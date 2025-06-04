HUF - Forint maghiar
Forint maghiar este moneda Ungaria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Forint maghiar este cursul de la HUF la USD. Codul valutar pentru Hungary Forint este HUF, iar simbolul valutar este Ft. Mai jos, veți găsi cursurile Forint maghiar și un convertor valutar.
Statistici Forint maghiar
|Nume
|Forint maghiar
|Simbol
|Ft
|Unitate minoră
|1/100 = fillér
|Simbol unitate minoră
|fillér
|Conversie de top HUF
|HUF la USD
|Grafic de top HUF
|Grafic HUF la USD
Profil Forint maghiar
|Monede
|Freq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Bancnote
|Freq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Banca centrală
|Hungarian National Bank
|Utilizatori
Ungaria
