TRY - Lira turcească

Lira turcească este moneda curcan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira turcească este cursul de la TRY la USD. Codul valutar pentru Turkey Lira este TRY, iar simbolul valutar este ₺. Mai jos, veți găsi cursurile Lira turcească și un convertor valutar.

TRYLiră Turcească

Statistici Lira turcească

NumeLira turcească
SimbolTL
Unitate minoră1/100 = kuruş
Simbol unitate minorăKr
Conversie de top TRYTRY la USD
Grafic de top TRYGrafic TRY la USD

Profil Lira turcească

PorecleKağıt, Mangır, Papel
MonedeFreq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
BancnoteFreq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Banca centralăCentral Bank of the Republic of Turkey
Utilizatori
curcan, Cipru de Nord

