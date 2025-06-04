Datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu și/sau de serviciu și alte date de contact („Date de contact”), titlul, data nașterii, sexul, imagini, videoclipuri sau semnătura.

Notificarea noastră de confidențialitate explică modul și motivele pentru care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal