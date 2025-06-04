- Home
Simplificarea plăților pentru afaceri la nivel global
Dețineți, gestionați și trimiteți bani în întreaga lume dintr-un singur cont de afaceri. Accelerează plățile, redu costurile și gestionează tranzacțiile valutare cu încredere.
Încredere acordată de peste 15.000 de companii, generând peste 130 de miliarde de dolari pe an
Licențiat de statul SUA și înregistrat FinCEN pentru plăți securizate pentru afaceri
Deținută de Euronet Worldwide, listată la NASDAQ cu peste 30 de ani de activitate în servicii financiare
Conturi multivalutare
Păstrați, convertiți și trimiteți totul într-un singur loc
Deschide și gestionează conturi în mai multe valute fără taxe de configurare sau lunare. Convertește atunci când ratele ți se potrivesc și trimite plăți instantaneu cu solduri prefinanțate.
Plătește la timp cu plăți programate
Programați plățile în avans pentru a fi efectuate automat la data aleasă, astfel încât să evitați termenele limită ratate și să reduceți stresul cauzat de plățile de ultim moment.
Plătește mai mulți destinatari simultan
Trimiteți plăți către mai mulți destinatari, fie că este vorba de câțiva sau de câteva sute. De la salarizare la plăți către furnizori, Xe face ca plățile la scară largă să fie mai rapide și mai simple.
Configurați accesul și permisiunile echipei
Atribuiți roluri de utilizator pentru a controla cine poate vizualiza, crea sau aproba plăți, oferindu-vă controale interne mai stricte și un flux de lucru de aprobare mai fluid.
Trimiteți plăți către peste 190 de țări în câteva minute
Plățile internaționale nu trebuie să fie costisitoare, lente sau complicate. Xe ajută afacerea ta să mute bani mai rapid și mai departe cu transferuri low-cost către peste 190 de țări în peste 145 de monede.
Protejați-vă marjele de volatilitatea pieței
Fluctuațiile cursurilor de schimb nu trebuie să vă afecteze profitul. Folosește instrumente puternice precum contractele forward, ordinele limită și opțiunile pentru a gestiona riscul valutar, a planifica plățile și a proteja marjele de profit. Construiește o strategie de risc valutar cu unul dintre dealerii noștri experimentați.
Soluții integrate
Soluții globale direct din sistemul dumneavoastră ERP
Conectați soluțiile globale de plată Xe la platforme ERP comune precum Microsoft Dynamics 365 și Sage Intacct. Reunește toate plățile, fluxurile de lucru și rapoartele într-un singur loc pentru operațiuni mai rapide, informații mai clare și o gestionare mai inteligentă a fluxului de numerar.
API-ul de date valutare de încredere din lume
API-ul pentru date valutare al Xe oferă informații de schimb valutar în timp real, precise și fiabile pentru peste 170 de monede globale. Integrează date provenite de la peste 100 de furnizori de date financiare și bănci centrale de renume.
De ce aleg companiile Xe
Cu peste 30 de ani de experiență în domeniul valutar, rate de schimb transparente și o platformă online simplă, facilităm gestionarea și trimiterea de transferuri internaționale de bani.
Plăți globale eficiente din punct de vedere al costurilor
Trimiteți bani în peste 190 de țări și plătiți angajații și furnizorii la cursuri de schimb competitive, cu comisioane transparente. Obțineți mai mult de la fiecare plată pe care o efectuați cu Xe.
Reglementat de autoritățile globale
Fondurile tale sunt protejate prin protecții reglementate, parteneri financiari de top și securitate la nivel de întreprindere, astfel încât să poți transfera bani cu încredere.
Susținut de o rețea Fortune 500
Xe face parte din Euronet Worldwide, o companie listată la NASDAQ cu o capitalizare de piață de peste 4 miliarde de dolari și are peste 30 de ani de experiență în conducerea pieței serviciilor financiare.
Suport uman oricând ai nevoie
Obțineți acces 24/7 la echipa noastră de specialiști FX. La Xe, suportul înseamnă oameni reali, răspunsuri reale, exact atunci când ai nevoie de ele.
Soluții industriale
Servicii IT
Ajutăm companiile IT să economisească timp și resurse, simplificând în același timp procesele de plată globale.
Fabricație
Mențineți costuri previzibile și asigurați prețuri competitive pentru a fi cu un pas înaintea altor producători.
Voiaj
Oferim soluții personalizate de plată globală pentru a ajuta companiile de turism să gestioneze riscul valutar și să rămână profitabile.
Salarizare
Gestionează salarizarea angajaților și furnizorilor din peste 190 de țări, în peste 145 de monede.
Cu amănuntul
Vindeți către clienți internaționali, plătiți furnizorii și gestionați operațiunile cu soluțiile noastre globale de plată.
Instituții financiare
Integrați perfect soluțiile globale de plată Xe pentru a îmbunătăți portofoliul de servicii al instituției dumneavoastră financiare.
Conectează-te cu un specialist FX
Descoperiți cum platforma noastră de afaceri modernizată vă ajută să reduceți costurile FX, să economisiți timp și să simplificați operațiunile. Contactați-ne astăzi pentru a discuta despre nevoile unice ale afacerii dumneavoastră.