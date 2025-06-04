$
Transferați sume mari de bani

Angajamentul nostru depășește ratele dobânzilor inferioare băncilor. Profită de asistența noastră dedicată de la experți, de comisioanele mici, de metodele flexibile de transfer și de vitezele noastre de transfer extrem de rapide.

Compară-ne cu banca ta și vezi diferența Xe

Oferim în mod constant cursuri de schimb valutar cele mai avantajoase ale băncilor, astfel încât să puteți păstra mai mulți bani în buzunar. Cu prețuri transparente și fără comisioane surpriză, depășim băncile tradiționale.

De ce să alegeți Xe

Transferuri rapide

Trimiterea de bani în străinătate este rapidă și ușoară cu Xe. 90% din transferuri ajung în câteva minute, așa că banii tăi ajung la destinație la timp.

Taxe mici sau deloc

Beneficiați de comisioane mici atunci când trimiteți bani internațional. Tarifele noastre sunt transparente, așa că veți ști exact cât plătiți în avans.

Tranzacții securizate

Securitatea dumneavoastră este prioritatea noastră. Folosim protecție de top a datelor și securitate la nivel de întreprindere pentru a vă proteja pe dumneavoastră și banii dumneavoastră.

Urmărire în timp real

Urmărește progresul transferului tău de la început până la finalizare.  Primește notificări cu fiecare pas pe care îl fac fondurile tale.

Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5

Ești gata să configurezi un transfer mare de bani, dar ai nevoie de îndrumări cu privire la proces sau ai alte întrebări? Suntem aici pentru a vă ajuta și a ne asigura că transferul dumneavoastră se desfășoară fără probleme.

Trimite bani din mers cu aplicația noastră

Experimentați confortul transferurilor digitale de bani. Cu doar câteva clicuri, poți transfera bani în peste 190 de țări din întreaga lume. Alătură-te miilor de oameni care au încredere în noi zilnic pentru nevoile lor de transfer de bani.

Indiferent de motiv, te avem acoperit

Transfer funds with Xe to purchase property.

Cumpărarea de proprietăți în străinătate

Cumpărarea unei case în străinătate este o călătorie palpitantă, dar complexă. Este esențial să vă asigurați că transferurile dumneavoastră sunt sigure, eficiente din punct de vedere al costurilor și gestionate cu grijă. Permiteți-ne să vă ajutăm să profitați la maximum de banii dumneavoastră.

Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Relocarea în străinătate

Bunurile tale sunt împachetate și ești gata să te muți în străinătate, dar acum nu ești sigur cum să-ți muți banii. Acest lucru poate fi descurajant, dar cu ajutorul nostru, nu trebuie să fie așa.

Transfer funds with Xe to invest.

Investiții în străinătate

Doriți să vă extindeți portofoliul cu investiții internaționale? Ratele noastre dobânzilor, care depășesc pragul băncilor, vă garantează că profitați la maximum de banii dumneavoastră, oferindu-vă mai multe de investit și de a vă dezvolta averea.

Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Gestionarea locuințelor

Indiferent dacă transferați venituri din chirii sau efectuați plăți pentru un credit ipotecar internațional, ne asigurăm că fondurile dumneavoastră sunt livrate în siguranță și prompt de fiecare dată.

Transfer funds with Xe to support your family.

Sprijinirea familiei

A crea o viață mai bună pentru tine și familia ta necesită curaj și dăruire. Cu Xe, poți avea încredere că cei dragi vor primi banii de care au nevoie rapid și în mod sigur.

Transfer inheritance funds with Xe.

Transferuri de moștenire

Mutarea unei moșteniri în străinătate poate fi complexă și copleșitoare. Înțelegem nevoia de grijă și precizie și suntem aici pentru a vă sprijini la fiecare pas.

Transferă sume mari de bani în străinătate cu Xe

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

Xe pentru afaceri

Cauți soluții globale pentru afaceri?

Indiferent dacă aveți nevoie să efectuați plăți transfrontaliere sau să aveți nevoie de soluții de gestionare a riscului valutar, vă putem ajuta. Programați transferuri internaționale și gestionați riscul valutar pentru 130 de valute din peste 190 de țări.

Întrebări frecvente despre transferurile mari de bani