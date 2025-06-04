MDL - Leu moldovenesc

Leu moldovenesc este moneda Republica Moldova. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Leu moldovenesc este cursul de la MDL la USD. Codul valutar pentru Moldova Leu este MDL , iar simbolul valutar este lei. Mai jos, veți găsi cursurile Leu moldovenesc și un convertor valutar.