Împuternicirea afacerilor de toate dimensiunile
O API de plăți pentru tranzacții globale
Integrați API-ul de plăți Xe direct în platforma dvs. pentru plăți internaționale sigure și eficiente. Fiind o soluție API de plată de top pentru companii, API-ul nostru simplifică tranzacțiile transfrontaliere, economisindu-vă timp și bani.
Încredere acordată de liderii globali ai industriei
Alătură-te companiilor din întreaga lume care se bazează pe Xe pentru transferuri de bani sigure, rapide și fiabile.
Trimiteți bani în peste 220 de țări cu API-ul Xe
Ajutăm companiile de toate dimensiunile să își atingă obiectivele prin simplificarea plăților internaționale. Prin integrarea API-ului de plăți Xe direct în platforma dvs., puteți trimite plăți către peste 220 de țări, puteți economisi la comisioanele bancare și puteți beneficia de cursuri de schimb valutar competitive.
Pentru clienții și partenerii tăi, este o modalitate excelentă de a crește veniturile oferind opțiuni de plată internaționale pe platforma ta.
Integrare simplă pentru dezvoltatori
Vă oferim instrumentele și resursele necesare pentru a facilita integrarea API-ului Xe Payments de către echipa dvs.
Mediu sandbox
Mediul nostru sandbox vă permite să testați integrări fără a afecta datele live sau sistemele bancare.
Documentație API pentru dezvoltatori
Documentele noastre API conțin instrucțiuni ușor de urmărit și exemple de cod pentru a simplifica implementarea de către dezvoltatori.
Asistență clienți
După ce te-ai configurat, îți vom aloca un manager de cont care să te ajute cu orice întrebări ai putea avea.
Industriile Fintech, comerț electronic și turism
Beneficiile API-ului de plăți pentru afacerea ta
Trimiteți bani în peste 220 de țări: Activați plăți globale direct de pe platforma dvs., oferind confort atât dvs., cât și clienților dvs.
Integrare perfectă: Integrați cu ușurință API-ul nostru de plăți în platforma dvs. pentru a crea soluții care să vă mențină clienții fideli.
Cursuri de schimb valutar competitive: Profitați de cursurile noastre competitive pentru a converti fonduri ori de câte ori afacerea dvs. o necesită.
Venituri suplimentare: Deblocați oportunități cu opțiuni de plată internaționale.
O API puternică care te ajută să automatizezi plățile
Tranzacții precise: Mențineți-vă clienții mulțumiți cu tranzacții rapide, sigure și fără erori, care elimină riscurile manipulării manuale.
Automatizarea facturilor: Simplificați gestionarea facturilor externe prin crearea, trimiterea, procesarea plăților și urmărirea automată a facturilor.
Plăți bancare directe: Trimiteți bani direct în conturile bancare ale furnizorului dvs. pentru plăți comerciale rapide și fără probleme.
Cum să începi să folosești API-ul de plăți
Simplificați procesele de plată globale în patru pași simpli:
Creați un cont
Contactați-ne pentru a vă configura contul Xe Sandbox și pentru a consulta diferitele noastre soluții.
Testează și integrează
Folosește documentația noastră extinsă pentru a testa și integra API-ul de plăți direct în produsele tale.
Verificați și lansați live
Verifică-ți integrarea pentru a te asigura că funcționează fără probleme și că ești gata de lansare!
Procesarea plăților
Odată lansat, API-ul nostru automatizează tranzacțiile, economisindu-vă timp și reducând volumul de muncă manual.
Construit pentru scalabilitate și fiabilitate
Descoperă de ce API-ul de plăți Xe este cea mai bună alegere pentru transferurile tale de afaceri la nivel global:
Scalabil
Designul nostru API RESTful permite dezvoltarea, testarea și scalarea eficiente pe măsură ce afacerea dumneavoastră crește.
Asigura
Criptarea și practicile de securitate de vârf în industrie asigură protejarea tranzacțiilor și datelor dumneavoastră.
Fiabil
Cu o experiență de peste 30 de ani în plăți internaționale, Xe oferă rezultate precise, fiabile și eficiente.
Contactați experții noștri în API
Contactați-ne astăzi pentru a discuta despre nevoile dumneavoastră specifice. Cu API-ul de plăți Xe, puteți eficientiza procesarea plăților la nivel global, reduce costurile și oferi clienților dvs. o experiență fără probleme.
Întrebări despre API-ul de plăți
API-ul de plăți Xe ajută companiile să integreze capabilitățile de plăți internaționale direct în propria platformă. Îți permite ție și clienților tăi să efectuezi tranzacții globale în timp real, cu cursuri de schimb competitive și procesare fiabilă.
Da. Pentru a simplifica procesul de integrare, oferim instrumente și resurse precum:
Documentație API completă cu exemple de cod
Un mediu sandbox pentru testare în siguranță
Suport dedicat pentru manageri de cont
Pentru a integra API-ul de plăți Xe, urmați acești patru pași simpli:
Creați un cont Xe și solicitați acces la sandbox.
Folosește documentația pentru a testa și integra API-ul.
Finalizați verificarea și lansați live.
Începeți procesarea plăților globale automate!
API-ul de plăți este conceput pentru a se adapta odată cu dezvoltarea afacerii tale. Indiferent dacă ești un startup sau o companie, API-ul de plăți acceptă tranzacții de volum mare fără a-și sacrifica performanța.
Da. API-ul de plăți Xe acceptă automatizarea facturilor, astfel încât să puteți crea, trimite, procesa și urmări facturile eficient, totul în cadrul sistemului dumneavoastră.
Pentru a discuta cu cineva despre prețuri, contactați-ne pentru a discuta cum vă putem ajuta cel mai bine nevoile. Un membru al echipei Xe vă va contacta pentru a găsi planul care se aliniază cu obiectivele afacerii dumneavoastră.
Pentru ajutor cu integrarea, contactați managerul de cont dedicat. Aceștia vă vor putea oferi asistență specializată legată de configurare sau pentru orice întrebări suplimentare pe care le-ați putea avea.