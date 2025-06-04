Securitate pe care te poți baza

Știm cât de importante sunt serviciile securizate atunci când vine vorba de banii și informațiile dumneavoastră. De aceea, folosim tehnologie avansată și măsuri stricte pentru a ne asigura că transferurile dumneavoastră sunt întotdeauna protejate și sigure.

Transferă cu încredere
Security at Xe

Punem securitatea dumneavoastră financiară și a datelor pe primul loc

Securitatea dumneavoastră este în centrul a tot ceea ce facem. Cu tehnologie de ultimă generație și măsuri stricte de securitate, facem tot posibilul pentru a vă proteja banii și informațiile personale. Vă garantăm o experiență sigură și fără griji de fiecare dată când utilizați serviciile noastre.

Xe and Euronet

Parte a celei de-a treia cele mai mari rețele de transferuri din lume

Ca parte a familiei Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), Xe face parte din a treia cea mai mare rețea de transfer de bani din lume. Suntem reglementați la nivel global și respectăm cele mai stricte protocoale de securitate, asigurându-ne că fiecare tranzacție este sigură și fiabilă. Suntem aici pentru a rămâne - dedicați să oferim protecție de top pentru banii dumneavoastră, de fiecare dată.

Cum protejăm ceea ce este al tău

Secure infrastructure

Infrastructură securizată

Folosim sisteme fiabile pentru transferuri sigure și rapide. Tehnologia de ultimă generație și monitorizarea 24/7 garantează siguranța tranzacțiilor tale, astfel încât să poți avea încredere de fiecare dată când trimiți bani.

Authentication & access control

Autentificare și control al accesului

Folosim autentificarea multi-factor (MFA) cu verificare biometrică pentru autentificări. Activitatea contului este monitorizată în timp real pentru a detecta și bloca instantaneu orice acces neautorizat.

Data privacy

Confidențialitate totală a datelor

Prețuim confidențialitatea ca un drept fundamental. Datele dumneavoastră nu sunt niciodată vândute sau utilizate în mod abuziv. Respectăm reglementările globale precum GDPR și CCPA, asigurându-ne că datele sunt gestionate în siguranță și protejate complet în orice moment.

Monitoring & threat detection

Monitorizare și detectare amenințări

Echipa noastră monitorizează sistemele 24/7 folosind detectarea amenințărilor bazată pe inteligență artificială. Efectuăm scanări regulate ale vulnerabilităților și teste de penetrare anuale efectuate de terți pentru a detecta și aborda proactiv riscurile de securitate.

Safeguarding your money and data with 2FA

Protejarea banilor și a datelor cu 2FA

Contul tău Xe este protejat ca un seif de înaltă securitate, cu autentificare cu doi factori (2FA) și verificare biometrică. Aceste niveluri de protecție asigură că numai tu poți accesa contul tău, protejându-ți banii și informațiile personale de orice acces neautorizat.

24/7 dedicated incident response protocol

Protocol dedicat de răspuns la incidente 24/7

În cazul puțin probabil în care ceva nu merge bine, echipa noastră răspunde instantaneu pentru a vă securiza contul și a opri amenințările. Ești îngrijorat/ă în legătură cu contul sau tranzacțiile tale? Echipa noastră dedicată de asistență este disponibilă 24/7 și gata să vă ajute oricând aveți nevoie de asistență.

Employee screening, training & awareness at Xe

Securitatea datelor începe cu instruire și educație

Verificăm cu atenție fiecare angajat prin verificări ale antecedentelor efectuate de terți înainte de a acorda acces la date sensibile. Echipa noastră participă, de asemenea, la cursuri regulate de securitate cibernetică, asigurându-se că este mereu la curent cu cele mai recente practici pentru a vă proteja datele.

Cum să transferi bani în străinătate cu Xe

Create account

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre progresul transferului tău.

Committed to security at Xe

Politicile cheie pe care le urmăm

Menținem un set robust de politici de securitate și standarde tehnice care sunt aliniate cu cele mai bune practici din industrie. Acestea sunt revizuite anual pentru a ne asigura că suntem mereu la curent. Printre politicile cheie se numără:

  • Politica de securitate a informațiilor

  • Politica de răspuns la incidente de securitate

  • Politica de acces la distanță

  • Politica de clasificare a datelor

  • Politica de gestionare a vulnerabilităților

  • Politica de criptare a datelor

  • Politica de acces logic

Conceput pentru a vă proteja datele

Integrăm măsuri de securitate folosind o abordare stratificată, care ajută la atenuarea amenințărilor cibernetice și asigură reziliența prin evitarea punctelor unice de defecțiune, astfel încât datele dumneavoastră să fie întotdeauna protejate.

Center Icon

Centre de date

Centrele noastre de date sunt protejate prin măsuri de securitate fizice și logice, inclusiv firewall-uri, sisteme de detectare a intruziunilor și monitorizare 24/7 prin intermediul unor instrumente umane și bazate pe inteligență artificială. Utilizăm mai multe zone de disponibilitate pentru a oferi redundanță și toleranță la erori.

Network security

Securitatea rețelei

Folosim măsuri avansate de securitate a rețelei, inclusiv protecție împotriva atacurilor DDoS, malware-ului și accesului neautorizat. Sistemele noastre utilizează criptarea, detectarea amenințărilor în timp real și răspunsuri automate pentru a asigura integritatea datelor și a atenua riscurile.

Respectăm cerințele multor bănci și agenții de reglementare globale

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Trimiteți cu încredere

Ca parte a familiei Euronet Worldwide, clienții noștri ne-au acordat încredere anul trecut pentru a procesa în siguranță transferuri internaționale de bani în valoare de peste 115 miliarde de dolari. Cu tarife excelente și comisioane mici, vă facilităm trimiterea de bani în străinătate.

Întrebări frecvente despre securitate