IDR - Rupia indoneziană

Rupia indoneziană este moneda Indonezia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia indoneziană este cursul de la IDR la USD. Codul valutar pentru Indonesia Rupiah este IDR , iar simbolul valutar este Rp. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia indoneziană și un convertor valutar.