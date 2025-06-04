PLN - Zlotul polonez
Zlotul polonez este moneda Polonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Zlotul polonez este cursul de la PLN la USD. Codul valutar pentru Poland Zloty este PLN, iar simbolul valutar este zł. Mai jos, veți găsi cursurile Zlotul polonez și un convertor valutar.
Statistici Zlotul polonez
|Nume
|Zlotul polonez
|Simbol
|zł
|Unitate minoră
|1/100 = Grosze/Groszey
|Simbol unitate minoră
|gr
|Conversie de top PLN
|PLN la USD
|Grafic de top PLN
|Grafic PLN la USD
Profil Zlotul polonez
|Monede
|Freq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Bancnote
|Freq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Banca centrală
|National Bank of Poland
|Utilizatori
Polonia
Polonia
De ce sunteți interesat de PLN?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru PLNObțin cursurile PLN pe telefonul meuObțin un API de date valutare PLN pentru afacerea mea