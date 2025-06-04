Depinde de bancă. Unele bănci folosesc un singur cod SWIFT global pentru toate sucursalele, în timp ce altele atribuie coduri unice anumitor sucursale sau departamente - în special în orașele mari sau pentru conturi de afaceri și corporații. Dacă sucursala dumneavoastră are un cod SWIFT dedicat, cel mai bine este să îl utilizați, deoarece poate accelera procesarea și poate îmbunătăți precizia urmăririi. Dacă nu, codul SWIFT al sediului central al băncii este de obicei o alternativă fiabilă.