Gestionează-ți proprietatea din străinătate cu Xe

Plătește-ți ipoteca din străinătate sau încasează chiria cu transferuri rapide și sigure care îți simplifică gestionarea financiară.

Gestionați-vă cu ușurință transferurile de credite ipotecare și chirie

Indiferent dacă plătiți o ipotecă internațională sau gestionați transferuri de chirii, facem transferurile globale de bani ușoare și fără stres. Beneficiați de transferuri transfrontaliere fiabile și asistență de specialitate pentru o experiență fără probleme.

Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5

Schimbul și transferul de bani ar trebui să fie simple. Contactați experții în transferuri de la Xe dacă aveți întrebări despre transferurile mari de bani sau despre cum să începeți transferurile internaționale de credite ipotecare sau chirii.

Experimentați avantajul Xe

Rate financiare superioare băncilor

Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta și vezi diferența.

Taxe mici sau deloc

Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.

Transferuri ultra-rapide

Facem ca trimiterea de bani în străinătate să fie rapidă și ușoară. 90% din transferuri ajung în câteva minute, asigurându-vă că banii dumneavoastră ajung la destinație atunci când aveți nevoie de ei.

Peste 30 de ani de excelență

Reputația noastră este construită pe încredere. Peste 280 de milioane de oameni se bazează pe serviciile noastre securizate pentru a procesa mii de tranzacții globale în fiecare zi.

Urmărire în timp real

Cu ajutorul sistemului nostru de urmărire a transferurilor în timp real, ești mereu la curent. Accesează actualizări în timp real oricând, direct din contul tău.

Plăți recurente

Doriți să configurați plăți recurente pentru lucruri precum impozite, facturi, investiții sau credite ipotecare? Xe facilitează configurarea plăților recurente pentru tine.

Compară-ne cu banca ta

Xe oferă în mod constant cursuri de schimb valutar optime pentru bănci, astfel încât să poți păstra mai mulți bani în buzunar. Cu prețuri transparente și fără comisioane surpriză, depășim băncile tradiționale.

Cum să gestionezi transferurile de credite ipotecare și chirii cu Xe

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.

Nu ratați niciodată o dată scadentă cu transferuri programate

Nu e nimic mai rău decât ratarea unei plăți scadente. Cu Xe, poți automatiza transferurile mari de bani, reducând riscul de a rata o plată și de a suporta penalizări și complicații.

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

Descoperă ce altceva poate face Xe pentru tine

Curios să afli cât de extinsă este expertiza noastră? Clienții noștri se bazează pe noi pentru orice, de la transferuri zilnice până la tranzacții importante. Explorează cele mai populare opțiuni de transfer ale noastre.

