MYR - Ringgit malaiezian

Ringgit malaiezian este moneda Malaiezia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ringgit malaiezian este cursul de la MYR la USD. Codul valutar pentru Malaysia Ringgit este MYR , iar simbolul valutar este RM. Mai jos, veți găsi cursurile Ringgit malaiezian și un convertor valutar.