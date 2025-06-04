IDR - Rupia indoneziană
Rupia indoneziană este moneda Indonezia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia indoneziană este cursul de la IDR la USD. Codul valutar pentru Indonesia Rupiah este IDR, iar simbolul valutar este Rp. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia indoneziană și un convertor valutar.
Statistici Rupia indoneziană
|Nume
|Rupia indoneziană
|Simbol
|Rp
|Unitate minoră
|1/100 = Sen (obsolete)
|Simbol unitate minoră
|Sen (obsolete)
|Conversie de top IDR
|IDR la USD
|Grafic de top IDR
|Grafic IDR la USD
Profil Rupia indoneziană
|Monede
|Freq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
|Bancnote
|Freq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Banca centrală
|Central Bank of Republic of Indonesia
|Utilizatori
Indonezia, Timorul de Est
