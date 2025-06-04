stn
STN - Dobra din São Tomé și Príncipe

Dobra din São Tomé și Príncipe este moneda São Tomé și Príncipe. Codul valutar pentru São Tomé and Príncipe Dobra este STN, iar simbolul valutar este Db. Mai jos, veți găsi cursurile Dobra din São Tomé și Príncipe și un convertor valutar.

Statistici Dobra din São Tomé și Príncipe

NumeDobra din São Tomé și Príncipe
SimbolDb
Unitate minoră1/100 = cêntimo
Simbol unitate minorăcêntimo

Profil Dobra din São Tomé și Príncipe

MonedeFreq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
BancnoteFreq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Utilizatori
São Tomé și Príncipe

