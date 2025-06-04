Compară cele mai bune cursuri de schimb valutar

Compară ratele de schimb valutar de la principalii furnizori de transferuri de bani pentru a te asigura că obții cea mai bună valoare pentru tranzacțiile tale valutare.

1000$
usd
USD - Dolar American
eur
EUR - Euro

Discutați astăzi cu un expert valutar. Putem bate cursurile concurenților.

Xe
Curs de schimb
0.842000
Taxă de transfer$0
Destinatarul primește€842.00
HSBC
Curs de schimb0.835594
Taxă de transfer$0
Destinatarul primește€835.59
-6.40 EUR
Bank of America
Curs de schimb0.832161
Taxă de transfer$0
Destinatarul primește€832.16
-9.83 EUR
Wells Fargo
Curs de schimb0.831818
Taxă de transfer$0
Destinatarul primește€831.81
-10.18 EUR
Chase
Curs de schimb0.833105
Taxă de transfer$5.00
Destinatarul primește€828.94
-13.05 EUR

Cauți banca ta?

Compare and unlock better rates

Compară și deblochează cursuri de schimb valutar mai bune

Vă întrebați cum oferim în mod constant rate avantajoase față de bănci? La Xe, majoritatea transferurilor sunt gestionate local, eliminând intermediarul care adaugă costuri și încetinește lucrurile. Asta înseamnă mai puține taxe, mai puține întârzieri și mai multe economii pentru tine.

Compare value beyond the rates

Compară valoarea dincolo de ratele de transfer de bani

Știm că tarifele excelente sunt doar începutul. Banii tăi merită asistență specializată dedicată, opțiuni flexibile de transfer, viteze mari de transfer și securitate pe care te poți baza. Le punem pe toate laolaltă pentru a vă oferi o experiență de transfer lină și fără stres.

Experimentați diferența Xe

Icon | Secure transactions Simple

Tranzacții securizate

Cu criptarea avansată a datelor și reglementarea prin intermediul instituțiilor financiare din întreaga lume, puteți avea încredere că banii dumneavoastră sunt în siguranță.

Fast transfers

Transferuri rapide

La Xe, știm cât de important este ca banii tăi să ajungă la destinație rapid și sigur. Peste 90% din transferurile noastre ajung în câteva minute.

Icon | Transparent fees

Taxe transparente

Oferim prețuri transparente, fără costuri surpriză. Profită de ratele noastre de schimb valutar avantajoase pentru bănci și maximizează-ți transferurile atunci când trimiți bani cu Xe.

Compară furnizorii și profită mai mult

Când vine vorba de transferuri de bani, nu toți furnizorii oferă aceeași acoperire sau valoare. Compară și vezi cum rețeaua noastră globală, care acoperă 220 de țări și peste 35 de monede, garantează că banii tăi ajung mai departe decât credeai că este posibil.

Comparați cursurile de schimb valutar ale Xe cu cele ale băncilor

Momentul în care ratele de schimb valutar sunt în favoarea ta poate face o mare diferență. Ratele fluctuează, așa că urmărirea tendințelor și trimiterea de bani la momentul potrivit sporesc semnificativ valoarea transferului tău. Rămâi cu un pas înainte cu convertorul nostru valutar live și trimite bani la momentul perfect.

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

Gata să începi?

De ce să așteptăm? Compară ratele de schimb valutar cu Xe și deblochează cea mai bună valoare pentru transferurile tale internaționale de bani. Primul tău transfer este la doar câteva clicuri distanță - începe acum și du-ți banii mai departe!

Întrebări frecvente

Un instrument de comparare a cursurilor de schimb valutar vă permite să evaluați suma de bani pe care o va primi destinatarul dvs. în funcție de cursul de schimb, comisioanele și viteza de transfer ale diferiților furnizori. Te ajută să iei decizii informate și să obții cea mai bună valoare atunci când trimiți bani la nivel internațional.

Cursurile de schimb pot varia semnificativ între furnizori - chiar și o mică diferență poate influența suma finală pe care o primește destinatarul. Comparând tarifele și comisioanele, evitați să plătiți în exces și vă asigurați că o parte mai mare din banii dumneavoastră ajunge la destinație.

Unii furnizori includ adaosuri ascunse în cursurile de schimb valutar sau percep taxe de serviciu. Cu Xe, suntem transparenți în ceea ce privește prețul. Instrumentul nostru de comparare analizează atât cursul de schimb valutar, cât și orice comisioane aplicabile, astfel încât să puteți vedea costul real al transferului dumneavoastră.

Cel mai bun curs de schimb valutar depinde atât de rata de conversie, cât și de comisioanele asociate. Instrumentul nostru de comparare calculează suma totală pe care o primește destinatarul după plata comisioanelor, ajutându-vă să identificați cu ușurință cea mai bună opțiune pentru perechea valutară și suma transferată alese.

Băncile percep adesea comisioane mai mari și oferă cursuri de schimb valutar mai puțin competitive decât serviciile dedicate de transfer de bani. Furnizori precum Xe sunt creați special pentru transferuri internaționale de bani, oferind rate mai bune, servicii mai rapide și prețuri transparente.

Timpii de transfer variază în funcție de furnizor și destinație. La Xe, peste 90% din transferuri sunt finalizate în câteva minute. Instrumentul nostru de comparare include și sincronizarea, acolo unde este disponibilă, astfel încât să puteți alege un furnizor care să echilibreze viteza și costul.