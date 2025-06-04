Un nou început pentru tine, un teritoriu familiar pentru noi

Mutarea în străinătate aduce multe schimbări și incertitudini, dar fiabilitatea noastră rămâne constantă.

Transferă cu încredere
Move your money with you

Îmbunătățirea mutării dumneavoastră în străinătate

Indiferent dacă te muți pentru un nou loc de muncă, urmezi studii sau începi un nou capitol într-o țară nouă, Xe se asigură că banii tăi ajung acolo unde ai nevoie în siguranță și eficient. Transferurile noastre fără probleme fac ca gestionarea finanțelor tale să fie cu un lucru în minus de care să-ți faci griji în timpul mutării importante.

Speak with our transfer experts

Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5

Contactați-ne dacă aveți întrebări despre transferurile mari de bani sau doriți să aflați cum vă poate ajuta Xe să economisiți la relocarea în străinătate. Conectează-te astăzi cu experții noștri în transferuri prin telefon, chat live sau e-mail.

Experimentați avantajul Xe

Maximize your money with Xe

Rate financiare superioare băncilor

Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta și vezi diferența.

What you see is what you get

Taxe mici sau deloc

Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.

90% of transfers arrive in minutes.

Transferuri ultra-rapide

Facem ca trimiterea de bani în străinătate să fie rapidă și ușoară. 90% din transferuri ajung în câteva minute, asigurându-vă că banii dumneavoastră ajung la destinație atunci când aveți nevoie de ei.

Trusted & Secure

Peste 30 de ani de excelență

Reputația noastră este construită pe încredere. Peste 280 de milioane de oameni se bazează pe serviciile noastre securizate pentru a procesa mii de tranzacții globale în fiecare zi.

Track every step of the way

Urmărire în timp real

Cu ajutorul sistemului nostru de urmărire a transferurilor în timp real, ești mereu la curent. Accesează actualizări în timp real oricând, direct din contul tău.

Set it and forget it

Plăți recurente

Doriți să configurați plăți recurente pentru lucruri precum impozite, facturi, investiții sau credite ipotecare? Xe facilitează configurarea plăților recurente pentru tine.

Compară-ne cu banca ta

Xe oferă în mod constant cursuri de schimb valutar optime pentru bănci, astfel încât să poți păstra mai mulți bani în buzunar. Cu prețuri transparente și fără comisioane surpriză, depășim băncile tradiționale.

The better way to transfer bank-to-bank

Transferă mai mult cu limite de trimitere mai mari

Oferim limite de transfer mai mari decât băncile tradiționale, permițându-vă să trimiteți mai multe fonduri într-un singur transfer. Spune adio împărțirii sumelor mari și bucură-te de o modalitate mai simplă și mai eficientă de a-ți transfera banii.

Save on recurring bills

Economisiți mai mult la facturile și cheltuielile zilnice

Când te muți în străinătate, este important să planifici facturile recurente. Cu Xe, poți gestiona cu ușurință aceste plăți și poți economisi mai mult cu rate dobânzilor avantajoase la bănci, asigurându-te că ai fondurile necesare pentru a-ți acoperi costurile regulate.

Cum să transferi bani pentru relocarea ta în străinătate cu Xe

Create account

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

More ways Xe can help you

Descoperă ce altceva poate face Xe pentru tine

Curios să afli cât de extinsă este expertiza noastră? Clienții noștri se bazează pe noi pentru orice, de la transferuri zilnice până la tranzacții importante. Explorează cele mai populare opțiuni de transfer ale noastre.

