Alerte privind cursul de schimb valutar

Conectează-te (sau înregistrează-te!) acum pentru a primi alerte gratuite privind cursul de schimb de la Xe

ConvertireTrimitereGraficeAlerte

Lăsați-ne să urmărim piața pentru dvs.

Piețele valutare sunt mereu în mișcare. Primiți alerte de curs valutar pentru a nu rata niciodată cursul dorit.

Obțineți alerte de curs

Cum funcționează alertele privind rata Xe

Create account icon

1. Creați un cont

Un cont gratuit pentru toate nevoile tale valutare

Set desired rate icon

2. Setați rata dorită

Creați mai multe alerte pentru a urmări monedele alese

Confirm and get notified icon

3. Primește notificări

Vă vom anunța când se activează tariful dorit.

Deschide un cont gratuit

Rate alerts for the mid-market rate

Alertele Xe Rate utilizează rate medii ale pieței

Cursul mediu de piață este punctul de la jumătatea distanței dintre cerere și ofertă pentru o anumită monedă, ceea ce înseamnă că se poate schimba și se schimbă tot timpul.

Trebuie să creezi un ordin de piață și vrei să te asiguri că obții cea mai bună rată posibilă? Xe te poate ajuta! Înregistrează-te sau Autentifică-te pentru a afla mai multe despre produsul nostru de transfer de bani și pentru a seta un ordin de piață.

Xe App on iPhone

Descărcați aplicația Xe

Verifică ratele în timp real, trimite bani în siguranță, setează alerte de rate, primește notificări și multe altele.

Scanează-mă!

app store svggoogle play svg

Peste 113 milioane de descărcări în întreaga lume