TZS - Șilingul tanzanian
Șilingul tanzanian este moneda Tanzania. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Șilingul tanzanian este cursul de la TZS la USD. Codul valutar pentru Tanzania Shilling este TZS, iar simbolul valutar este TSh. Mai jos, veți găsi cursurile Șilingul tanzanian și un convertor valutar.
Statistici Șilingul tanzanian
|Nume
|Șilingul tanzanian
|Simbol
|Șiling
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top TZS
|TZS la USD
|Grafic de top TZS
|Grafic TZS la USD
Profil Șilingul tanzanian
|Monede
|Freq used: Cent5, Cent10, Cent20, Șiling1, Șiling5, Șiling10, Șiling20, Șiling50, Șiling100, Șiling200
|Bancnote
|Freq used: Șiling500, Șiling1000, Șiling2000, Șiling5000, Șiling10000
|Banca centrală
|Bank of Tanzania
|Utilizatori
Tanzania
