tzs
TZS - Șilingul tanzanian

Șilingul tanzanian este moneda Tanzania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Șilingul tanzanian este cursul de la TZS la USD. Codul valutar pentru Tanzania Shilling este TZS, iar simbolul valutar este TSh. Mai jos, veți găsi cursurile Șilingul tanzanian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

tzs
TZSȘiling Tanzanian

Statistici Șilingul tanzanian

NumeȘilingul tanzanian
SimbolȘiling
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top TZSTZS la USD
Grafic de top TZSGrafic TZS la USD

Profil Șilingul tanzanian

MonedeFreq used: Cent5, Cent10, Cent20, Șiling1, Șiling5, Șiling10, Șiling20, Șiling50, Șiling100, Șiling200
BancnoteFreq used: Șiling500, Șiling1000, Șiling2000, Șiling5000, Șiling10000
Banca centralăBank of Tanzania
Utilizatori
Tanzania

De ce sunteți interesat de TZS?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru TZSObțin cursurile TZS pe telefonul meuObțin un API de date valutare TZS pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.467
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804396
USD / CAD1.40400
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651775

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%