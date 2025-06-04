MYR - Ringgit malaiezian
Ringgit malaiezian este moneda Malaiezia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ringgit malaiezian este cursul de la MYR la USD. Codul valutar pentru Malaysia Ringgit este MYR, iar simbolul valutar este RM. Mai jos, veți găsi cursurile Ringgit malaiezian și un convertor valutar.
Statistici Ringgit malaiezian
|Nume
|Ringgit malaiezian
|Simbol
|RM
|Unitate minoră
|1/100 = sen
|Simbol unitate minoră
|sen
|Conversie de top MYR
|MYR la USD
|Grafic de top MYR
|Grafic MYR la USD
Profil Ringgit malaiezian
|Monede
|Freq used: sen5, sen10, sen20, sen50
|Bancnote
|Freq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Banca centrală
|Bank Negara Malaysia
|Utilizatori
Malaiezia
Malaiezia
De ce sunteți interesat de MYR?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru MYRObțin cursurile MYR pe telefonul meuObțin un API de date valutare MYR pentru afacerea mea