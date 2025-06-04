myr
MYR - Ringgit malaiezian

Ringgit malaiezian este moneda Malaiezia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ringgit malaiezian este cursul de la MYR la USD. Codul valutar pentru Malaysia Ringgit este MYR, iar simbolul valutar este RM. Mai jos, veți găsi cursurile Ringgit malaiezian și un convertor valutar.

MYRRinggit Malaezian

Statistici Ringgit malaiezian

NumeRinggit malaiezian
SimbolRM
Unitate minoră1/100 = sen
Simbol unitate minorăsen
Conversie de top MYRMYR la USD
Grafic de top MYRGrafic MYR la USD

Profil Ringgit malaiezian

MonedeFreq used: sen5, sen10, sen20, sen50
BancnoteFreq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Banca centralăBank Negara Malaysia
Utilizatori
Malaiezia

