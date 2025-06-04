O cale sigură pentru moștenirea familiei tale
Înțelegem valoarea păstrării a ceea ce contează pentru cei dragi. Ai încredere în noi pentru transferuri de moșteniri în străinătate sigure, rapide și fiabile, oferindu-ți liniște sufletească ție și familiei tale.
Transferă o moștenire internațională către banca ta
Primirea unei moșteniri, mai ales din străinătate, poate fi o experiență semnificativă și emoționantă. Milioane de persoane au încredere în Xe pentru a face procesul cât mai ușor și sigur posibil, asigurându-se că fondurile ajung la dumneavoastră rapid și cu taxe sau complicații minime.
Compară tarifele și păstrează mai mult din ceea ce este al tău
Oferim în mod constant cursuri de schimb valutar cele mai avantajoase ale băncilor, astfel încât să puteți păstra mai mulți bani în buzunar. Cu prețuri transparente și fără comisioane surpriză, depășim băncile tradiționale.
Experimentați avantajul Xe
Rate financiare superioare băncilor
Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta și vezi diferența.
Taxe mici sau deloc
Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.
Transferuri ultra-rapide
Facem ca trimiterea de bani în străinătate să fie rapidă și ușoară. 90% din transferuri ajung în câteva minute, asigurându-vă că banii dumneavoastră ajung la destinație atunci când aveți nevoie de ei.
Peste 30 de ani de excelență
Reputația noastră este construită pe încredere. Peste 280 de milioane de oameni se bazează pe serviciile noastre securizate pentru a procesa mii de tranzacții globale în fiecare zi.
Urmărire în timp real
Cu ajutorul sistemului nostru de urmărire a transferurilor în timp real, ești mereu la curent. Accesează actualizări în timp real oricând, direct din contul tău.
Trimiteți-l într-un singur transfer
Xe oferă limite de trimitere mai mari decât alte servicii de transfer, astfel încât nu trebuie să divizați sau să trimiteți mai multe transferuri pentru banii moștenirii.
Trimiteți cu încredere
Ca parte a familiei Euronet Worldwide, clienții noștri ne-au acordat încredere anul trecut pentru a procesa în siguranță transferuri internaționale de bani în valoare de peste 115 miliarde de dolari. Cu tarife excelente și comisioane mici, vă facilităm trimiterea de bani în străinătate.
Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5
Aveți nevoie de asistență pentru trimiterea unei moșteniri sau pentru gestionarea unui transfer de bani mare? Experții noștri în transferuri sunt aici pentru a vă ajuta - contactați-ne astăzi pentru asistență personalizată!
Transferă mai mult cu limite de trimitere mai mari
Oferim limite de transfer mai mari decât băncile tradiționale, permițându-vă să trimiteți mai multe fonduri într-un singur transfer. Spune adio împărțirii sumelor mari și bucură-te de o modalitate mai simplă și mai eficientă de a-ți transfera banii.
Cum să transferi bani din moștenire cu Xe
Creează cont
Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.
Ofertă instantanee
Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.
Trimiteți bani
Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.
Urmăriți-vă transferul
Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.
Atenție la potențialele escrocherii legate de moșteniri
Escrocheriile cu moșteniri sunt o tactică obișnuită folosită de escroci pentru a păcăli victimele să partajeze informații personale sau să plătească taxe pentru o moștenire falsă. Protejați-vă verificând afirmațiile și acreditările.
Înțelegerea impozitului pe succesiune
Moștenirea activelor din străinătate poate atrage după sine responsabilități fiscale complexe și nefamiliare. Dacă sunteți desemnat drept beneficiar al unei succesiuni internaționale, este esențial să solicitați îndrumarea unui avocat specializat în drept fiscal cu expertiză în probleme transfrontaliere. Vă pot ajuta să navigați cu încredere atât prin reglementările fiscale locale, cât și internaționale, protejându-vă de potențiale capcane și asigurând respectarea deplină a legii.
Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume
Descoperă ce altceva poate face Xe pentru tine
Curios să afli cât de extinsă este expertiza noastră? Clienții noștri se bazează pe noi pentru orice, de la transferuri zilnice până la tranzacții importante. Explorează cele mai populare opțiuni de transfer ale noastre.
Întrebări frecvente despre transferurile mari de bani
Trimiterea unor sume mari de bani cu Xe este foarte ușoară. Urmați doar cei 6 pași de mai jos.
Pasul 1: Înregistrează-te gratuit
Conectează-te la contul tău Xe sau înregistrează-te gratuit. Durează doar câteva minute, tot ce ai nevoie este o adresă de e-mail.
Pasul 2: Obțineți o ofertă
Spuneți-ne moneda pe care doriți să o transferați, suma de bani pe care doriți să o trimiteți și destinația.
Pasul 3: Adăugați destinatarul
Furnizați informațiile de plată ale destinatarului (veți avea nevoie de detalii precum numele și adresa acestuia).
Pasul 4: Verificați-vă identitatea
Pentru unele transferuri, este posibil să avem nevoie de documente de identificare pentru a confirma că sunteți într-adevăr dumneavoastră și pentru a vă proteja banii.
Pasul 5: Confirmați oferta
Confirmă și finanțează transferul cu un cont bancar, un card de credit sau un card de debit și ai gata!
Pasul 6: Urmăriți transferul
Vezi unde sunt banii tăi și când ajung la destinatar. Beneficiați de asistență prin chat live, telefon și e-mail.
La Xe, oferim mai multe modalități de a trimite bani.
Debit direct ACH (recomandat pentru transferuri mari):
Plățile prin debit direct sau prin sistemul automat de compensare (ACH) preiau fonduri direct din contul dumneavoastră bancar.
Transfer bancar (recomandat pentru transferuri mari):
Transferurile bancare vor transfera banii de la banca dvs. la a noastră. De obicei, primim banii în 24 de ore.
Card de debit sau de credit:
Plățile cu cardul durează de obicei mai puțin de 24 de ore. Totuși, plățile cu cardul vin cu o mică taxă suplimentară.
Inițierea unui transfer de bani dezvăluie durate tipice. Estimările timpului de livrare se pot modifica în funcție de monedă, destinație și metoda de plată. Urmărește transferurile folosind ecranul Activitate din aplicația sau site-ul Xe și discută live cu asistenta noastră virtuală, Lexi, pentru asistență.
Cele mai rapide opțiuni de plată:
Transferurile încep odată ce am primit plata dumneavoastră.
Plățile cu cardul sunt cele mai rapide, procesate aproape instantaneu. Alegeți plata cu cardul pentru transferuri urgente.
Transferurile bancare, debitările directe și ACH sunt puțin mai lente, ajungând la noi în până la 2 zile lucrătoare.
Termene de livrare:
După ce primim plata, vă trimitem banii. Așteptați între 1 și 3 zile lucrătoare pentru ca transferurile să ajungă la destinatari, în funcție de monedă și destinație. Pentru nelămuriri, discutați cu Lexi pentru a urmări transferurile.
Pentru a efectua un transfer de bani cu Xe, veți avea nevoie de informațiile dvs. bancare, informațiile bancare ale destinatarului, suma pe care o transferați și moneda în care doriți să o schimbați.
După ce ați confirmat informațiile și plata a fost primită, transferul începe.
Pentru siguranța dumneavoastră, avem limite privind suma pe care o puteți trimite într-un singur transfer online.
Limită de transfer online per regiune:
Regatul Unit și Europa (GBEU): 350.000 GBP sau echivalentul în moneda de trimitere
Statele Unite (SUA): 535.000 USD sau echivalentul în valuta trimisă
Canada (CA): 560.000 CAD sau echivalentul în valuta trimisă
Australia și Noua Zeelandă (AUNZ): sau trimiterea echivalentului în valută
Metoda de plată pe care o alegeți poate determina, de asemenea, cât puteți trimite prin noi. Citiți Întrebările Frecvente pentru mai multe informații și vizualizați o listă de metode de plată disponibile.
Clienți din Canada și SUA care plătesc prin transfer bancar sau electronic:
Clienții din Canada trebuie să trimită 3000 CAD sau mai mult pentru a plăti prin transfer bancar sau electronic.
Clienții din SUA trebuie să trimită 3000 USD sau mai mult pentru a plăti prin transfer bancar sau electronic.
La Xe, folosim măsuri de securitate de ultimă generație pentru a vă proteja fondurile și informațiile personale. Aceasta include:
Criptare:
Toate datele transmise prin platforma noastră sunt criptate folosind tehnologia SSL (Secure Socket Layer).
Conformitate cu reglementările:
Suntem reglementați de autoritățile financiare din mai multe jurisdicții, asigurând respectarea unor standarde stricte de securitate.
Autentificare cu doi factori:
Oferim autentificare cu doi factori (2FA) pentru a adăuga un nivel suplimentar de securitate contului tău.
Prevenirea fraudei:
Există sisteme avansate de monitorizare pentru a detecta și preveni activitățile frauduloase.
Metode de plată securizate:
Folosim doar metode de plată sigure și fiabile pentru a asigura siguranța fondurilor dumneavoastră în timpul procesului de transfer.
Dacă trimiteți peste 50.000 USD pe an (sau echivalentul în moneda locală), sunteți eligibil pentru acest serviciu.
Iată doar câteva lucruri cu care echipa te poate ajuta:
• Asistență pentru configurarea transferurilor mari
• Configurarea unui ordin de plată anticipată pentru a bloca rata curentă de trimitere pentru o perioadă de până la 24 de luni
• Crearea de ordine de piață pentru a vă permite să trimiteți bani atunci când este atinsă o rată țintă
• Crearea unei plăți regulate pentru efectuarea de transferuri automate regulate, cu rate fixe, la fel ca debitările directe obișnuite
Dacă doriți să discutați cu un membru al echipei noastre, ne puteți suna folosind datele de mai jos: Regatul Unit (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (UE): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Noua Zeelandă (NZ): +6499054625 (9:00-19:00 NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9:00-19:00 NZT)
Statele Unite (SUA): +17372557830 (7:00-17:00 PT)
Canada (CA): +16474753660 (07:00-17:00 PT)