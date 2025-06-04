Gestionează-ți proprietatea din străinătate cu Xe
Plătește-ți ipoteca din străinătate sau încasează chiria cu transferuri rapide și sigure care îți simplifică gestionarea financiară.
Gestionați-vă cu ușurință transferurile de credite ipotecare și chirie
Indiferent dacă plătiți o ipotecă internațională sau gestionați transferuri de chirii, facem transferurile globale de bani ușoare și fără stres. Beneficiați de transferuri transfrontaliere fiabile și asistență de specialitate pentru o experiență fără probleme.
Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5
Schimbul și transferul de bani ar trebui să fie simple. Contactați experții în transferuri de la Xe dacă aveți întrebări despre transferurile mari de bani sau despre cum să începeți transferurile internaționale de credite ipotecare sau chirii.
Experimentați avantajul Xe
Rate financiare superioare băncilor
Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta și vezi diferența.
Taxe mici sau deloc
Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.
Transferuri ultra-rapide
Facem ca trimiterea de bani în străinătate să fie rapidă și ușoară. 90% din transferuri ajung în câteva minute, asigurându-vă că banii dumneavoastră ajung la destinație atunci când aveți nevoie de ei.
Peste 30 de ani de excelență
Reputația noastră este construită pe încredere. Peste 280 de milioane de oameni se bazează pe serviciile noastre securizate pentru a procesa mii de tranzacții globale în fiecare zi.
Urmărire în timp real
Cu ajutorul sistemului nostru de urmărire a transferurilor în timp real, ești mereu la curent. Accesează actualizări în timp real oricând, direct din contul tău.
Plăți recurente
Doriți să configurați plăți recurente pentru lucruri precum impozite, facturi, investiții sau credite ipotecare? Xe facilitează configurarea plăților recurente pentru tine.
Compară-ne cu banca ta
Xe oferă în mod constant cursuri de schimb valutar optime pentru bănci, astfel încât să poți păstra mai mulți bani în buzunar. Cu prețuri transparente și fără comisioane surpriză, depășim băncile tradiționale.
Cum să gestionezi transferurile de credite ipotecare și chirii cu Xe
Creează cont
Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.
Ofertă instantanee
Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.
Trimiteți bani
Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.
Urmăriți-vă transferul
Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.
Nu ratați niciodată o dată scadentă cu transferuri programate
Nu e nimic mai rău decât ratarea unei plăți scadente. Cu Xe, poți automatiza transferurile mari de bani, reducând riscul de a rata o plată și de a suporta penalizări și complicații.
Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume
Descoperă ce altceva poate face Xe pentru tine
Curios să afli cât de extinsă este expertiza noastră? Clienții noștri se bazează pe noi pentru orice, de la transferuri zilnice până la tranzacții importante. Explorează cele mai populare opțiuni de transfer ale noastre.
Întrebări frecvente despre transferurile mari de bani
Trimiterea unor sume mari de bani cu Xe este foarte ușoară. Urmați doar cei 6 pași de mai jos.
Pasul 1: Înregistrează-te gratuit
Conectează-te la contul tău Xe sau înregistrează-te gratuit. Durează doar câteva minute, tot ce ai nevoie este o adresă de e-mail.
Pasul 2: Obțineți o ofertă
Spuneți-ne moneda pe care doriți să o transferați, suma de bani pe care doriți să o trimiteți și destinația.
Pasul 3: Adăugați destinatarul
Furnizați informațiile de plată ale destinatarului (veți avea nevoie de detalii precum numele și adresa acestuia).
Pasul 4: Verificați-vă identitatea
Pentru unele transferuri, este posibil să avem nevoie de documente de identificare pentru a confirma că sunteți într-adevăr dumneavoastră și pentru a vă proteja banii.
Pasul 5: Confirmați oferta
Confirmă și finanțează transferul cu un cont bancar, un card de credit sau un card de debit și ai gata!
Pasul 6: Urmăriți transferul
Vezi unde sunt banii tăi și când ajung la destinatar. Beneficiați de asistență prin chat live, telefon și e-mail.
La Xe, oferim mai multe modalități de a trimite bani.
Debit direct ACH (recomandat pentru transferuri mari):
Plățile prin debit direct sau prin sistemul automat de compensare (ACH) preiau fonduri direct din contul dumneavoastră bancar.
Transfer bancar (recomandat pentru transferuri mari):
Transferurile bancare vor transfera banii de la banca dvs. la a noastră. De obicei, primim banii în 24 de ore.
Card de debit sau de credit:
Plățile cu cardul durează de obicei mai puțin de 24 de ore. Totuși, plățile cu cardul vin cu o mică taxă suplimentară.
Inițierea unui transfer de bani dezvăluie durate tipice. Estimările timpului de livrare se pot modifica în funcție de monedă, destinație și metoda de plată. Urmărește transferurile folosind ecranul Activitate din aplicația sau site-ul Xe și discută live cu asistenta noastră virtuală, Lexi, pentru asistență.
Cele mai rapide opțiuni de plată:
Transferurile încep odată ce am primit plata dumneavoastră.
Plățile cu cardul sunt cele mai rapide, procesate aproape instantaneu. Alegeți plata cu cardul pentru transferuri urgente.
Transferurile bancare, debitările directe și ACH sunt puțin mai lente, ajungând la noi în până la 2 zile lucrătoare.
Termene de livrare:
După ce primim plata, vă trimitem banii. Așteptați între 1 și 3 zile lucrătoare pentru ca transferurile să ajungă la destinatari, în funcție de monedă și destinație. Pentru nelămuriri, discutați cu Lexi pentru a urmări transferurile.
Pentru a efectua un transfer de bani cu Xe, veți avea nevoie de informațiile dvs. bancare, informațiile bancare ale destinatarului, suma pe care o transferați și moneda în care doriți să o schimbați.
După ce ați confirmat informațiile și plata a fost primită, transferul începe.
Pentru siguranța dumneavoastră, avem limite privind suma pe care o puteți trimite într-un singur transfer online.
Limită de transfer online per regiune:
Regatul Unit și Europa (GBEU): 350.000 GBP sau echivalentul în moneda de trimitere
Statele Unite (SUA): 535.000 USD sau echivalentul în valuta trimisă
Canada (CA): 560.000 CAD sau echivalentul în valuta trimisă
Australia și Noua Zeelandă (AUNZ): sau trimiterea echivalentului în valută
Metoda de plată pe care o alegeți poate determina, de asemenea, cât puteți trimite prin noi. Citiți Întrebările Frecvente pentru mai multe informații și vizualizați o listă de metode de plată disponibile.
Clienți din Canada și SUA care plătesc prin transfer bancar sau electronic:
Clienții din Canada trebuie să trimită 3000 CAD sau mai mult pentru a plăti prin transfer bancar sau electronic.
Clienții din SUA trebuie să trimită 3000 USD sau mai mult pentru a plăti prin transfer bancar sau electronic.
La Xe, folosim măsuri de securitate de ultimă generație pentru a vă proteja fondurile și informațiile personale. Aceasta include:
Criptare:
Toate datele transmise prin platforma noastră sunt criptate folosind tehnologia SSL (Secure Socket Layer).
Conformitate cu reglementările:
Suntem reglementați de autoritățile financiare din mai multe jurisdicții, asigurând respectarea unor standarde stricte de securitate.
Autentificare cu doi factori:
Oferim autentificare cu doi factori (2FA) pentru a adăuga un nivel suplimentar de securitate contului tău.
Prevenirea fraudei:
Există sisteme avansate de monitorizare pentru a detecta și preveni activitățile frauduloase.
Metode de plată securizate:
Folosim doar metode de plată sigure și fiabile pentru a asigura siguranța fondurilor dumneavoastră în timpul procesului de transfer.
Dacă trimiteți peste 50.000 USD pe an (sau echivalentul în moneda locală), sunteți eligibil pentru acest serviciu.
Iată doar câteva lucruri cu care echipa te poate ajuta:
• Asistență pentru configurarea transferurilor mari
• Configurarea unui ordin de plată anticipată pentru a bloca rata curentă de trimitere pentru o perioadă de până la 24 de luni
• Crearea de ordine de piață pentru a vă permite să trimiteți bani atunci când este atinsă o rată țintă
• Crearea unei plăți regulate pentru efectuarea de transferuri automate regulate, cu rate fixe, la fel ca debitările directe obișnuite
Dacă doriți să discutați cu un membru al echipei noastre, ne puteți suna folosind datele de mai jos: Regatul Unit (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (UE): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Noua Zeelandă (NZ): +6499054625 (9:00-19:00 NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9:00-19:00 NZT)
Statele Unite (SUA): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Canada (CA): +16474753660 (07:00-17:00 PT)