Modul rapid și de încredere de a trimite bani
Milioane de oameni verifică cursurile noastre internaționale și trimit bani online către peste 190 de țări în peste 130 de valute.
Total
Avantajul Xe
Cât de mult puteți economisi la trimiterea de transferuri internaționale de bani cu Xe?Comparați cursurile de schimb
|Furnizor
|Destinatarul primește
|£15,868
+205.07 GBP
|£15,662.93
-205.07 GBP
|£15,662
-206.00 GBP
|£15,644
-224.00 GBP
|£15,598.19
-269.81 GBP
£11.6K£12.1K£12.6K£13.0K£13.5K£14.0K£14.4K£14.9K£15.4K£15.9K
De ce să alegeți Xe
Peste 30 de ani de excelență
Transferuri rapide
Trimiteți bani în câteva secunde celor dragi din întreaga lume.Urmăriți transferurile
Taxe transparente
Ne străduim întotdeauna să vă oferim cel mai bun curs cu taxe simple.Vedeți taxele noastre
Securitate
Vă protejăm banii și datele prin conformitate legală și politici.Despre securitatea Xe
Trimiteți bani online, acasă sau în deplasare
Aplicația Xe are tot ce aveți nevoie pentru transferuri internaționale de bani. Este ușoară, sigură și nu are taxe surpriză.Descărcați aplicația
Ce spun oamenii
80,540 clienți recomandă Xe
Cum să trimiteți bani online cu Xe
6 pași simpli
- 1
Înscrieți-vă gratuit
Conectați-vă la contul dvs. Xe sau înscrieți-vă gratuit. Durează doar câteva minute, tot ce aveți nevoie este o adresă de e-mail
- 2
Obțineți o ofertă
Spuneți-ne moneda pe care doriți să o transferați, câți bani doriți să trimiteți și destinația.
- 3
Adăugați destinatarul
Furnizați informațiile de plată ale destinatarului (veți avea nevoie de detalii precum numele și adresa acestuia).
- 4
Verificați-vă identitatea
Pentru unele transferuri, este posibil să avem nevoie de documente de identificare pentru a confirma că sunteți într-adevăr dumneavoastră și pentru a vă păstra banii în siguranță.
- 5
Confirmați oferta
Confirmați și finanțați transferul cu un cont bancar, card de credit sau card de debit și ați terminat!
- 6
Urmăriți transferul
Vedeți unde sunt banii dvs. și când ajung la destinatar. Obțineți asistență prin chat live, telefon și e-mail.
Sunteți gata să începeți?
Înscrieți-vă și economisiți la următorul transfer!Conectați-vă și trimiteți
Trimiteți bani în peste 190 de țări în peste 130 de valute
Debit direct ACH
Debitul direct sau plățile Automated Clearing House (ACH) iau fonduri direct din contul dvs. bancar.
Transfer bancar
Transferurile bancare vor muta banii prin transfer de la banca dvs. la a noastră. De obicei, primim banii în 24 de ore.
Card de debit sau de credit
Plățile cu cardul durează de obicei mai puțin de 24 de ore. Cu toate acestea, plățile cu cardul au o mică taxă suplimentară.
Conectarea lumii
Destinații de trimitere a banilor
Întrebări frecvente
Trimite bani online cu Xe cu ușurință, urmând acești pași:
Conectează-te sau înregistrează-te pentru un profil gratuit.
Selectați „Țara de destinație” pentru transferul dumneavoastră.
Introduceți suma în secțiunea „Trimiteți” sau „Destinatarul primește” pentru conversia valutară. Pentru sume specifice, completați mai întâi secțiunea „Destinatarul primește”.
Alegeți o metodă de plată: „Debit direct (ACH)”, „Card de debit”, „Card de credit” sau „Transfer bancar”. Pentru transferuri urgente, utilizați cardul de debit sau de credit.
Trimiteți în contul bancar al destinatarului sau, dacă este disponibil, aranjați ridicarea numerarului sau trimiteți banii către un portofel mobil.
Furnizați detaliile destinatarului și motivul transferului.
Pentru transferuri bancare, așteptați un e-mail de confirmare cu detaliile noastre bancare pentru a efectua plata.
Trimiteți banii!
Costul trimiterii banilor către o altă țară se modifică în funcție de modalitatea de plată pe care o alegeți, de tipul de bani pe care îi trimiteți și de destinația în care îi trimiteți.
Dacă folosești aplicația Xe sau intri online, poți vedea costul exact înainte de a trimite banii. Deoarece folosim cursuri de schimb valutar în timp real, costul transferului dvs. se poate modifica înainte de finalizarea tranzacției. Dacă se întâmplă asta, vă vom anunța imediat.
În unele țări, oamenii trebuie să plătească o taxă atunci când folosesc un card de credit sau de debit pentru transferul de bani. Această taxă este un procent din suma totală pe care o trimiteți. De asemenea, dacă utilizați un card de credit, este posibil ca societatea emitentă a cardului să vă perceapă o taxă separată, numită taxă de avans în numerar.
Dacă trebuie să trimiteți bani rapid, vă recomandăm să utilizați un card — majoritatea transferurilor cu cardul se finalizează în câteva minute. Dacă plătiți prin transfer bancar sau bancar, nu va trebui să plătiți nicio taxă, dar ar putea dura până la patru zile lucrătoare până când banii ajung la persoana căreia îi trimiteți.
Inițierea unui transfer de bani dezvăluie durate tipice. Estimările timpului de livrare se pot modifica în funcție de monedă, destinație și metoda de plată. Urmărește transferurile folosind ecranul Activitate din aplicația sau site-ul Xe și discută live cu asistenta noastră virtuală, Lexi, pentru asistență.
Cele mai rapide opțiuni de plată:
Transferurile încep odată ce am primit plata dumneavoastră.
Plățile cu cardul sunt cele mai rapide, procesate aproape instantaneu. Alegeți plata cu cardul pentru transferuri urgente.
Transferurile bancare, debitările directe și ACH sunt puțin mai lente, ajungând la noi în până la 2 zile lucrătoare.
Termene de livrare:
După ce primim plata, vă trimitem banii. Așteptați între 1 și 3 zile lucrătoare pentru ca transferurile să ajungă la destinatari, în funcție de monedă și destinație. Pentru nelămuriri, discutați cu Lexi pentru a urmări transferurile.
Pentru siguranța dumneavoastră, avem limite privind suma pe care o puteți trimite într-un singur transfer online.
Limită de transfer online per regiune:
Regatul Unit și Europa (GBEU): 350.000 GBP sau echivalentul în moneda de trimitere
Statele Unite (SUA): 535.000 USD sau echivalentul în valuta trimisă
Canada (CA): 560.000 CAD sau echivalentul în valuta trimisă
Australia și Noua Zeelandă (AUNZ): sau trimiterea echivalentului în valută
Metoda de plată pe care o alegeți poate determina, de asemenea, cât puteți trimite prin noi. Citiți Întrebările Frecvente pentru mai multe informații și vizualizați o listă de metode de plată disponibile.
Clienți din Canada și SUA care plătesc prin transfer bancar sau electronic:
Clienții din Canada trebuie să trimită 3000 CAD sau mai mult pentru a plăti prin transfer bancar sau electronic.
Clienții din SUA trebuie să trimită 3000 USD sau mai mult pentru a plăti prin transfer bancar sau electronic.
Întrucât transferul merge direct în contul tău bancar, expeditorul va trebui să aibă la îndemână informațiile bancare pentru a face transferul.
Asigurați-vă că expeditorul cunoaște următoarele informații:
Numele dumneavoastră
Adresa dumneavoastră (adresa dumneavoastră de domiciliu, nu adresa băncii)
Numărul contului dumneavoastră bancar
Codul dumneavoastră BIC sau SWIFT
Numele băncii dvs.
Majoritatea transferurilor vor ajunge în aceeași zi, dar ocazional, unele bănci destinatari pot avea nevoie de 1-4 zile pentru a depune banii în contul dumneavoastră. În funcție de metoda de plată și de ruta de livrare, s-ar putea chiar să ajungă la tine în doar câteva minute.
Banii vor fi depuși automat în contul dumneavoastră. Nu este nevoie să te duci la sucursala băncii locale și să aștepți la coadă; așteaptă doar ca banca să te anunțe că ai primit un depozit în contul tău.
Trimite bani direct pe dispozitivele mobile ale prietenilor și familiei din peste 35 de țări cu Xe.
Portofelele mobile oferă o modalitate rapidă și sigură de a trimite, stoca și primi bani. După ce primim plata, transferul este disponibil în aplicația portofel a destinatarului în câteva minute.
Disponibil pentru clienții din Regatul Unit, Europa, Canada, Noua Zeelandă și SUA începând cu versiunea 7.14.0 a aplicației și online. Actualizați-vă aplicația pentru cele mai recente funcții.
Pentru a trimite bani către un portofel mobil:
Conectați-vă la contul dvs. Xe online sau în aplicație.
Apasă pe „Trimite” în aplicație sau pe „Trimite bani” online.
Alegeți „Țara de destinație”.
Completați câmpul „Trimiteți” sau „Destinatarul primește”.
Selectați o metodă de plată. Pentru transferuri urgente, utilizați cardul de debit sau de credit.
Alegeți „Portofel mobil” ca opțiune de livrare.
Furnizați motivul transferului.
Plătește pentru transferul tău.
Vom trimite banii în portofelul mobil al destinatarului după ce primim plata.
Ridicarea de numerar permite utilizatorilor Xe din Canada, Noua Zeelandă, Europa, Marea Britanie și SUA să trimită bani rapid în formă fizică.
Ca expeditor, alegeți o sumă și plătiți. Vom genera un cod PIN pentru ca destinatarul dvs. să ridice banii de la o locație aleasă, în conformitate cu Termenii și condițiile noastre.
Alegeți-o ca opțiune de livrare preferată în timpul procesului obișnuit de trimitere.
Pentru clienții noi, selectați monedele și țara de destinație, apoi treceți de la transfer bancar la ridicare de numerar, dacă este disponibil. Dacă nu, selectați o altă opțiune de livrare.
Plătește pentru ridicări de numerar cu cardul de credit/debit sau ACH (doar în SUA).
Beneficiarii pot ridica banii de la un anumit magazin sau de la orice sucursală a unor parteneri selectați. Vei decide locația în timpul procesului de plată.
După plată, veți vedea locația de ridicare și codul PIN. Partajați codul PIN cu destinatarul. Vor avea nevoie de un act de identitate valabil emis de guvern și de codul PIN pentru a încasa banii.
Dacă trimiteți peste 50.000 USD pe an (sau echivalentul în moneda locală), sunteți eligibil pentru acest serviciu.
Iată doar câteva lucruri cu care echipa te poate ajuta:
Asistență pentru configurarea transferurilor mari
Configurarea unui ordin de plată forward pentru a bloca rata curentă de trimitere pentru o perioadă de până la 24 de luni
Crearea de ordine de piață pentru a vă permite să trimiteți bani atunci când este atinsă o rată țintă
Crearea unei plăți regulate pentru efectuarea de transferuri automate regulate, cu rate fixe, la fel ca debitările directe obișnuite
Dacă doriți să discutați cu un membru al echipei noastre, ne puteți suna folosind datele de mai jos: Regatul Unit (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (UE): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Noua Zeelandă (NZ): +6499054625 (9:00-19:00 NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9:00-19:00 NZT)
Statele Unite (SUA): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Canada (CA): +16474753660 (07:00-17:00 PT)
Cauți mai multe informații despre transferurile mari de bani?
Consultați pagina noastră despre Transferuri Mari de Bani .
Contactați echipa noastră de asistență clienți prin telefon, e-mail sau chat live pentru asistență cu privire la solicitarea dvs.
Pentru a ne ajuta să vă oferim servicii mai bune, vă rugăm să păstrați la îndemână numărul contractului (începe cu „C” și arată ca C12345678), pe care îl puteți găsi în e-mailul de confirmare a transferului sau în contul dvs. online.
Telefon:
Asistență Xe Money Transfer
+1-877-932-6640 Reprezentanți ai serviciului clienți disponibili: Luni până joi: Deschis 24 de ore
Vineri: miezul nopții până la 17:00 (PT)
Sâmbătă: Închis
Duminică: 13:00 - miezul nopții (PT)
Chat live:
Apasă butonul albastru „Discută cu noi” din colțul din dreapta jos al ecranului (dacă nu vezi acest buton, suntem offline în acest moment).
Putem discuta cu dumneavoastră în peste 100 de limbi și, de obicei, răspundem în termen de 2 minute.
E-mail:
Completați formularul nostru de contact și un membru al echipei noastre vă va răspunde prin e-mail în termen de 48 de ore și într-una dintre cele peste 100 de limbi disponibile.
Verifică starea transferului tău de bani sau ia măsuri pentru a-l demara, în aplicație sau în contul tău online.
Urmărește-ți transferul de bani în aplicație:
1. Deschideți ecranul Pistă
2. Faceți clic pe transfer pentru status și cronologie
Urmăriți transferul de bani în contul dvs. online:
1. Deschideți ecranul Activitate
2. Faceți clic pe Detalii, Partajare sau Retrimitere pentru acțiuni
Roagă-o pe Lexi să îți urmărească transferul de bani:
1. Faceți clic pe „Discutați cu noi”
2. Introduceți numărul contractului (de exemplu C12345678)
3. Lexi oferă o actualizare de stare
Cu transferul deschis (aplicație sau online):
Vizualizați cronologia transferului
Faceți modificări (în funcție de stare)
Accesați detaliile bancare pentru plată
Încărcați informațiile necesare
Transferuri finalizate repetate
Activăm în domeniul valutar de 30 de ani, iar siguranța banilor și informațiilor dumneavoastră este una dintre prioritățile noastre principale.
Suntem deținuți de compania Euronet Worldwide (EEFT), listată la NASDAQ, cu o cifră de afaceri de miliarde de dolari, și respectăm standardele de reglementare din fiecare țară în care operăm, având în vedere că avem implementate măsuri de securitate la nivel de întreprindere.
Ne-am construit reputația de serviciu sigur pe baza anilor de transferuri de încredere. Am procesat peste 115 miliarde de dolari în 170 de țări pentru peste 112.000 de clienți. Cunoaștem domeniul transferurilor de bani și ne angajăm să vă creăm o experiență de transfer perfectă.
Ca o companie internațională, afacerea noastră este obligată să respecte standarde de reglementare precum:
- RGPD-ul european (Regulamentul general privind protecția datelor)
- Legea privind confidențialitatea în Canada
- Legea privind confidențialitatea în SUA
Traderii noștri corporativi și opțiunile de contracte forward minimizează erodarea banilor dumneavoastră din cauza comisioanelor și a fluctuațiilor valutare.