MDL - Leu moldovenesc
Leu moldovenesc este moneda Republica Moldova. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Leu moldovenesc este cursul de la MDL la USD. Codul valutar pentru Moldova Leu este MDL, iar simbolul valutar este lei. Mai jos, veți găsi cursurile Leu moldovenesc și un convertor valutar.
Statistici Leu moldovenesc
|Nume
|Leu moldovenesc
|Simbol
|Leu
|Unitate minoră
|1/100 = Ban
|Simbol unitate minoră
|Ban
|Conversie de top MDL
|MDL la USD
|Grafic de top MDL
|Grafic MDL la USD
Profil Leu moldovenesc
|Monede
|Freq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Bancnote
|Freq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Banca centrală
|National Bank of Moldova
|Utilizatori
Republica Moldova
De ce sunteți interesat de MDL?
