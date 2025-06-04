lak
LAK - Kip laoțian

Kip laoțian este moneda Laos. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kip laoțian este cursul de la LAK la USD. Codul valutar pentru Laos Kip este LAK, iar simbolul valutar este ₭. Mai jos, veți găsi cursurile Kip laoțian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

LAKKip Laoțian

Statistici Kip laoțian

NumeKip laoțian
Simbol
Unitate minoră1/100 = Att
Simbol unitate minorăAtt
Conversie de top LAKLAK la USD
Grafic de top LAKGrafic LAK la USD

Profil Kip laoțian

MonedeFreq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
BancnoteFreq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Banca centralăBank of Lao P.D.R.
Utilizatori
Laos

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15962
GBP / EUR1.14153
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32374
USD / CHF0.804123
USD / CAD1.40398
EUR / JPY181.425
AUD / USD0.651924

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%