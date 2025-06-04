Codurile SWIFT ajută băncile să comunice în siguranță și cu precizie în timpul transferurilor internaționale de bani. Când trimiteți bani în străinătate, banca dvs. folosește codul SWIFT al destinatarului pentru a identifica banca receptoare și locația acesteia. Fiecare cod include:

Un cod bancar (4 litere)

Un cod de țară (2 litere)

Un cod de locație (2 litere sau cifre)

Un cod opțional al sucursalei (3 caractere)

Acest sistem global asigură că plata dumneavoastră este direcționată eficient și în siguranță către destinația corectă.