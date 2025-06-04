DJF - Francul djiboutian

Francul djiboutian este moneda Djibouti. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul djiboutian este cursul de la DJF la USD. Codul valutar pentru Djibouti Franc este DJF , iar simbolul valutar este Fdj. Mai jos, veți găsi cursurile Francul djiboutian și un convertor valutar.