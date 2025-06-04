djf
DJF - Francul djiboutian

Francul djiboutian este moneda Djibouti. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul djiboutian este cursul de la DJF la USD. Codul valutar pentru Djibouti Franc este DJF, iar simbolul valutar este Fdj. Mai jos, veți găsi cursurile Francul djiboutian și un convertor valutar.

DJFFranc Djiboutian

Statistici Francul djiboutian

NumeFrancul djiboutian
SimbolFranc
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top DJFDJF la USD
Grafic de top DJFGrafic DJF la USD

Profil Francul djiboutian

Utilizatori
Djibouti

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15932
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.482
GBP / USD1.32342
USD / CHF0.804372
USD / CAD1.40414
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651777

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%