BDT - Taka bengalez
Taka bengalez este moneda Bangladesh. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Taka bengalez este cursul de la BDT la USD. Codul valutar pentru Bangladesh Taka este BDT, iar simbolul valutar este ৳. Mai jos, veți găsi cursurile Taka bengalez și un convertor valutar.
Statistici Taka bengalez
|Nume
|Taka bengalez
|Simbol
|Tk
|Unitate minoră
|1/100 = poisha
|Simbol unitate minoră
|poisha
|Conversie de top BDT
|BDT la USD
|Grafic de top BDT
|Grafic BDT la USD
Profil Taka bengalez
|Monede
|Freq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Bancnote
|Freq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
|Banca centrală
|Bangladesh Bank
|Utilizatori
Bangladesh
Bangladesh
De ce sunteți interesat de BDT?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru BDTObțin cursurile BDT pe telefonul meuObțin un API de date valutare BDT pentru afacerea mea