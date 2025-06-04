mop
MOP - Pataca macaneză

Pataca macaneză este moneda Macao. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pataca macaneză este cursul de la MOP la USD. Codul valutar pentru Macau Pataca este MOP, iar simbolul valutar este MOP$. Mai jos, veți găsi cursurile Pataca macaneză și un convertor valutar.

MOPPataca Macao

Statistici Pataca macaneză

NumePataca macaneză
SimbolMOP$
Unitate minoră1/10 = Ho
Simbol unitate minorăHo
Conversie de top MOPMOP la USD
Grafic de top MOPGrafic MOP la USD

Profil Pataca macaneză

MonedeFreq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
BancnoteFreq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Utilizatori
Macao

