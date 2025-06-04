TRY - Lira turcească
Lira turcească este moneda curcan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira turcească este cursul de la TRY la USD. Codul valutar pentru Turkey Lira este TRY, iar simbolul valutar este ₺. Mai jos, veți găsi cursurile Lira turcească și un convertor valutar.
Statistici Lira turcească
|Nume
|Lira turcească
|Simbol
|TL
|Unitate minoră
|1/100 = kuruş
|Simbol unitate minoră
|Kr
|Conversie de top TRY
|TRY la USD
|Grafic de top TRY
|Grafic TRY la USD
Profil Lira turcească
|Porecle
|Kağıt, Mangır, Papel
|Monede
|Freq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
|Bancnote
|Freq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Banca centrală
|Central Bank of the Republic of Turkey
|Utilizatori
curcan, Cipru de Nord
