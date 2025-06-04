✨ Recomandă un prieten și amândoi veți putea alege un card cadou. Începeți să recomandați

Modul rapid și de încredere de a trimite bani

Milioane de oameni verifică cursurile noastre internaționale și trimit bani online către peste 190 de țări în peste 130 de valute.

Avantajul Xe

Cât de mult puteți economisi la trimiterea de transferuri internaționale de bani cu Xe?

Comparați cursurile de schimb
FurnizorDestinatarul primește
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Cursuri corecte la 12:00 GMT 2/11/25

De ce să alegeți Xe

Peste 30 de ani de excelență

  1. Transferuri rapide

    Trimiteți bani în câteva secunde celor dragi din întreaga lume.

    Urmăriți transferurile

  2. Taxe transparente

    Ne străduim întotdeauna să vă oferim cel mai bun curs cu taxe simple.

    Vedeți taxele noastre

  3. Securitate

    Vă protejăm banii și datele prin conformitate legală și politici.

    Despre securitatea Xe

Trimiteți bani online, acasă sau în deplasare

Aplicația Xe are tot ce aveți nevoie pentru transferuri internaționale de bani. Este ușoară, sigură și nu are taxe surpriză.

Descărcați aplicația
Ce spun oamenii

80,540 clienți recomandă Xe

    Cum să trimiteți bani online cu Xe

    6 pași simpli

    1. 1

      Înscrieți-vă gratuit

      Conectați-vă la contul dvs. Xe sau înscrieți-vă gratuit. Durează doar câteva minute, tot ce aveți nevoie este o adresă de e-mail

    2. 2

      Obțineți o ofertă

      Spuneți-ne moneda pe care doriți să o transferați, câți bani doriți să trimiteți și destinația.

    3. 3

      Adăugați destinatarul

      Furnizați informațiile de plată ale destinatarului (veți avea nevoie de detalii precum numele și adresa acestuia).

    4. 4

      Verificați-vă identitatea

      Pentru unele transferuri, este posibil să avem nevoie de documente de identificare pentru a confirma că sunteți într-adevăr dumneavoastră și pentru a vă păstra banii în siguranță.

    5. 5

      Confirmați oferta

      Confirmați și finanțați transferul cu un cont bancar, card de credit sau card de debit și ați terminat!

    6. 6

      Urmăriți transferul

      Vedeți unde sunt banii dvs. și când ajung la destinatar. Obțineți asistență prin chat live, telefon și e-mail.

    Sunteți gata să începeți?

    Înscrieți-vă și economisiți la următorul transfer!

    Conectați-vă și trimiteți
    Trimiteți bani în peste 190 de țări în peste 130 de valute

    • Debitul direct sau plățile Automated Clearing House (ACH) iau fonduri direct din contul dvs. bancar.

      Debit direct ACH

    • Transferurile bancare vor muta banii prin transfer de la banca dvs. la a noastră. De obicei, primim banii în 24 de ore.

      Transfer bancar

    • Plățile cu cardul durează de obicei mai puțin de 24 de ore. Cu toate acestea, plățile cu cardul au o mică taxă suplimentară.

      Card de debit sau de credit

    Conectarea lumii

    Destinații de trimitere a banilor

    Întrebări frecvente