LAK - Kip laoțian

Kip laoțian este moneda Laos. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Kip laoțian este cursul de la LAK la USD. Codul valutar pentru Laos Kip este LAK , iar simbolul valutar este ₭. Mai jos, veți găsi cursurile Kip laoțian și un convertor valutar.