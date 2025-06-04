MOP - Pataca macaneză

Pataca macaneză este moneda Macao. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pataca macaneză este cursul de la MOP la USD. Codul valutar pentru Macau Pataca este MOP , iar simbolul valutar este MOP$. Mai jos, veți găsi cursurile Pataca macaneză și un convertor valutar.