Webinarii despre plăți ERP
Învață să eficientizezi conturile de plătit cu capabilități de plată integrate și soluții FX pentru ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Descoperă puterea plăților integrate
Aflați cum să eficientizați plățile către furnizori în Microsoft Dynamics 365 Business Central cu soluția de plăți încorporată Xe. Optimizați fluxurile de lucru, beneficiați de validarea bancară în timp real și valorificați raportarea automată pentru o eficiență sporită.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Automatizați procesul de facturare și plățile
Descoperiți cum să automatizați procesarea facturilor cu OCR și apoi să procesați plățile, totul în Dynamics 365 Finance. Urmăriți demonstrații live de la experți Xe și Microsoft care vă vor arăta cum să optimizați fluxul de lucru pentru datoriile dvs.
Doriți să vedeți soluția noastră ERP în acțiune?
Optimizați-vă operațiunile și plățile globale cu soluția ERP de la Xe. Experimentați direct cum se integrează perfect tehnologia noastră de plată integrată în sistemul dumneavoastră ERP, sporind eficiența și economisindu-vă timp. Ești gata să-ți transformi afacerea?