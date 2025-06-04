huf
HUF - Forint maghiar

Forint maghiar este moneda Ungaria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Forint maghiar este cursul de la HUF la USD. Codul valutar pentru Hungary Forint este HUF, iar simbolul valutar este Ft. Mai jos, veți găsi cursurile Forint maghiar și un convertor valutar.

HUFForint Maghiar

Statistici Forint maghiar

NumeForint maghiar
SimbolFt
Unitate minoră1/100 = fillér
Simbol unitate minorăfillér
Conversie de top HUFHUF la USD
Grafic de top HUFGrafic HUF la USD

Profil Forint maghiar

MonedeFreq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
BancnoteFreq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Banca centralăHungarian National Bank
Utilizatori
Ungaria

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14174
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804110
USD / CAD1.40375
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652047

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%