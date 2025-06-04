- Home
Povești ale clienților ERP
Vedeți cum și-au rezolvat clienții provocările și au economisit timp cu soluțiile de plată integrate Xe pentru ERP-uri.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Descoperiți cum UltraSource, un furnizor de echipamente cu sediul în Kansas, și-a transformat procesul de Contabilitate prin integrarea Xe Global Business Payments în Microsoft Dynamics 365 Finance. Această automatizare a eliminat sarcinile manuale, a simplificat plățile către furnizori și a permis companiei să se concentreze pe creșterea strategică, toate sub conducerea directorului financiar progresist, Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, un furnizor global de software, și-a îmbunătățit procesul de gestionare a plăților prin integrarea soluției de plăți Xe.com în Microsoft Dynamics 365 Finance. Această automatizare a simplificat atât plățile interne, cât și cele internaționale, a redus erorile manuale și a sporit eficiența operațională, permițând directorului financiar Richard English și echipei sale să gestioneze în siguranță plățile în cadrul sistemului lor ERP.
Atlas Pearls – D365 Business Central
Atlas Pearls, un important producător de perle din Marea Sudului, și-a modernizat operațiunile de contabilitate cu Xe Global Business Payments încorporat în Microsoft Dynamics 365 Business Central. Condusă de controlorul financiar Rebecca McKeating, automatizarea a îmbunătățit eficiența plăților, a înlocuit fluxurile de lucru manuale și a permis companiei să acorde prioritate creșterii și inovației.
Doriți să vedeți soluția noastră ERP în acțiune?
Optimizați-vă operațiunile și plățile globale cu soluția ERP de la Xe. Experimentați direct cum se integrează perfect tehnologia noastră de plată integrată în sistemul dumneavoastră ERP, sporind eficiența și economisindu-vă timp. Ești gata să-ți transformi afacerea?