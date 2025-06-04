Întrucât transferul merge direct în contul tău bancar, expeditorul va trebui să aibă la îndemână informațiile bancare pentru a face transferul.



Asigurați-vă că expeditorul cunoaște următoarele informații:

Numele dumneavoastră

Adresa dumneavoastră (adresa dumneavoastră de domiciliu, nu adresa băncii)

Numărul contului dumneavoastră bancar

Codul dumneavoastră BIC sau SWIFT

Numele băncii dvs.

Majoritatea transferurilor vor ajunge în aceeași zi, dar ocazional, unele bănci destinatari pot avea nevoie de 1-4 zile pentru a depune banii în contul dumneavoastră. În funcție de metoda de plată și de ruta de livrare, s-ar putea chiar să ajungă la tine în doar câteva minute.

Banii vor fi depuși automat în contul dumneavoastră. Nu este nevoie să te duci la sucursala băncii locale și să aștepți la coadă; așteaptă doar ca banca să te anunțe că ai primit un depozit în contul tău.