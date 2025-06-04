LAK - Kip laoțian
Kip laoțian este moneda Laos. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kip laoțian este cursul de la LAK la USD. Codul valutar pentru Laos Kip este LAK, iar simbolul valutar este ₭. Mai jos, veți găsi cursurile Kip laoțian și un convertor valutar.
Statistici Kip laoțian
|Nume
|Kip laoțian
|Simbol
|₭
|Unitate minoră
|1/100 = Att
|Simbol unitate minoră
|Att
|Conversie de top LAK
|LAK la USD
|Grafic de top LAK
|Grafic LAK la USD
Profil Kip laoțian
|Monede
|Freq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
|Bancnote
|Freq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Banca centrală
|Bank of Lao P.D.R.
|Utilizatori
Laos
Laos
