Securitate pe care te poți baza
Știm cât de importante sunt serviciile securizate atunci când vine vorba de banii și informațiile dumneavoastră. De aceea, folosim tehnologie avansată și măsuri stricte pentru a ne asigura că transferurile dumneavoastră sunt întotdeauna protejate și sigure.
Punem securitatea dumneavoastră financiară și a datelor pe primul loc
Securitatea dumneavoastră este în centrul a tot ceea ce facem. Cu tehnologie de ultimă generație și măsuri stricte de securitate, facem tot posibilul pentru a vă proteja banii și informațiile personale. Vă garantăm o experiență sigură și fără griji de fiecare dată când utilizați serviciile noastre.
Parte a celei de-a treia cele mai mari rețele de transferuri din lume
Ca parte a familiei Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe face parte din a treia cea mai mare rețea de transfer de bani din lume. Suntem reglementați la nivel global și respectăm cele mai stricte protocoale de securitate, asigurându-ne că fiecare tranzacție este sigură și fiabilă. Suntem aici pentru a rămâne - dedicați să oferim protecție de top pentru banii dumneavoastră, de fiecare dată.
Cum protejăm ceea ce este al tău
Infrastructură securizată
Folosim sisteme fiabile pentru transferuri sigure și rapide. Tehnologia de ultimă generație și monitorizarea 24/7 garantează siguranța tranzacțiilor tale, astfel încât să poți avea încredere de fiecare dată când trimiți bani.
Autentificare și control al accesului
Folosim autentificarea multi-factor (MFA) cu verificare biometrică pentru autentificări. Activitatea contului este monitorizată în timp real pentru a detecta și bloca instantaneu orice acces neautorizat.
Confidențialitate totală a datelor
Prețuim confidențialitatea ca un drept fundamental. Datele dumneavoastră nu sunt niciodată vândute sau utilizate în mod abuziv. Respectăm reglementările globale precum GDPR și CCPA, asigurându-ne că datele sunt gestionate în siguranță și protejate complet în orice moment.
Monitorizare și detectare amenințări
Echipa noastră monitorizează sistemele 24/7 folosind detectarea amenințărilor bazată pe inteligență artificială. Efectuăm scanări regulate ale vulnerabilităților și teste de penetrare anuale efectuate de terți pentru a detecta și aborda proactiv riscurile de securitate.
Protejarea banilor și a datelor cu 2FA
Contul tău Xe este protejat ca un seif de înaltă securitate, cu autentificare cu doi factori (2FA) și verificare biometrică. Aceste niveluri de protecție asigură că numai tu poți accesa contul tău, protejându-ți banii și informațiile personale de orice acces neautorizat.
Protocol dedicat de răspuns la incidente 24/7
În cazul puțin probabil în care ceva nu merge bine, echipa noastră răspunde instantaneu pentru a vă securiza contul și a opri amenințările. Ești îngrijorat/ă în legătură cu contul sau tranzacțiile tale? Echipa noastră dedicată de asistență este disponibilă 24/7 și gata să vă ajute oricând aveți nevoie de asistență.
Securitatea datelor începe cu instruire și educație
Verificăm cu atenție fiecare angajat prin verificări ale antecedentelor efectuate de terți înainte de a acorda acces la date sensibile. Echipa noastră participă, de asemenea, la cursuri regulate de securitate cibernetică, asigurându-se că este mereu la curent cu cele mai recente practici pentru a vă proteja datele.
Cum să transferi bani în străinătate cu Xe
Creează cont
Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.
Ofertă instantanee
Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.
Trimiteți bani
Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.
Urmăriți-vă transferul
Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre progresul transferului tău.
Politicile cheie pe care le urmăm
Menținem un set robust de politici de securitate și standarde tehnice care sunt aliniate cu cele mai bune practici din industrie. Acestea sunt revizuite anual pentru a ne asigura că suntem mereu la curent. Printre politicile cheie se numără:
Politica de securitate a informațiilor
Politica de răspuns la incidente de securitate
Politica de acces la distanță
Politica de clasificare a datelor
Politica de gestionare a vulnerabilităților
Politica de criptare a datelor
Politica de acces logic
Conceput pentru a vă proteja datele
Integrăm măsuri de securitate folosind o abordare stratificată, care ajută la atenuarea amenințărilor cibernetice și asigură reziliența prin evitarea punctelor unice de defecțiune, astfel încât datele dumneavoastră să fie întotdeauna protejate.
Centre de date
Centrele noastre de date sunt protejate prin măsuri de securitate fizice și logice, inclusiv firewall-uri, sisteme de detectare a intruziunilor și monitorizare 24/7 prin intermediul unor instrumente umane și bazate pe inteligență artificială. Utilizăm mai multe zone de disponibilitate pentru a oferi redundanță și toleranță la erori.
Securitatea rețelei
Folosim măsuri avansate de securitate a rețelei, inclusiv protecție împotriva atacurilor DDoS, malware-ului și accesului neautorizat. Sistemele noastre utilizează criptarea, detectarea amenințărilor în timp real și răspunsuri automate pentru a asigura integritatea datelor și a atenua riscurile.
Respectăm cerințele multor bănci și agenții de reglementare globale
Trimiteți cu încredere
Ca parte a familiei Euronet Worldwide, clienții noștri ne-au acordat încredere anul trecut pentru a procesa în siguranță transferuri internaționale de bani în valoare de peste 115 miliarde de dolari. Cu tarife excelente și comisioane mici, vă facilităm trimiterea de bani în străinătate.
Întrebări frecvente despre securitate
Datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu și/sau de serviciu și alte date de contact („Date de contact”), titlul, data nașterii, sexul, imagini, videoclipuri sau semnătura.
Notificarea noastră de confidențialitate explică modul și motivele pentru care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal
Accesul la Datele cu Caracter Personal este restricționat pe baza principiului nevoii de a cunoaște, utilizând principiul privilegiului minim. Acest lucru garantează că doar personalul de la Xe care are nevoie de acces pentru a-și îndeplini sarcinile poate face acest lucru. Un exemplu în acest sens este Echipa de Relații cu Clienții.
Xe operează un model hibrid pentru site-ul nostru web și aplicațiile mobile. Serverele noastre de producție sunt găzduite în AWS și în centre de date din UE.
Folosim tehnologii avansate de criptare, oferind cel mai înalt nivel de securitate pentru informațiile dumneavoastră sensibile. Sistemele noastre utilizează criptarea AES-256 standard în industrie pentru datele în repaus, în timp ce datele în tranzit sunt criptate prin TLS 1.2 și TLS1.3.
Procesorii noștri de plăți sunt Furnizori de Servicii de Nivel 1. Xe nu prelucrează niciodată date despre cardurile de plată.
Protejarea datelor dumneavoastră este esențială pentru a vă păstra în siguranță informațiile personale. Iată câțiva pași simpli pe care îi puteți urma:
Folosește parole puternice
Creați parole unice și puternice pentru conturile dvs. și evitați să folosiți aceeași parolă pentru mai multe servicii.
Activați autentificarea cu mai mulți factori (MFA):
Ori de câte ori este posibil, activați MFA, care adaugă un nivel suplimentar de securitate conturilor dvs.
Fiți precauți cu e-mailurile
Evitați să faceți clic pe linkuri suspecte sau să descărcați atașamente de la expeditori necunoscuți.
Fiți atenți la informațiile personale
Fiți precauți când partajați date sensibile online și furnizați-le doar surselor de încredere.
Urmând aceste sfaturi, puteți reduce semnificativ riscul de încălcare a securității datelor și vă puteți proteja confidențialitatea online.
Vă rugăm să ne contactați imediat dacă suspectați că ați fost victima unei înșelătorii.
Păstrați dovezile: Salvați orice documente sau e-mailuri relevante ca dovezi pentru a vă susține raportul.
Prin raportarea promptă a fraudei, vă puteți proteja pe dumneavoastră și pe ceilalți de potențiale daune și puteți ajuta la aducerea vinovaților în fața justiției.
Încrederea dumneavoastră este prioritatea noastră principală și ne angajăm să protejăm informațiile dumneavoastră personale și financiare. Pentru mai multe detalii despre practicile noastre de securitate sau dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați echipa noastră de securitate la adresa security@xe.com