Alerte privind cursul de schimb valutar
Conectează-te (sau înregistrează-te!) acum pentru a primi alerte gratuite privind cursul de schimb de la Xe
Lăsați-ne să urmărim piața pentru dvs.
Piețele valutare sunt mereu în mișcare. Primiți alerte de curs valutar pentru a nu rata niciodată cursul dorit.
Cum funcționează alertele privind rata Xe
1. Creați un cont
Un cont gratuit pentru toate nevoile tale valutare
2. Setați rata dorită
Creați mai multe alerte pentru a urmări monedele alese
3. Primește notificări
Vă vom anunța când se activează tariful dorit.
Alertele Xe Rate utilizează rate medii ale pieței
Cursul mediu de piață este punctul de la jumătatea distanței dintre cerere și ofertă pentru o anumită monedă, ceea ce înseamnă că se poate schimba și se schimbă tot timpul.
Trebuie să creezi un ordin de piață și vrei să te asiguri că obții cea mai bună rată posibilă? Xe te poate ajuta! Înregistrează-te sau Autentifică-te pentru a afla mai multe despre produsul nostru de transfer de bani și pentru a seta un ordin de piață.