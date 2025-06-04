Transfer de bani pentru a cumpăra o proprietate în străinătate

Nu lăsa ideea de a transfera bani în străinătate să-ți stea în cale viitorul. Mutarea unor sume mari de bani în străinătate ar trebui să fie simplă, nu stresantă. Cu transferurile noastre rapide și fiabile, asigurarea casei visurilor tale în străinătate este doar începutul.

Vezi cât de ușor este
Streamlined and secure large transfers for buying homes, relocating, or investing.

Compară-ne cu banca ta și vezi diferența Xe

Indiferent dacă achiziționați o casă de vacanță, vă mutați pentru muncă sau investiți într-o proprietate, expertiza Xe este cheia pentru a vă transforma visele în realitate. Optimizăm transferurile internaționale mari pentru a vă simplifica procesul.

Comparați tarifele Experimentați economiile
We’re here to help

Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5

Dacă aveți nevoie de asistență pentru a configura un transfer pentru achiziția internațională a unei proprietăți, experții noștri în transferuri sunt aici pentru a vă ajuta - contactați-ne astăzi!

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779

Experimentați avantajul Xe

Maximize your money with Xe

Rate financiare superioare băncilor

Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta și vezi diferența.

What you see is what you get

Taxe mici sau deloc

Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.

90% of transfers arrive in minutes.

Transferuri ultra-rapide

Facem ca trimiterea de bani în străinătate să fie rapidă și ușoară. 90% din transferuri ajung în câteva minute, asigurându-vă că banii dumneavoastră ajung la destinație atunci când aveți nevoie de ei.

Trusted & Secure

Peste 30 de ani de excelență

Reputația noastră este construită pe încredere. Peste 280 de milioane de oameni se bazează pe serviciile noastre securizate pentru a procesa mii de tranzacții globale în fiecare zi.

Track every step of the way

Urmărire în timp real

Cu ajutorul sistemului nostru de urmărire a transferurilor în timp real, ești mereu la curent. Accesează actualizări în timp real oricând, direct din contul tău.

Set it and forget it

Plăți recurente

Doriți să configurați plăți recurente pentru lucruri precum impozite, facturi, investiții sau credite ipotecare? Xe facilitează configurarea plăților recurente pentru tine.

Trimiteți cu încredere

Ca parte a familiei Euronet Worldwide, clienții noștri ne-au acordat încredere anul trecut pentru a procesa în siguranță transferuri internaționale de bani în valoare de peste 115 miliarde de dolari. Cu tarife excelente și comisioane mici, vă facilităm trimiterea de bani în străinătate.

Începeți
Save on recurring expenses

Automatizați transferurile pentru plăți la timp

Atunci când achiziționați proprietăți internaționale, este esențial să planificați cheltuieli precum taxele locale, întreținerea și taxele suplimentare. Cu Xe, poți gestiona cu ușurință aceste plăți recurente și poți economisi mai mult, asigurându-te că ai fonduri suplimentare disponibile pentru a acoperi costurile curente.

Înregistrează-te și trimite bani
The better way to transfer bank-to-bank

Transferă mai mult cu limite de trimitere mai mari

Oferim limite de transfer mai mari decât băncile tradiționale, permițându-vă să trimiteți mai multe fonduri într-un singur transfer. Spune adio împărțirii sumelor mari și bucură-te de o modalitate mai simplă și mai eficientă de a-ți transfera banii.

Începeți trimiterea
Fast. Fair. Transparent.

Fără surprize cu tarifele și comisioanele în avans

Xe se angajează să ofere transparență deplină. Tarifele și comisioanele noastre sunt întotdeauna clare și afișate în avans, astfel încât veți cunoaște costul real al transferului dvs., asigurându-vă că beneficiați de cel mai bun raport calitate-preț.

Efectuați primul transfer

Cum să transferi bani pentru achiziționarea proprietății visurilor tale

Create account

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Configurați transferul

Furnizați detaliile necesare pentru a configura transferul. Pentru tranzacțiile care depășesc limitele noastre online, echipa noastră dedicată de asistență este aici pentru a vă ghida la fiecare pas.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

More ways Xe can help you

Descoperă ce altceva poate face Xe pentru tine

Curios să afli cât de extinsă este expertiza noastră? Clienții noștri se bazează pe noi pentru orice, de la transferuri zilnice până la tranzacții importante. Explorează cele mai populare opțiuni de transfer ale noastre.

Află mai multe

Întrebări frecvente despre transferurile mari de bani