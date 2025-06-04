Descoperiți cum UltraSource, un furnizor de echipamente cu sediul în Kansas, și-a transformat procesul de Contabilitate prin integrarea Xe Global Business Payments în Microsoft Dynamics 365 Finance. Această automatizare a eliminat sarcinile manuale, a simplificat plățile către furnizori și a permis companiei să se concentreze pe creșterea strategică, toate sub conducerea directorului financiar progresist, Rob Mogren.