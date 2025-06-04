KYD - Dolar din Insulele Cayman
Dolar din Insulele Cayman este moneda Insulele Cayman. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Insulele Cayman este cursul de la KYD la USD. Codul valutar pentru Cayman Islands Dollar este KYD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Insulele Cayman și un convertor valutar.
Statistici Dolar din Insulele Cayman
|Nume
|Dolar din Insulele Cayman
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top KYD
|KYD la USD
|Grafic de top KYD
|Grafic KYD la USD
Profil Dolar din Insulele Cayman
|Monede
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Bancnote
|Freq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Banca centrală
|Cayman Islands Monetary Authority
|Utilizatori
Insulele Cayman
Insulele Cayman
De ce sunteți interesat de KYD?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru KYDObțin cursurile KYD pe telefonul meuObțin un API de date valutare KYD pentru afacerea mea