International money transfers and global currency conversions

Trimiteți bani online

Transferuri internaționale de bani simplificate

La Xe, facem ca trimiterea de bani să fie rapidă, sigură și convenabilă. Cu doar câteva clicuri, poți trimite bani în peste 190 de țări din întreaga lume. Alătură-te miilor de oameni care au încredere în noi zilnic pentru nevoile lor de transfer de bani.

Cursuri de schimb valutar în timp real

Compară peste 100 de valute în timp real și găsește momentul potrivit pentru a transfera fonduri

Cum să trimiți bani online cu Xe

  1. 1

    Înregistrează-te gratuit

    Durează doar câteva minute - tot ce ai nevoie este o adresă de e-mail și ești gata să începi!

  2. 2

    Obțineți o ofertă

    Alegeți țara de destinație, moneda de trimitere și a destinatarului, precum și suma trimisă pentru a genera o cotație.

  3. 3

    Adăugați destinatarul

    Furnizați informațiile de plată ale destinatarului (veți avea nevoie de detalii precum numele și adresa acestuia).

  4. 4

    Verificați-vă identitatea

    Pentru unele transferuri, este posibil să avem nevoie de documente de identificare pentru a confirma că sunteți într-adevăr dumneavoastră și pentru a vă proteja banii.

  5. 5

    Confirmați cotația

    Confirmă și finanțează transferul cu un cont bancar, un card de credit sau un card de debit și ai gata!

  6. 6

    Urmăriți-vă transferul

    Vezi unde sunt banii tăi și când ajung la destinatar. Beneficiați de asistență prin chat live, telefon și e-mail.

Gestionează-ți valutele din mers cu aplicația Xe

Are tot ce ai nevoie pentru transferuri internaționale de bani — ușor, sigur și cu comisioane mici, începând de la 0 USD.
Instrumente valutare Xe

Informații FX, indicatori avansați, fluxuri de știri live și tablouri de bord personalizabile

Transferuri internaționale

Trimiteți bani către 190 de țări, în 130 de valuri. Bucură-te de modalități flexibile de a trimite și primi bani.
Alerte de evaluare

Setați alerte gratuite privind cursul pentru orice pereche valutară. Vă vom anunța la tariful dorit.
Cursuri valutare istorice

Analizați tendințele cursurilor pentru orice monedă pe parcursul a câteva zile, săptămâni, luni sau ani. Obțineți un flux valutar automat prin intermediul API-ului Xe Currency Data.
Calculator IBAN

Caută și validează IBAN-ul tău (Numărul Internațional de Cont Bancar) pentru a te asigura că transferul tău este trimis la destinația corectă.
Actualizări valutare prin e-mail

Primește zilnic o analiză a piețelor, a cursurilor de schimb valutar și a știrilor direct în căsuța ta poștală.
API-ul de date valutare Xe

Furnizarea de cursuri de schimb valutar de calitate comercială pentru peste 3000 de companii din întreaga lume

Cea mai fiabilă sursă de date valutare din lume

API-ul nostru pentru cursul de schimb oferă date în timp real, precise și fiabile pentru sute de valute. Ratele proprietare Xe provin direct de la furnizori de date financiare și bănci reputate.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

Xe pentru afaceri

Experimentați platforma noastră de afaceri modernizată, care simplifică deținerea, gestionarea și trimiterea de bani peste granițe, totul dintr-un singur cont.

Plăți globale

Trimiteți plăți rapide și fiabile pentru afaceri în întreaga lume. Efectuați plăți unice sau în bloc în peste 190 de țări, în peste 145 de valute.

Conturi multivalutare

Dețineți și gestionați conturi în mai multe valute fără taxe de configurare sau lunare. Convertește când ratele ți se potrivesc și trimite plăți instantaneu.

Managementul riscului valutar

Blocați cursurile de schimb valutar sau stabiliți limite, astfel încât afacerea dvs. să rămână stabilă chiar și atunci când piețele se schimbă.

Integrări și automatizare

Conectează Xe la sistemul tău ERP sau de contabilitate sau integrează-l direct cu API-ul nostru pentru a automatiza plățile, raportarea și actualizările.

