriți să rezervați un transfer sau aveți nevoie de asistență cu contul dumneavoastră? Echipa noastră dedicată de experți este aici pentru a vă oferi sprijinul de care aveți nevoie.
Tipuri de sprijin
Suport pentru transferuri
Ai nevoie de ajutor pentru rezervarea unui transfer sau te-ai blocat la o etapă a procesului? Echipa noastră de servicii pentru clienți este aici pentru a vă ajuta, asigurându-vă că tranzacțiile dumneavoastră sunt gestionate eficient de fiecare dată.
Asistență pentru conturi
Echipa noastră de asistență este aici pentru a vă ajuta cu orice probleme legate de cont pe care le-ați putea întâmpina. Înțelegem cât de frustrante pot fi acestea și ne dedicăm să vă facem experiența Xe ușoară și fără stres.
Centru de ajutor
Centrul de ajutor Xe oferă răspunsuri rapide la întrebări frecvente — de la ajutor pentru conectare la securitate și actualizări — facilitând găsirea de soluții și gestionarea eficientă a contului.
Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5
Când vine vorba de transferuri internaționale de bani, înțelegem că uneori aveți nevoie de îndrumări suplimentare. Indiferent dacă efectuați un transfer de rutină sau gestionați o tranzacție mai mare, echipa noastră de experți dedicați este aici pentru a vă ajuta la fiecare pas.
Obțineți asistență personalizată pentru transferuri mari de bani
Când transferi sume mari la nivel internațional, ai nevoie de mai mult decât o rată excelentă - ai nevoie de limite de trimitere mai mari, asistență personalizată și transferuri securizate. Echipa noastră de servicii pentru clienți este aici pentru a se asigura că tranzacția dumneavoastră este gestionată fără probleme și că profitați la maximum de banii dumneavoastră.
Contactați echipa noastră pentru ajutor cu...
Trimiterea de bani
Ai nevoie de ajutor cu primul tău transfer? Suntem bucuroși să vă ajutăm să vă asigurați că banii dumneavoastră ajung în siguranță, rapid și la timp.
Crearea unui cont
Configurarea unui cont este simplă. Dacă aveți nevoie de asistență, echipa noastră dedicată este aici pentru a vă asigura că procesul este fără probleme.
Transferuri de fonduri
Nu ești sigur cum să plătești? Echipa noastră vă poate ghida prin opțiunile de plată pentru o experiență de transfer fără stres.
Limite de transfer
Îți vom spune cât poți trimite într-un singur transfer, în funcție de moneda și locația ta.
Obținerea unor tarife excelente
Suntem mândri de ratele noastre dobânzilor care depășesc așteptările băncilor. Permiteți-ne să vă explicăm cum puteți obține cea mai mare valoare pentru banii dvs.
Învățarea despre securitate
Îngrijorat de securitate? Echipa noastră este aici pentru a vă explica protecțiile avansate și măsurile noastre de securitate.
Ești gata să discutăm despre transferul tău?
De la răspunsurile la întrebările tale până la îndrumarea ta prin fiecare pas, echipa noastră de asistență este aici pentru a-ți face experiența perfectă. Hai să te conectăm.
Discută cu echipa noastră în peste 100 de limbi
Contactați echipa noastră de asistență prin chat live pentru asistență rapidă. Indiferent dacă aveți nevoie de ajutor pentru resetarea parolei, actualizarea informațiilor personale sau navigarea în setările contului, vă oferim asistența de care aveți nevoie.
Vizitați Centrul nostru de ajutor pentru a învăța în ritmul propriu
Centrul nostru de ajutor are tot ce ai nevoie pentru gestionarea contului tău Xe și transferurile de bani. De la depanare până la configurarea transferurilor, veți găsi întrebări frecvente și ghiduri utile. Majoritatea răspunsurilor sunt la doar un clic distanță, dar dacă aveți nevoie de mai mult ajutor, echipa noastră de asistență este și ea aici.
Întrebări frecvente (FAQ)
Mai mulți factori pot împiedica finalizarea unui transfer:
Fonduri insuficiente: Asigurați-vă că soldul contului dumneavoastră este suficient pentru a acoperi suma transferată și orice comisioane asociate.
Detalii incorecte ale destinatarului: Verificați dacă informațiile destinatarului, cum ar fi numărul contului bancar și codul SWIFT/BIC, sunt corecte.
Conformitate cu reglementările: Transferurile pot fi oprite din cauza verificărilor de conformitate sau a restricțiilor impuse de instituțiile financiare sau de guverne.
Probleme tehnice: Erorile ocazionale de sistem pot perturba procesul de transfer.
Dacă transferul nu a putut fi finalizat, vă rugăm să contactați echipa de servicii pentru clienți Xe pentru asistență.
Pentru a primi un transfer internațional de bani:
Furnizați detaliile bancare: Partajați numărul contului dvs. bancar, codul SWIFT/BIC și orice alte informații necesare cu expeditorul.
Confirmați detaliile transferului: Asigurați-vă că expeditorul are informații corecte pentru a evita întârzierile.
Așteptați depunerea: Odată ce transferul este inițiat, fondurile vor fi depuse în contul dumneavoastră. De obicei, acest proces durează între 1 și 3 zile lucrătoare, în funcție de monedele și țările implicate.
Dacă întâmpinați probleme de conectare:
Verificați acreditările: Asigurați-vă că introduceți numele de utilizator și parola corecte.
Resetare parolă: Dacă ați uitat parola, utilizați opțiunea „Am uitat parola” de pe pagina de conectare pentru a o reseta.
Ștergerea memoriei cache a browserului: Uneori, golirea memoriei cache a browserului poate rezolva problemele de conectare.
Contactați asistența: Dacă problemele persistă, contactați echipa de asistență clienți Xe pentru asistență.
Pentru a urmări transferul:
Folosește aplicația sau site-ul web Xe: Conectează-te la contul tău și navighează la secțiunea „Activitate” sau „Transferuri” pentru a vizualiza starea transferului tău.
Contactați serviciul de asistență clienți: Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați echipa de asistență clienți Xe.
Transferurile pot fi anulate din următoarele motive:
Solicitarea expeditorului: Este posibil ca expeditorul să fi inițiat o anulare.
Probleme de conformitate: Cerințele de reglementare sau preocupările legate de securitate pot duce la anulări.
Erori tehnice: Erorile de sistem pot duce uneori la anulări.
Pentru detalii specifice despre transferul anulat, vă rugăm să contactați echipa de servicii pentru clienți Xe.
Pentru a configura primul transfer:
Creați un cont: Înregistrați-vă pe site-ul sau aplicația Xe.
Verificați-vă identitatea: Finalizați toți pașii de verificare necesari conform cerințelor Xe.
Introduceți detaliile transferului: Furnizați informațiile destinatarului și suma pe care doriți să o trimiteți.
Alegeți metoda de plată: Selectați opțiunea de plată preferată.
Confirmați transferul: Verificați toate detaliile și confirmați transferul.