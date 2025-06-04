lyd
LYD - Dinarul libian

Dinarul libian este moneda Libia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul libian este cursul de la LYD la USD. Codul valutar pentru Libya Dinar este LYD, iar simbolul valutar este LD. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul libian și un convertor valutar.

Selectați o monedă

lyd
LYDDinar Libian

Statistici Dinarul libian

NumeDinarul libian
SimbolLD
Unitate minoră1/1000 = Dirham
Simbol unitate minorăDirham
Conversie de top LYDLYD la USD
Grafic de top LYDGrafic LYD la USD

Profil Dinarul libian

BancnoteFreq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Banca centralăCentral Bank of Libya
Utilizatori
Libia

De ce sunteți interesat de LYD?

Vreau să...

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32379
USD / CHF0.804087
USD / CAD1.40370
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651988

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%