SDG - Lira sudaneză

Lira sudaneză este moneda Sudan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira sudaneză este cursul de la SDG la USD. Codul valutar pentru Sudan Pound este SDG, iar simbolul valutar este ج.س.. Mai jos, veți găsi cursurile Lira sudaneză și un convertor valutar.

Selectați o monedă

SDGLiră Sudaneză

Statistici Lira sudaneză

NumeLira sudaneză
SimbolLiră
Unitate minoră1/100 = Piastres
Simbol unitate minorăPiastres
Conversie de top SDGSDG la USD
Grafic de top SDGGrafic SDG la USD

Profil Lira sudaneză

MonedeFreq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Liră20, Liră50
BancnoteFreq used: Liră1, Liră2, Liră5, Liră10, Liră20
Banca centralăCentral Bank of Sudan
Utilizatori
Sudan

