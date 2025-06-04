Coduri SWIFT/BIC
Găsește codul SWIFT/BIC de care ai nevoie cu ajutorul instrumentului nostru simplu de căutare a codurilor SWIFT. Căutați după țară, nume de bancă sau oraș pentru a obține coduri precise pentru transferuri internaționale de bani.
Găsiți un cod SWIFT
Ce este un cod SWIFT/BIC?
Un cod SWIFT, cunoscut și sub denumirea de BIC, este un identificator bancar internațional utilizat pentru a vă asigura că banii dvs. ajung la locul potrivit atunci când trimiteți sau primiți fonduri peste granițe. Acesta indică băncilor exact ce instituție financiară este implicată în transfer, contribuind la asigurarea livrării sigure și precise a plăților internaționale.
Formatul codului SWIFT/BIC
Un cod SWIFT/BIC are o lungime de 8 până la 11 caractere și identifică o anumită bancă și sucursală din lume. Fiecare parte a codului are o semnificație:
Codul băncii (AAAA): 4 litere care reprezintă banca - adesea o versiune prescurtată a numelui acesteia.
Codul țării (BB): 2 litere care indică țara în care se află banca.
Codul locației (CC): 2 caractere (litere sau cifre) care indică sediul central sau regiunea băncii.
Codul sucursalei (123): 3 cifre care specifică o anumită sucursală. Dacă această secțiune este „XXX”, se referă la sediul central al băncii.
Exemplu de cod SWIFT
Când ai nevoie de un cod SWIFT/BIC?
Este posibil să aveți nevoie de un cod SWIFT/BIC atunci când trimiteți sau primiți bani la nivel internațional. Ajută la direcționarea transferului către banca și sucursala corectă. Unele țări pot solicita și detalii suplimentare, cum ar fi un IBAN sau un cod bancar local, în funcție de destinație.
Unde îmi pot găsi codul SWIFT/BIC?
De obicei, puteți găsi codul SWIFT/BIC în conturile bancare online, pe un extras de cont sau pe site-ul web al băncii. De asemenea, puteți utiliza instrumentul nostru de căutare a codurilor SWIFT/BIC pentru a căuta codul corect al unei bănci și sucursale.
Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume
Știți deja codul SWIFT/BIC? Hai să-ți punem banii în mișcare.
Indiferent dacă trimiteți bani celor dragi sau cumpărați casa visurilor dvs. în străinătate, Xe vă stă la dispoziție. Trimiteți bani în peste 190 de țări, în peste 130 de valute.
Întrebări frecvente despre codurile SWIFT/BIC
Un cod SWIFT este un identificator unic utilizat pentru a recunoaște băncile și instituțiile financiare din întreaga lume pentru transferuri internaționale de bani. SWIFT este prescurtarea de la Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale. Aceste coduri ajută la asigurarea că plățile sunt direcționate către banca și țara corecte. Un cod SWIFT tipic are 8 sau 11 caractere și include informații despre bancă, țară, locație și uneori o sucursală specifică.
Un cod BIC, sau Cod de Identificare Bancară, este același cu un cod SWIFT. Este folosit pentru a identifica o anumită bancă atunci când se efectuează transferuri internaționale. Deși unele țări sau bănci folosesc termenul „BIC”, iar altele spun „cod SWIFT”, ambele se referă la același format de cod și servesc aceluiași scop - asigurarea că fondurile ajung la instituția financiară corectă.
Codurile SWIFT ajută băncile să comunice în siguranță și cu precizie în timpul transferurilor internaționale de bani. Când trimiteți bani în străinătate, banca dvs. folosește codul SWIFT al destinatarului pentru a identifica banca receptoare și locația acesteia. Fiecare cod include:
Un cod bancar (4 litere)
Un cod de țară (2 litere)
Un cod de locație (2 litere sau cifre)
Un cod opțional al sucursalei (3 caractere)
Acest sistem global asigură că plata dumneavoastră este direcționată eficient și în siguranță către destinația corectă.
Nu există nicio diferență funcțională între un cod SWIFT și un cod BIC. Termenii sunt folosiți interschimbabil. „SWIFT” se referă la rețeaua internațională (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) care a dezvoltat și gestionează sistemul. „BIC” înseamnă Codul de Identificare Bancară, care este termenul formal pentru codul în sine. Indiferent dacă sunt etichetate SWIFT sau BIC, acestea înseamnă același lucru.
Un cod SWIFT identifică banca, în timp ce un IBAN (Număr Internațional de Cont Bancar) identifică contul individual din cadrul băncii respective. Codurile SWIFT asigură că banii ajung la instituția corectă; codurile IBAN asigură că ajung în contul corect. Pentru transferurile internaționale — în special în Europa — veți avea nevoie adesea de ambele pentru a finaliza tranzacția cu succes.
Un cod SWIFT este utilizat pentru transferurile internaționale de bani și identifică banca și sucursala specifică care primește plata oriunde în lume. În schimb, un număr de rutare este utilizat pentru transferurile interne în Statele Unite și identifică instituția financiară implicată în tranzacție. Codurile SWIFT au 8–11 caractere alfanumerice, în timp ce numerele de rutare sunt coduri de 9 cifre. Simplu spus, codurile SWIFT sunt pentru transferuri globale, iar numerele de rutare sunt pentru plățile din SUA.
Un cod SWIFT este utilizat pentru transferurile internaționale de bani și identifică banca și sucursala specifică care primește fondurile la nivel mondial. Un cod de sortare, pe de altă parte, este utilizat pentru plățile interne în Regatul Unit și Irlanda și ajută la direcționarea plăților către banca și sucursala corectă la nivel local. Codurile SWIFT au 8–11 caractere alfanumerice, în timp ce codurile de sortare sunt numere din 6 cifre. Pe scurt, codurile SWIFT sunt pentru transferuri globale, în timp ce codurile de sortare sunt utilizate pentru tranzacții locale în Regatul Unit și Irlanda.
Nu întotdeauna. Unele bănci folosesc un singur cod SWIFT (de obicei, codurile sediului central se termină în XXX) pentru toate sucursalele. Alții atribuie coduri SWIFT unice sucursalelor individuale, adesea cu ultimele trei caractere specifice. Dacă destinatarul furnizează un cod specific sucursalei, cel mai bine este să îl utilizați - acest lucru poate ajuta la accelerarea procesării sau la asigurarea că plata ajunge mai repede la locația corectă.
Pentru a utiliza instrumentul de căutare a codurilor SWIFT, introduceți pur și simplu țara și numele băncii pentru a începe. Dacă știi orașul, îl poți adăuga pentru a restrânge rezultatele, dar nu este obligatoriu. După ce găsiți codul SWIFT/BIC corect, folosiți-l în transferul internațional pentru a vă asigura că banii ajung la instituția financiară corectă.
Declinare de responsabilitate
Codurile SWIFT, numele băncilor, adresele și alte informații conexe furnizate pe această pagină sunt doar cu titlu informativ general. Deși ne străduim să asigurăm acuratețea, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actuale sau lipsite de erori. Detaliile se pot modifica fără notificare prealabilă și este posibil să nu reflecte cele mai recente date disponibile de la instituțiile financiare respective.
Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, statutul de reglementare sau integritatea operațională a vreunei bănci, instituții financiare sau intermediari listați. Nu aprobăm și nu verificăm legitimitatea niciunei entități incluse și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea de către dvs. a informațiilor furnizate.
Orice tranzacții financiare sau decizii luate pe baza acestor informații se fac pe propriul risc. Xe nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune rezultate din utilizarea datelor și nici din orice relații cu terțe părți ale căror informații sunt afișate pe acest site.
Vă recomandăm să verificați independent toate detaliile la instituția financiară relevantă înainte de a iniția orice tranzacție.
Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză și nu a fost tradusă. Deși restul acestei pagini poate apărea în limba selectată de dvs., declinarea responsabilității rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.