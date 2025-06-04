mdl
MDL - Leu moldovenesc

Leu moldovenesc este moneda Republica Moldova. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Leu moldovenesc este cursul de la MDL la USD. Codul valutar pentru Moldova Leu este MDL, iar simbolul valutar este lei. Mai jos, veți găsi cursurile Leu moldovenesc și un convertor valutar.

MDLLeu Moldovenesc

Statistici Leu moldovenesc

NumeLeu moldovenesc
SimbolLeu
Unitate minoră1/100 = Ban
Simbol unitate minorăBan
Conversie de top MDLMDL la USD
Grafic de top MDLGrafic MDL la USD

Profil Leu moldovenesc

MonedeFreq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
BancnoteFreq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Banca centralăNational Bank of Moldova
Utilizatori
Republica Moldova

