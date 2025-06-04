Căutați codul SWIFT al băncii dvs.
Folosește instrumentul nostru de căutare SWIFT pentru a găsi codul SWIFT/BIC al băncii tale sau alege rapid dintre băncile populare enumerate mai jos.
Găsiți un cod SWIFT
Alegeți una dintre aceste bănci populare pentru a începe:
Ce este un cod SWIFT/BIC?
Un cod SWIFT, cunoscut și sub denumirea de BIC, este un identificator bancar internațional utilizat pentru a vă asigura că banii dvs. ajung la locul potrivit atunci când trimiteți sau primiți fonduri peste granițe. Acesta indică băncilor exact ce instituție financiară este implicată în transfer, contribuind la asigurarea livrării sigure și precise a plăților internaționale.
De ce am nevoie de un cod SWIFT/BIC?
De obicei, veți avea nevoie de un cod SWIFT/BIC atunci când trimiteți sau primiți transferuri internaționale, deoarece acesta ajută la identificarea instituției financiare corecte și la direcționarea plății în siguranță. Totuși, nu toate transferurile internaționale necesită unul - unele țări sau metode de plată pot utiliza alternative precum IBAN-uri, numere de rutare sau coduri naționale de compensare.
Are banca mea mai mult de un cod SWIFT?
Multe bănci au mai multe coduri SWIFT, în special băncile importante cu sucursale în orașe diferite. Unele bănci utilizează un singur cod SWIFT global, în timp ce altele atribuie coduri unice anumitor sucursale pentru a ajuta la direcționarea mai precisă a plăților internaționale.
Alege Xe când trimiți bani în străinătate
Tarife mai bune
Compară-ne cu banca ta și descoperă economiile. Tarifele noastre depășesc adesea performanța băncilor importante, maximizând valoarea transferului dumneavoastră.
Taxe mai mici
Îți arătăm toate comisioanele în avans, înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești. Taxele noastre mai mici înseamnă mai multe economii pentru tine.
Transferuri mai rapide
Majoritatea transferurilor se efectuează în aceeași zi. Înțelegem că atunci când vine vorba de banii dumneavoastră, momentul potrivit contează.
Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume
Întrebări frecvente
Un cod SWIFT este utilizat pentru a identifica o anumită bancă sau instituție financiară atunci când se trimit sau se primesc bani peste granițe. Acționează ca o adresă internațională pentru banca dvs., ajutând la direcționarea transferului în siguranță și cu precizie prin sistemul bancar global. Deși nu fiecare metodă de transfer sau țară necesită un cod SWIFT, acesta este adesea necesar atunci când se efectuează transferuri bancare tradiționale prin intermediul băncilor. Furnizarea codului SWIFT corect reduce riscul de întârzieri, respingeri sau plăți direcționate greșit.
Depinde de bancă. Unele bănci folosesc un singur cod SWIFT global pentru toate sucursalele, în timp ce altele atribuie coduri unice anumitor sucursale sau departamente - în special în orașele mari sau pentru conturi de afaceri și corporații. Dacă sucursala dumneavoastră are un cod SWIFT dedicat, cel mai bine este să îl utilizați, deoarece poate accelera procesarea și poate îmbunătăți precizia urmăririi. Dacă nu, codul SWIFT al sediului central al băncii este de obicei o alternativă fiabilă.
Puteți găsi codul SWIFT al sucursalei dvs. în mai multe moduri:
Instrumente de căutare precum cel de pe această pagină
Platforme bancare online, unde sunt de obicei disponibile detalii despre transferurile internaționale
Extrase de cont bancar sau corespondență oficială
Asistență clienți la sucursala dumneavoastră sau prin intermediul liniei telefonice principale a băncii. Dacă sucursala dumneavoastră nu are un cod SWIFT unic, banca dumneavoastră vă poate solicita să utilizați în schimb un cod general sau un cod al sediului central.
Utilizarea unui cod SWIFT greșit poate duce la întârzieri, respingeri sau, în unele cazuri, trimiterea fondurilor către instituția financiară greșită. Dacă plata este respinsă, aceasta poate fi returnată expeditorului, adesea cu taxe suplimentare. Dacă fondurile ajung la banca greșită, recuperarea lor poate dura mult timp și poate genera taxe de recuperare. Verificați întotdeauna codul SWIFT cu banca sau cu destinatarul înainte de a confirma un transfer, în special pentru plăți mari sau urgente.
Un cod SWIFT standard are fie 8, fie 11 caractere și urmează această structură:
Codul băncii (4 litere): Identifică banca
Codul țării (2 litere): Arată țara în care se află banca
Codul locației (2 caractere): Indică orașul sau regiunea
Codul sucursalei (3 caractere, opțional): Identifică o sucursală specifică
Dacă codul are doar 8 caractere, de obicei se referă la sediul principal al băncii.
Declinare de responsabilitate
Codurile SWIFT, numele băncilor, adresele și alte informații conexe furnizate pe această pagină sunt doar cu titlu informativ general. Deși ne străduim să asigurăm acuratețea, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actuale sau lipsite de erori. Detaliile se pot modifica fără notificare prealabilă și este posibil să nu reflecte cele mai recente date disponibile de la instituțiile financiare respective.
Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, statutul de reglementare sau integritatea operațională a vreunei bănci, instituții financiare sau intermediari listați. Nu aprobăm și nu verificăm legitimitatea niciunei entități incluse și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea de către dvs. a informațiilor furnizate.
Orice tranzacții financiare sau decizii luate pe baza acestor informații se fac pe propriul risc. Xe nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune rezultate din utilizarea datelor și nici din orice relații cu terțe părți ale căror informații sunt afișate pe acest site.
Vă recomandăm să verificați independent toate detaliile la instituția financiară relevantă înainte de a iniția orice tranzacție.
Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză și nu a fost tradusă. Deși restul acestei pagini poate apărea în limba selectată de dvs., declinarea responsabilității rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.