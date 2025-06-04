LYD - Dinarul libian
Dinarul libian este moneda Libia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dinarul libian este cursul de la LYD la USD. Codul valutar pentru Libya Dinar este LYD, iar simbolul valutar este LD. Mai jos, veți găsi cursurile Dinarul libian și un convertor valutar.
Statistici Dinarul libian
|Nume
|Dinarul libian
|Simbol
|LD
|Unitate minoră
|1/1000 = Dirham
|Simbol unitate minoră
|Dirham
|Conversie de top LYD
|LYD la USD
|Grafic de top LYD
|Grafic LYD la USD
Profil Dinarul libian
|Bancnote
|Freq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Banca centrală
|Central Bank of Libya
|Utilizatori
Libia
Libia
De ce sunteți interesat de LYD?
