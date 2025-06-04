Transferați sume mari de bani
Angajamentul nostru depășește ratele dobânzilor inferioare băncilor. Profită de asistența noastră dedicată de la experți, de comisioanele mici, de metodele flexibile de transfer și de vitezele noastre de transfer extrem de rapide.
Compară-ne cu banca ta și vezi diferența Xe
Oferim în mod constant cursuri de schimb valutar cele mai avantajoase ale băncilor, astfel încât să puteți păstra mai mulți bani în buzunar. Cu prețuri transparente și fără comisioane surpriză, depășim băncile tradiționale.
De ce să alegeți Xe
Transferuri rapide
Trimiterea de bani în străinătate este rapidă și ușoară cu Xe. 90% din transferuri ajung în câteva minute, așa că banii tăi ajung la destinație la timp.
Taxe mici sau deloc
Beneficiați de comisioane mici atunci când trimiteți bani internațional. Tarifele noastre sunt transparente, așa că veți ști exact cât plătiți în avans.
Tranzacții securizate
Securitatea dumneavoastră este prioritatea noastră. Folosim protecție de top a datelor și securitate la nivel de întreprindere pentru a vă proteja pe dumneavoastră și banii dumneavoastră.
Urmărire în timp real
Urmărește progresul transferului tău de la început până la finalizare. Primește notificări cu fiecare pas pe care îl fac fondurile tale.
Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5
Ești gata să configurezi un transfer mare de bani, dar ai nevoie de îndrumări cu privire la proces sau ai alte întrebări? Suntem aici pentru a vă ajuta și a ne asigura că transferul dumneavoastră se desfășoară fără probleme.
Indiferent de motiv, te avem acoperit
Cumpărarea de proprietăți în străinătate
Cumpărarea unei case în străinătate este o călătorie palpitantă, dar complexă. Este esențial să vă asigurați că transferurile dumneavoastră sunt sigure, eficiente din punct de vedere al costurilor și gestionate cu grijă. Permiteți-ne să vă ajutăm să profitați la maximum de banii dumneavoastră.
Relocarea în străinătate
Bunurile tale sunt împachetate și ești gata să te muți în străinătate, dar acum nu ești sigur cum să-ți muți banii. Acest lucru poate fi descurajant, dar cu ajutorul nostru, nu trebuie să fie așa.
Investiții în străinătate
Doriți să vă extindeți portofoliul cu investiții internaționale? Ratele noastre dobânzilor, care depășesc pragul băncilor, vă garantează că profitați la maximum de banii dumneavoastră, oferindu-vă mai multe de investit și de a vă dezvolta averea.
Gestionarea locuințelor
Indiferent dacă transferați venituri din chirii sau efectuați plăți pentru un credit ipotecar internațional, ne asigurăm că fondurile dumneavoastră sunt livrate în siguranță și prompt de fiecare dată.
Sprijinirea familiei
A crea o viață mai bună pentru tine și familia ta necesită curaj și dăruire. Cu Xe, poți avea încredere că cei dragi vor primi banii de care au nevoie rapid și în mod sigur.
Transferuri de moștenire
Mutarea unei moșteniri în străinătate poate fi complexă și copleșitoare. Înțelegem nevoia de grijă și precizie și suntem aici pentru a vă sprijini la fiecare pas.
Transferă sume mari de bani în străinătate cu Xe
Creează cont
Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.
Ofertă instantanee
Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.
Trimiteți bani
Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.
Urmăriți-vă transferul
Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.
Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume
Xe pentru afaceri
Cauți soluții globale pentru afaceri?
Indiferent dacă aveți nevoie să efectuați plăți transfrontaliere sau să aveți nevoie de soluții de gestionare a riscului valutar, vă putem ajuta. Programați transferuri internaționale și gestionați riscul valutar pentru 130 de valute din peste 190 de țări.
Întrebări frecvente despre transferurile mari de bani
Trimiterea unor sume mari de bani cu Xe este foarte ușoară. Urmați doar cei 6 pași de mai jos.
Pasul 1: Înregistrează-te gratuit
Conectează-te la contul tău Xe sau înregistrează-te gratuit. Durează doar câteva minute, tot ce ai nevoie este o adresă de e-mail.
Pasul 2: Obțineți o ofertă
Spuneți-ne moneda pe care doriți să o transferați, suma de bani pe care doriți să o trimiteți și destinația.
Pasul 3: Adăugați destinatarul
Furnizați informațiile de plată ale destinatarului (veți avea nevoie de detalii precum numele și adresa acestuia).
Pasul 4: Verificați-vă identitatea
Pentru unele transferuri, este posibil să avem nevoie de documente de identificare pentru a confirma că sunteți într-adevăr dumneavoastră și pentru a vă proteja banii.
Pasul 5: Confirmați oferta
Confirmă și finanțează transferul cu un cont bancar, un card de credit sau un card de debit și ai gata!
Pasul 6: Urmăriți transferul
Vezi unde sunt banii tăi și când ajung la destinatar. Beneficiați de asistență prin chat live, telefon și e-mail.
La Xe, oferim mai multe modalități de a trimite bani.
Debit direct ACH (recomandat pentru transferuri mari):
Plățile prin debit direct sau prin sistemul automat de compensare (ACH) preiau fonduri direct din contul dumneavoastră bancar.
Transfer bancar (recomandat pentru transferuri mari):
Transferurile bancare vor transfera banii de la banca dvs. la a noastră. De obicei, primim banii în 24 de ore.
Card de debit sau de credit:
Plățile cu cardul durează de obicei mai puțin de 24 de ore. Totuși, plățile cu cardul vin cu o mică taxă suplimentară.
Inițierea unui transfer de bani dezvăluie durate tipice. Estimările timpului de livrare se pot modifica în funcție de monedă, destinație și metoda de plată. Urmărește transferurile folosind ecranul Activitate din aplicația sau site-ul Xe și discută live cu asistenta noastră virtuală, Lexi, pentru asistență.
Cele mai rapide opțiuni de plată:
Transferurile încep odată ce am primit plata dumneavoastră.
Plățile cu cardul sunt cele mai rapide, procesate aproape instantaneu. Alegeți plata cu cardul pentru transferuri urgente.
Transferurile bancare, debitările directe și ACH sunt puțin mai lente, ajungând la noi în până la 2 zile lucrătoare.
Termene de livrare:
După ce primim plata, vă trimitem banii. Așteptați între 1 și 3 zile lucrătoare pentru ca transferurile să ajungă la destinatari, în funcție de monedă și destinație. Pentru nelămuriri, discutați cu Lexi pentru a urmări transferurile.
Pentru a efectua un transfer de bani cu Xe, veți avea nevoie de informațiile dvs. bancare, informațiile bancare ale destinatarului, suma pe care o transferați și moneda în care doriți să o schimbați.
După ce ați confirmat informațiile și plata a fost primită, transferul începe.
Pentru siguranța dumneavoastră, avem limite privind suma pe care o puteți trimite într-un singur transfer online.
Limită de transfer online per regiune:
Regatul Unit și Europa (GBEU): 350.000 GBP sau echivalentul în moneda de trimitere
Statele Unite (SUA): 535.000 USD sau echivalentul în valuta trimisă
Canada (CA): 560.000 CAD sau echivalentul în valuta trimisă
Australia și Noua Zeelandă (AUNZ): sau trimiterea echivalentului în valută
Metoda de plată pe care o alegeți poate determina, de asemenea, cât puteți trimite prin noi. Citiți Întrebările Frecvente pentru mai multe informații și vizualizați o listă de metode de plată disponibile.
Clienți din Canada și SUA care plătesc prin transfer bancar sau electronic:
Clienții din Canada trebuie să trimită 3000 CAD sau mai mult pentru a plăti prin transfer bancar sau electronic.
Clienții din SUA trebuie să trimită 3000 USD sau mai mult pentru a plăti prin transfer bancar sau electronic.
La Xe, folosim măsuri de securitate de ultimă generație pentru a vă proteja fondurile și informațiile personale. Aceasta include:
Criptare:
Toate datele transmise prin platforma noastră sunt criptate folosind tehnologia SSL (Secure Socket Layer).
Conformitate cu reglementările:
Suntem reglementați de autoritățile financiare din mai multe jurisdicții, asigurând respectarea unor standarde stricte de securitate.
Autentificare cu doi factori:
Oferim autentificare cu doi factori (2FA) pentru a adăuga un nivel suplimentar de securitate contului tău.
Prevenirea fraudei:
Există sisteme avansate de monitorizare pentru a detecta și preveni activitățile frauduloase.
Metode de plată securizate:
Folosim doar metode de plată sigure și fiabile pentru a asigura siguranța fondurilor dumneavoastră în timpul procesului de transfer.
Dacă trimiteți peste 50.000 USD pe an (sau echivalentul în moneda locală), sunteți eligibil pentru acest serviciu.
Iată doar câteva lucruri cu care echipa te poate ajuta:
• Asistență pentru configurarea transferurilor mari
• Configurarea unui ordin de plată anticipată pentru a bloca rata curentă de trimitere pentru o perioadă de până la 24 de luni
• Crearea de ordine de piață pentru a vă permite să trimiteți bani atunci când este atinsă o rată țintă
• Crearea unei plăți regulate pentru efectuarea de transferuri automate regulate, cu rate fixe, la fel ca debitările directe obișnuite
Dacă doriți să discutați cu un membru al echipei noastre, ne puteți suna folosind datele de mai jos: Regatul Unit (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (UE): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Noua Zeelandă (NZ): +6499054625 (9:00-19:00 NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9:00-19:00 NZT)
Statele Unite (SUA): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Canada (CA): +16474753660 (07:00-17:00 PT)