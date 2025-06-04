Dedicated support tailored to your needs

Suport adaptat nevoilor dumneavoastră unice

Doriți să rezervați un transfer sau aveți nevoie de asistență cu contul dumneavoastră? Echipa noastră dedicată de experți este aici pentru a vă oferi sprijinul de care aveți nevoie.

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779

Tipuri de sprijin

Transfer Support

Suport pentru transferuri

Ai nevoie de ajutor pentru rezervarea unui transfer sau te-ai blocat la o etapă a procesului? Echipa noastră de servicii pentru clienți este aici pentru a vă ajuta, asigurându-vă că tranzacțiile dumneavoastră sunt gestionate eficient de fiecare dată.

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779
Account Support

Asistență pentru conturi

Echipa noastră de asistență este aici pentru a vă ajuta cu orice probleme legate de cont pe care le-ați putea întâmpina. Înțelegem cât de frustrante pot fi acestea și ne dedicăm să vă facem experiența Xe ușoară și fără stres.

Contactați serviciul clienți
Help Centre

Centru de ajutor

Centrul de ajutor Xe oferă răspunsuri rapide la întrebări frecvente — de la ajutor pentru conectare la securitate și actualizări — facilitând găsirea de soluții și gestionarea eficientă a contului.

Vizitați Centrul de ajutor
Dedicated expert support

Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5

Când vine vorba de transferuri internaționale de bani, înțelegem că uneori aveți nevoie de îndrumări suplimentare. Indiferent dacă efectuați un transfer de rutină sau gestionați o tranzacție mai mare, echipa noastră de experți dedicați este aici pentru a vă ajuta la fiecare pas.

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779
Get personalized support for large money transfers

Obțineți asistență personalizată pentru transferuri mari de bani

Când transferi sume mari la nivel internațional, ai nevoie de mai mult decât o rată excelentă - ai nevoie de limite de trimitere mai mari, asistență personalizată și transferuri securizate. Echipa noastră de servicii pentru clienți este aici pentru a se asigura că tranzacția dumneavoastră este gestionată fără probleme și că profitați la maximum de banii dumneavoastră.

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779

Contactați echipa noastră pentru ajutor cu...

Sending money

Trimiterea de bani

Ai nevoie de ajutor cu primul tău transfer? Suntem bucuroși să vă ajutăm să vă asigurați că banii dumneavoastră ajung în siguranță, rapid și la timp.

Creating an account

Crearea unui cont

Configurarea unui cont este simplă. Dacă aveți nevoie de asistență, echipa noastră dedicată este aici pentru a vă asigura că procesul este fără probleme.

Funding transfers

Transferuri de fonduri

Nu ești sigur cum să plătești? Echipa noastră vă poate ghida prin opțiunile de plată pentru o experiență de transfer fără stres.

Sending limits

Limite de transfer

Îți vom spune cât poți trimite într-un singur transfer, în funcție de moneda și locația ta.

Competitive rates

Obținerea unor tarife excelente

Suntem mândri de ratele noastre dobânzilor care depășesc așteptările băncilor. Permiteți-ne să vă explicăm cum puteți obține cea mai mare valoare pentru banii dvs.

Secure transfers

Învățarea despre securitate

Îngrijorat de securitate? Echipa noastră este aici pentru a vă explica protecțiile avansate și măsurile noastre de securitate.

Ești gata să discutăm despre transferul tău?

De la răspunsurile la întrebările tale până la îndrumarea ta prin fiecare pas, echipa noastră de asistență este aici pentru a-ți face experiența perfectă. Hai să te conectăm.

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779
Chat with our team in over 100 languages

Discută cu echipa noastră în peste 100 de limbi

Contactați echipa noastră de asistență prin chat live pentru asistență rapidă. Indiferent dacă aveți nevoie de ajutor pentru resetarea parolei, actualizarea informațiilor personale sau navigarea în setările contului, vă oferim asistența de care aveți nevoie.

Contactaţi-ne Centru de ajutor
Want to find the answers yourself?

Vizitați Centrul nostru de ajutor pentru a învăța în ritmul propriu

Centrul nostru de ajutor are tot ce ai nevoie pentru gestionarea contului tău Xe și transferurile de bani. De la depanare până la configurarea transferurilor, veți găsi întrebări frecvente și ghiduri utile. Majoritatea răspunsurilor sunt la doar un clic distanță, dar dacă aveți nevoie de mai mult ajutor, echipa noastră de asistență este și ea aici.

Vizitați Centrul de ajutor

Întrebări frecvente (FAQ)