DOP - Peso Dominican
Peso Dominican este moneda Republica Dominicană. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso Dominican este cursul de la DOP la USD. Codul valutar pentru Dominican Republic Peso este DOP, iar simbolul valutar este RD$. Mai jos, veți găsi cursurile Peso Dominican și un convertor valutar.
Statistici Peso Dominican
|Nume
|Peso Dominican
|Simbol
|RD$
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo
|Simbol unitate minoră
|Centavo
|Conversie de top DOP
|DOP la USD
|Grafic de top DOP
|Grafic DOP la USD
Profil Peso Dominican
|Monede
|Freq used: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Bancnote
|Freq used: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Banca centrală
|Central Bank of the Dominican Republic
|Utilizatori
Republica Dominicană
