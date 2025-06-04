Trimiterea unor sume mari de bani cu Xe este foarte ușoară. Urmați doar cei 6 pași de mai jos.



Pasul 1: Înregistrează-te gratuit

Conectează-te la contul tău Xe sau înregistrează-te gratuit. Durează doar câteva minute, tot ce ai nevoie este o adresă de e-mail.



Pasul 2: Obțineți o ofertă

Spuneți-ne moneda pe care doriți să o transferați, suma de bani pe care doriți să o trimiteți și destinația.



Pasul 3: Adăugați destinatarul

Furnizați informațiile de plată ale destinatarului (veți avea nevoie de detalii precum numele și adresa acestuia).



Pasul 4: Verificați-vă identitatea

Pentru unele transferuri, este posibil să avem nevoie de documente de identificare pentru a confirma că sunteți într-adevăr dumneavoastră și pentru a vă proteja banii.



Pasul 5: Confirmați oferta

Confirmă și finanțează transferul cu un cont bancar, un card de credit sau un card de debit și ai gata!



Pasul 6: Urmăriți transferul

Vezi unde sunt banii tăi și când ajung la destinatar. Beneficiați de asistență prin chat live, telefon și e-mail.