SDG - Lira sudaneză
Lira sudaneză este moneda Sudan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira sudaneză este cursul de la SDG la USD. Codul valutar pentru Sudan Pound este SDG, iar simbolul valutar este ج.س.. Mai jos, veți găsi cursurile Lira sudaneză și un convertor valutar.
Statistici Lira sudaneză
|Nume
|Lira sudaneză
|Simbol
|Liră
|Unitate minoră
|1/100 = Piastres
|Simbol unitate minoră
|Piastres
|Conversie de top SDG
|SDG la USD
|Grafic de top SDG
|Grafic SDG la USD
Profil Lira sudaneză
|Monede
|Freq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Liră20, Liră50
|Bancnote
|Freq used: Liră1, Liră2, Liră5, Liră10, Liră20
|Banca centrală
|Central Bank of Sudan
|Utilizatori
Sudan
Sudan
