  1. Home
  2. Webinarii Xe Business pentru soluții globale de plată - Xe

Webinarii despre plăți ERP

Învață să eficientizezi conturile de plătit cu capabilități de plată integrate și soluții FX pentru ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Descoperă puterea plăților integrate

Aflați cum să eficientizați plățile către furnizori în Microsoft Dynamics 365 Business Central cu soluția de plăți încorporată Xe. Optimizați fluxurile de lucru, beneficiați de validarea bancară în timp real și valorificați raportarea automată pentru o eficiență sporită.

Vizionați la cerere
Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finance

Automatizați procesul de facturare și plățile

Descoperiți cum să automatizați procesarea facturilor cu OCR și apoi să procesați plățile, totul în Dynamics 365 Finance. Urmăriți demonstrații live de la experți Xe și Microsoft care vă vor arăta cum să optimizați fluxul de lucru pentru datoriile dvs.

Vizionați la cerere
ERP Integrations with Xe

Doriți să vedeți soluția noastră ERP în acțiune?

Optimizați-vă operațiunile și plățile globale cu soluția ERP de la Xe. Experimentați direct cum se integrează perfect tehnologia noastră de plată integrată în sistemul dumneavoastră ERP, sporind eficiența și economisindu-vă timp. Ești gata să-ți transformi afacerea?