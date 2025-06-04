International money transfers and global currency conversions
Conversii valutare globale
Doriți să faceți transferuri mari?
Putem bate cursurile concurenților
Trimiteți bani online
Transferuri internaționale de bani simplificate
La Xe, facem ca trimiterea de bani să fie rapidă, sigură și convenabilă. Cu doar câteva clicuri, poți trimite bani în peste 190 de țări din întreaga lume. Alătură-te miilor de oameni care au încredere în noi zilnic pentru nevoile lor de transfer de bani.
Cursuri de schimb valutar în timp real
Compară peste 100 de valute în timp real și găsește momentul potrivit pentru a transfera fonduri
Cum să trimiți bani online cu Xe
- 1
Înregistrează-te gratuit
Durează doar câteva minute - tot ce ai nevoie este o adresă de e-mail și ești gata să începi!
- 2
Obțineți o ofertă
Alegeți țara de destinație, moneda de trimitere și a destinatarului, precum și suma trimisă pentru a genera o cotație.
- 3
Adăugați destinatarul
Furnizați informațiile de plată ale destinatarului (veți avea nevoie de detalii precum numele și adresa acestuia).
- 4
Verificați-vă identitatea
Pentru unele transferuri, este posibil să avem nevoie de documente de identificare pentru a confirma că sunteți într-adevăr dumneavoastră și pentru a vă proteja banii.
- 5
Confirmați cotația
Confirmă și finanțează transferul cu un cont bancar, un card de credit sau un card de debit și ai gata!
- 6
Urmăriți-vă transferul
Vezi unde sunt banii tăi și când ajung la destinatar. Beneficiați de asistență prin chat live, telefon și e-mail.
Gestionează-ți valutele din mers cu aplicația Xe
Furnizarea de cursuri de schimb valutar de calitate comercială pentru peste 3000 de companii din întreaga lume
Cea mai fiabilă sursă de date valutare din lume
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe pentru afaceri
Experimentați platforma noastră de afaceri modernizată, care simplifică deținerea, gestionarea și trimiterea de bani peste granițe, totul dintr-un singur cont.
Plăți globale
Trimiteți plăți rapide și fiabile pentru afaceri în întreaga lume. Efectuați plăți unice sau în bloc în peste 190 de țări, în peste 145 de valute.
Conturi multivalutare
Dețineți și gestionați conturi în mai multe valute fără taxe de configurare sau lunare. Convertește când ratele ți se potrivesc și trimite plăți instantaneu.
Managementul riscului valutar
Blocați cursurile de schimb valutar sau stabiliți limite, astfel încât afacerea dvs. să rămână stabilă chiar și atunci când piețele se schimbă.
Integrări și automatizare
Conectează Xe la sistemul tău ERP sau de contabilitate sau integrează-l direct cu API-ul nostru pentru a automatiza plățile, raportarea și actualizările.
