Transferă o moștenire internațională către banca ta

Primirea unei moșteniri, mai ales din străinătate, poate fi o experiență semnificativă și emoționantă. Milioane de persoane au încredere în Xe pentru a face procesul cât mai ușor și sigur posibil, asigurându-se că fondurile ajung la dumneavoastră rapid și cu taxe sau complicații minime.

Compară tarifele și păstrează mai mult din ceea ce este al tău

Oferim în mod constant cursuri de schimb valutar cele mai avantajoase ale băncilor, astfel încât să puteți păstra mai mulți bani în buzunar. Cu prețuri transparente și fără comisioane surpriză, depășim băncile tradiționale.

Experimentați avantajul Xe

Rate financiare superioare băncilor

Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta și vezi diferența.

Taxe mici sau deloc

Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.

Transferuri ultra-rapide

Facem ca trimiterea de bani în străinătate să fie rapidă și ușoară. 90% din transferuri ajung în câteva minute, asigurându-vă că banii dumneavoastră ajung la destinație atunci când aveți nevoie de ei.

Peste 30 de ani de excelență

Reputația noastră este construită pe încredere. Peste 280 de milioane de oameni se bazează pe serviciile noastre securizate pentru a procesa mii de tranzacții globale în fiecare zi.

Urmărire în timp real

Cu ajutorul sistemului nostru de urmărire a transferurilor în timp real, ești mereu la curent. Accesează actualizări în timp real oricând, direct din contul tău.

Trimiteți-l într-un singur transfer

Xe oferă limite de trimitere mai mari decât alte servicii de transfer, astfel încât nu trebuie să divizați sau să trimiteți mai multe transferuri pentru banii moștenirii.

Trimiteți cu încredere

Ca parte a familiei Euronet Worldwide, clienții noștri ne-au acordat încredere anul trecut pentru a procesa în siguranță transferuri internaționale de bani în valoare de peste 115 miliarde de dolari. Cu tarife excelente și comisioane mici, vă facilităm trimiterea de bani în străinătate.

Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5

Aveți nevoie de asistență pentru trimiterea unei moșteniri sau pentru gestionarea unui transfer de bani mare? Experții noștri în transferuri sunt aici pentru a vă ajuta - contactați-ne astăzi pentru asistență personalizată!

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779
Transferă mai mult cu limite de trimitere mai mari

Oferim limite de transfer mai mari decât băncile tradiționale, permițându-vă să trimiteți mai multe fonduri într-un singur transfer. Spune adio împărțirii sumelor mari și bucură-te de o modalitate mai simplă și mai eficientă de a-ți transfera banii.

Cum să transferi bani din moștenire cu Xe

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.

Atenție la potențialele escrocherii legate de moșteniri

Escrocheriile cu moșteniri sunt o tactică obișnuită folosită de escroci pentru a păcăli victimele să partajeze informații personale sau să plătească taxe pentru o moștenire falsă. Protejați-vă verificând afirmațiile și acreditările.

Înțelegerea impozitului pe succesiune

Moștenirea activelor din străinătate poate atrage după sine responsabilități fiscale complexe și nefamiliare. Dacă sunteți desemnat drept beneficiar al unei succesiuni internaționale, este esențial să solicitați îndrumarea unui avocat specializat în drept fiscal cu expertiză în probleme transfrontaliere. Vă pot ajuta să navigați cu încredere atât prin reglementările fiscale locale, cât și internaționale, protejându-vă de potențiale capcane și asigurând respectarea deplină a legii.

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

Descoperă ce altceva poate face Xe pentru tine

Curios să afli cât de extinsă este expertiza noastră? Clienții noștri se bazează pe noi pentru orice, de la transferuri zilnice până la tranzacții importante. Explorează cele mai populare opțiuni de transfer ale noastre.

