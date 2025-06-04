MOP - Pataca macaneză
Pataca macaneză este moneda Macao. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Pataca macaneză este cursul de la MOP la USD. Codul valutar pentru Macau Pataca este MOP, iar simbolul valutar este MOP$. Mai jos, veți găsi cursurile Pataca macaneză și un convertor valutar.
Statistici Pataca macaneză
|Nume
|Pataca macaneză
|Simbol
|MOP$
|Unitate minoră
|1/10 = Ho
|Simbol unitate minoră
|Ho
|Conversie de top MOP
|MOP la USD
|Grafic de top MOP
|Grafic MOP la USD
Profil Pataca macaneză
|Monede
|Freq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Bancnote
|Freq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Utilizatori
Macao
Macao
De ce sunteți interesat de MOP?
