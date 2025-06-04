Caracteristicile aplicației Xe
Trimiteți bani
Transferă cu ușurință bani în peste 200 de țări, în peste 130 de valute, cu doar câteva atingeri. Interfața noastră intuitivă asigură o experiență fără probleme, facilitând și rapid trimiterea de fonduri către destinație.
Urmăriți-vă transferul
Rămâi la curent cu statusul transferurilor tale în timp real. Cu funcția noastră de urmărire, vă puteți monitoriza tranzacțiile la fiecare pas, asigurându-vă liniștea sufletească și transparența.
Setați alerte de tarif
Nu rata niciodată ocazia de a economisi. Configurați alerte privind cursul de schimb valutar și primiți notificări când se atinge cursul de schimb dorit, ceea ce vă va ajuta să profitați la maximum de fiecare transfer.
Vizualizați cursurile de schimb valutar
Obțineți acces la cursuri de schimb valutar în timp real oricând, oriunde. Aplicația noastră vă oferă cele mai recente rate, astfel încât să puteți lua decizii informate și să rămâneți cu un pas înainte pe piața valutară. Monitorizați până la 10 valute simultan.
Primește notificări
Rămâi la curent cu notificări push în timp real. Primește actualizări instantanee despre transferurile tale de bani, alerte despre cursul de schimb valutar și activități importante din cont, asigurându-te că deții întotdeauna controlul, oriunde te-ai afla.
Autentificare în siguranță
Securizează-ți contul fără efort cu Face ID sau Touch ID. Aceste metode de conectare biometrică oferă o modalitate rapidă și sigură de a accesa contul dvs., asigurându-vă că numai dvs. puteți debloca informațiile cu o singură privire sau atingere.
Transferuri mobile convenabile de bani
Scăpați de limitările serviciilor bancare mobile tradiționale cu transferuri bancare mai rapide și mai flexibile de la o bancă la alta. Obțineți tarife mai bune, evitați comisioanele mari și trimiteți bani în peste 190 de țări - totul din confortul dispozitivului dvs. mobil.
Transferul de bani la nivel global este ușor
Creează cont
Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.
Ofertă instantanee
Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.
Trimiteți bani
Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.
Urmăriți-vă transferul
Urmărește-ți transferul la fiecare pas cu aplicația noastră Xe. Activează notificările pentru a primi actualizări despre progresul transferului tău.
Modalități de a trimite bani
Alegeți opțiunea de plată potrivită pentru fiecare nevoie a dumneavoastră.
Debit direct
Ia fonduri din banca ta. De obicei, ajunge în termen de 3 zile lucrătoare.
Transfer bancar
Transfer de la banca dumneavoastră la a noastră. De obicei, ajunge în 24 de ore.
Card de debit/credit
Cea mai rapidă metodă, dar implică taxe mici. Banii sosesc aproape instantaneu.
Modalități de a primi bani
Oferim opțiuni convenabile pentru a primi bani în întreaga lume.
Depozit bancar
Trimiteți direct către sute de bănci importante din întreaga lume.
Ridicare numerar
Ridică numerar din peste 500.000 de locații din peste 150 de țări.
Portofel mobil
Trimiteți fonduri direct pe telefonul mobil al persoanei dragi în peste 35 de țări.
Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume
Întrebări frecvente (FAQ) despre aplicație
Aplicația Xe este disponibilă pentru descărcare atât din App Store pentru iOS, cât și din Google Play Store pentru dispozitivele Android. Cu aplicația Xe, beneficiezi de o platformă completă pentru a-ți gestiona fără efort nevoile valutare globale și transferurile internaționale de bani. Indiferent dacă urmărești mai multe valute, configurezi alerte privind cursul de schimb sau trimiți fonduri către peste 200 de țări în aproape 130+ monede, aplicația este concepută pentru a-ți oferi control deplin la îndemână. În plus, puteți accesa cursuri de schimb valutar în timp real, puteți vizualiza date istorice și puteți gestiona tranzacțiile în siguranță și eficient, oriunde v-ați afla.
Limitele de trimitere pentru aplicația Xe sunt aceleași ca cele pentru site-ul web. Asta înseamnă că poți utiliza aplicația cu ușurință pentru a transfera atât sume mari, cât și mici.
Pentru a trimite bani, va trebui să furnizați detalii precum numele complet al destinatarului, informațiile contului bancar (inclusiv codurile IBAN sau SWIFT/BIC) și metoda de plată. În unele cazuri, poate fi necesară o identificare suplimentară.
Xe folosește mai multe măsuri de securitate pentru a vă proteja fondurile, inclusiv tehnologie de criptare, autentificare cu doi factori (2FA) și funcții de conectare securizată, cum ar fi autentificarea biometrică. Informațiile dumneavoastră personale și cele de plată sunt protejate la fiecare pas.
Da, puteți accesa serviciul de asistență pentru clienți direct prin aplicația Xe. Poți găsi răspunsuri la întrebări frecvente și poți contacta serviciul de asistență pentru asistență mai personalizată, dacă este nevoie.
Timpul necesar pentru finalizarea unui transfer depinde de mai mulți factori, cum ar fi moneda, țara de destinație și metoda de plată utilizată. În general, majoritatea transferurilor sunt finalizate în termen de 1 până la 3 zile lucrătoare.
Da, poți urmări transferul la fiecare pas prin intermediul aplicației Xe. De asemenea, poți activa notificările pentru a primi actualizări despre progresul transferului tău, astfel încât să știi întotdeauna unde sunt banii tăi și când vor ajunge.