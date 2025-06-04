Trimiteți bani familiei

Familia este totul, și înțelegem asta. Trimite bani celor dragi din străinătate prin transferuri rapide, sigure și fiabile - pentru că fericirea lor și liniștea ta sufletească contează cel mai mult.

Save more, transfer more

Compară tarifele și descoperă economiile

Facem ca trimiterea de bani familiei din străinătate să fie simplă, sigură și rapidă. Și cu ratele noastre avantajoase și comisioanele mici, vă puteți bucura de liniștea sufletească știind că cei dragi beneficiază la maximum de fiecare transfer.

We’re here to help

Asistență expertă pentru transferuri globale 24/5

Credem că transferul de bani pentru a vă sprijini familia ar trebui să fie simplu și sigur. Dacă aveți întrebări despre transferul dvs. sau aveți nevoie de ajutor pentru a începe, experții noștri în transferuri vă stau la dispoziție oricând.

Sunați-ne: +1 (800) 772-7779

Experimentați avantajul Xe

Maximize your money with Xe

Rate financiare superioare băncilor

Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta și vezi diferența.

What you see is what you get

Taxe mici sau deloc

Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.

90% of transfers arrive in minutes.

Transferuri ultra-rapide

Facem ca trimiterea de bani în străinătate să fie rapidă și ușoară. 90% din transferuri ajung în câteva minute, asigurându-vă că banii dumneavoastră ajung la destinație atunci când aveți nevoie de ei.

Trusted & Secure

Peste 30 de ani de excelență

Reputația noastră este construită pe încredere. Peste 280 de milioane de oameni se bazează pe serviciile noastre securizate pentru a procesa mii de tranzacții globale în fiecare zi.

Track every step of the way

Urmărire în timp real

Cu ajutorul sistemului nostru de urmărire a transferurilor în timp real, ești mereu la curent. Accesează actualizări în timp real oricând, direct din contul tău.

Set it and forget it

Plăți recurente

Doriți să configurați plăți recurente pentru lucruri precum impozite, facturi, investiții sau credite ipotecare? Xe facilitează configurarea plăților recurente pentru tine.

Trimiteți cu încredere

Ca parte a familiei Euronet Worldwide, clienții noștri ne-au acordat încredere anul trecut pentru a procesa în siguranță transferuri internaționale de bani în valoare de peste 115 miliarde de dolari. Cu tarife excelente și comisioane mici, vă facilităm trimiterea de bani în străinătate.

Money there when you need

Automatizați transferurile pentru plăți la timp

Automatizarea transferurilor mari de bani vă permite dumneavoastră și celor dragi să gestionați mai bine bugetele, adăugând consecvență în viața dumneavoastră și a destinatarului. Cu Xe, poți gestiona cu ușurință aceste plăți recurente.

Your bank doesn’t want you to know about us

Redefinirea transferurilor internaționale de bani

De peste 30 de ani, Xe a depășit băncile prin accelerarea, ușurarea și accesibilitatea transferurilor internaționale. În timp ce băncile încearcă să recupereze terenul pierdut, noi am stăpânit arta plăților globale. Nu e de mirare că 280 de milioane de oameni au încredere în noi pentru toate nevoile lor financiare la nivel global.

Cum să trimiți bani celor dragi în străinătate cu Xe

Create account

Creează cont

Durează doar câteva minute. Tot ce ne trebuie este adresa ta de e-mail și câteva informații suplimentare.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Ofertă instantanee

Primește un curs de transfer de bani live, cel mai avantajos pentru bănci, pentru moneda aleasă.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Trimiteți bani

Adăugați toate detaliile necesare și configurați transferul. Odată ce primim fondurile, ne vom ocupa noi de restul.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Urmăriți-vă transferul

Urmărește-ți transferul la fiecare pas. Activează notificările pentru a primi actualizări despre transferul tău.

Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume

More ways Xe can help you

Descoperă ce altceva poate face Xe pentru tine

Curios să afli cât de extinsă este expertiza noastră? Clienții noștri se bazează pe noi pentru orice, de la transferuri zilnice până la tranzacții importante. Explorează cele mai populare opțiuni de transfer ale noastre.

Întrebări frecvente despre transferurile mari de bani