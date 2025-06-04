bdt
Taka bengalez este moneda Bangladesh. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Taka bengalez este cursul de la BDT la USD. Codul valutar pentru Bangladesh Taka este BDT, iar simbolul valutar este ৳. Mai jos, veți găsi cursurile Taka bengalez și un convertor valutar.

Statistici Taka bengalez

NumeTaka bengalez
SimbolTk
Unitate minoră1/100 = poisha
Simbol unitate minorăpoisha
Conversie de top BDTBDT la USD
Grafic de top BDTGrafic BDT la USD

Profil Taka bengalez

MonedeFreq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
BancnoteFreq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
Banca centralăBangladesh Bank
Utilizatori
Bangladesh

