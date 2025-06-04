STN - Dobra din São Tomé și Príncipe
Dobra din São Tomé și Príncipe este moneda São Tomé și Príncipe. Codul valutar pentru São Tomé and Príncipe Dobra este STN, iar simbolul valutar este Db. Mai jos, veți găsi cursurile Dobra din São Tomé și Príncipe și un convertor valutar.
Statistici Dobra din São Tomé și Príncipe
|Nume
|Dobra din São Tomé și Príncipe
|Simbol
|Db
|Unitate minoră
|1/100 = cêntimo
|Simbol unitate minoră
|cêntimo
Profil Dobra din São Tomé și Príncipe
|Monede
|Freq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Bancnote
|Freq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Utilizatori
São Tomé și Príncipe
São Tomé și Príncipe
De ce sunteți interesat de STN?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru STNObțin cursurile STN pe telefonul meuObțin un API de date valutare STN pentru afacerea mea