Globalizează-ți portofoliul de investiții

Extinde-ți portofoliul în străinătate cu transferuri către peste 190 de țări și 130 de valute.

Începeți să economisiți la transferuri
Spend less, invest the rest

Compară ratele și transformă economiile în investiții

Indiferent dacă investiți în acțiuni străine, imobiliare sau un startup interesant, tarifele noastre competitive și comisioanele mici vă asigură că o parte mai mare din banii dumneavoastră va fi investită.

Comparați tarifele Trimite acum
We’re here to help

Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5

Aveți întrebări despre transferul de sume mari pentru a vă dezvolta portofoliul de investiții? Echipa noastră este aici pentru a vă ajuta să navigați prin procesul de transfer. Conectează-te astăzi cu experții noștri în transferuri prin telefon, chat live sau e-mail.

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779 Centru de ajutor

Experimentați avantajul Xe

Maximize your money with Xe

Rate financiare superioare băncilor

Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta și vezi diferența.

What you see is what you get

Taxe mici sau deloc

Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.

90% of transfers arrive in minutes.

Transferuri ultra-rapide

Facem ca trimiterea de bani în străinătate să fie rapidă și ușoară. 90% din transferuri ajung în câteva minute, asigurându-vă că banii dumneavoastră ajung la destinație atunci când aveți nevoie de ei.

Trusted & Secure

Peste 30 de ani de excelență

Reputația noastră este construită pe încredere. Peste 280 de milioane de oameni se bazează pe serviciile noastre securizate pentru a procesa mii de tranzacții globale în fiecare zi.

Track every step of the way

Urmărire în timp real

Cu ajutorul sistemului nostru de urmărire a transferurilor în timp real, ești mereu la curent. Accesează actualizări în timp real oricând, direct din contul tău.

Set it and forget it

Plăți recurente

Doriți să configurați plăți recurente pentru lucruri precum impozite, facturi, investiții sau credite ipotecare? Xe facilitează configurarea plăților recurente pentru tine.

Compară-ne cu banca ta

Xe oferă în mod constant cursuri de schimb valutar optime pentru bănci, astfel încât să poți păstra mai mulți bani în buzunar. Cu prețuri transparente și fără comisioane surpriză, depășim băncile tradiționale.

Comparați tarifele
The better way to transfer bank-to-bank

Transferă mai mult cu limite de trimitere mai mari

Oferim limite de transfer mai mari decât băncile tradiționale, permițându-vă să trimiteți mai multe fonduri într-un singur transfer. Spune adio împărțirii sumelor mari și bucură-te de o modalitate mai simplă și mai eficientă de a-ți transfera banii.

Începeți trimiterea
Timing is everything

Folosește graficele noastre valutare pentru a programa transferul tău

Graficele valutare interactive ale Xe sunt un instrument puternic pentru analiza tendințelor istorice, ajutându-vă să luați decizii de investiții mai informate. Chiar și cea mai mică diferență de curs valutar poate avea un impact drastic asupra valorii.

Află mai multe

Cauți să investești în...

Own a property abroad?

Imobiliare în străinătate?

Dezvoltă-ți investițiile imobiliare la nivel internațional cu Xe. Ratele noastre de schimb valutar competitive și transferurile rapide și sigure vă ajută să valorificați oportunitățile imobiliare din întreaga lume.

Go global with your portfolio?

Acțiuni în străinătate?

Diversifică-ți portofoliul de acțiuni la nivel internațional cu Xe. Datele noastre valutare în timp real și procesul de transfer fără probleme vă ajută să profitați de oportunitățile de pe piețele externe.

Do business without borders?

Extinderea acoperirii?

Extindeți raza de acțiune a companiei dvs. cu Xe. Serviciile noastre corporative dedicate și opțiunile de transferuri în masă simplifică gestionarea mutărilor financiare globale, permițându-vă să vă concentrați pe dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

Transferă bani pentru a investi în străinătate cu Xe

Create account

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

More ways Xe can help you

Descoperă ce altceva poate face Xe pentru tine

Curios să afli cât de extinsă este expertiza noastră? Clienții noștri se bazează pe noi pentru orice, de la transferuri zilnice până la tranzacții importante. Explorează cele mai populare opțiuni de transfer ale noastre.

Află mai multe

Întrebări frecvente despre transferurile mari de bani