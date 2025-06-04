DJF - Francul djiboutian
Francul djiboutian este moneda Djibouti. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul djiboutian este cursul de la DJF la USD. Codul valutar pentru Djibouti Franc este DJF, iar simbolul valutar este Fdj. Mai jos, veți găsi cursurile Francul djiboutian și un convertor valutar.
Statistici Francul djiboutian
|Nume
|Francul djiboutian
|Simbol
|Franc
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top DJF
|DJF la USD
|Grafic de top DJF
|Grafic DJF la USD
Profil Francul djiboutian
|Utilizatori
Djibouti
Djibouti
De ce sunteți interesat de DJF?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru DJFObțin cursurile DJF pe telefonul meuObțin un API de date valutare DJF pentru afacerea mea