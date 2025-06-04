dop
DOP - Peso Dominican

Peso Dominican este moneda Republica Dominicană. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso Dominican este cursul de la DOP la USD. Codul valutar pentru Dominican Republic Peso este DOP, iar simbolul valutar este RD$. Mai jos, veți găsi cursurile Peso Dominican și un convertor valutar.

DOPPeso Dominican

Statistici Peso Dominican

NumePeso Dominican
SimbolRD$
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minorăCentavo
Conversie de top DOPDOP la USD
Grafic de top DOPGrafic DOP la USD

Profil Peso Dominican

MonedeFreq used: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
BancnoteFreq used: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Banca centralăCentral Bank of the Dominican Republic
Utilizatori
Republica Dominicană

