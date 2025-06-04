kyd
KYD - Dolar din Insulele Cayman

Dolar din Insulele Cayman este moneda Insulele Cayman. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolar din Insulele Cayman este cursul de la KYD la USD. Codul valutar pentru Cayman Islands Dollar este KYD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolar din Insulele Cayman și un convertor valutar.

Statistici Dolar din Insulele Cayman

NumeDolar din Insulele Cayman
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top KYDKYD la USD
Grafic de top KYDGrafic KYD la USD

Profil Dolar din Insulele Cayman

MonedeFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
BancnoteFreq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Banca centralăCayman Islands Monetary Authority
Utilizatori
Insulele Cayman

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15962
GBP / EUR1.14153
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32374
USD / CHF0.804123
USD / CAD1.40398
EUR / JPY181.425
AUD / USD0.651924

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%