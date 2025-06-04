pln
PLN - Zlotul polonez

Zlotul polonez este moneda Polonia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Zlotul polonez este cursul de la PLN la USD. Codul valutar pentru Poland Zloty este PLN, iar simbolul valutar este zł. Mai jos, veți găsi cursurile Zlotul polonez și un convertor valutar.

PLNZlot Polonez

Statistici Zlotul polonez

NumeZlotul polonez
Simbol
Unitate minoră1/100 = Grosze/Groszey
Simbol unitate minorăgr
Conversie de top PLNPLN la USD
Grafic de top PLNGrafic PLN la USD

Profil Zlotul polonez

MonedeFreq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
BancnoteFreq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Banca centralăNational Bank of Poland
Utilizatori
Polonia

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32367
USD / CHF0.804470
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.420
AUD / USD0.651803

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%