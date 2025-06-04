idr
IDR - Rupia indoneziană

Rupia indoneziană este moneda Indonezia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia indoneziană este cursul de la IDR la USD. Codul valutar pentru Indonesia Rupiah este IDR, iar simbolul valutar este Rp. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia indoneziană și un convertor valutar.

IDRRupie Indoneziană

Statistici Rupia indoneziană

NumeRupia indoneziană
SimbolRp
Unitate minoră1/100 = Sen (obsolete)
Simbol unitate minorăSen (obsolete)
Conversie de top IDRIDR la USD
Grafic de top IDRGrafic IDR la USD

Profil Rupia indoneziană

MonedeFreq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
BancnoteFreq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Banca centralăCentral Bank of Republic of Indonesia
Utilizatori
Indonezia, Timorul de Est

