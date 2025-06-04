Cheltuieli incluse în costurile ipotecare

Prețul casei: Aceasta este suma totală pe care o veți plăti pentru o casă. Prețul casei are un impact direct asupra sumei creditului, a plăților lunare ale ipotecii și a costurilor generale. Atunci când alegi o locuință, ia în considerare și alte cheltuieli, cum ar fi impozitele pe proprietate, asigurarea locuinței și costurile de închidere, pentru a te încadra în bugetul tău.

Avans: Atunci când cumpărați o casă, va trebui să plătiți un procent din prețul total al casei în avans, cunoscut și sub numele de avans. Un avans mai mare reduce suma împrumutului și scade plățile lunare, în timp ce un avans mai mic crește aceste costuri.

Rata dobânzii: O rată a dobânzii este procentul din suma creditului pe care creditorul vi-l va percepe pentru împrumutul de bani, afectând suma pe care o plătiți lunar. O rată a dobânzii mai mică reduce costul total al creditului, în timp ce o rată a dobânzii mai mare îl crește. Ratele dobânzilor pot fi fixe pe toată durata creditului sau variabile.



Termenul creditului: Termenul creditului este timpul necesar pentru rambursarea creditului ipotecar. Un termen mai scurt, cum ar fi 15 ani, va avea plăți lunare mai mari, dar dobânzi mai mici în total. Totuși, un termen mai lung, cum ar fi 30 de ani, reduce plățile ipotecare și crește costurile totale ale dobânzilor.

Impozit pe proprietate: Impozitul pe proprietate este un impozit guvernamental bazat pe valoarea locuinței dumneavoastră și pe cota de impozitare. Acesta ajută la finanțarea școlilor locale, a întreținerii drumurilor, a infrastructurii publice și a serviciilor de urgență. Veți plăti acest impozit anual sau ca parte a ratei lunare a ipotecii.



Asigurarea locuinței: Asigurarea locuinței este o poliță care vă protejează de pierderile financiare cauzate de daune, furt sau reclamații. Majoritatea creditorilor vor solicita acest lucru pentru a se asigura că vă puteți repara sau înlocui locuința în cazul în care apare un eveniment imprevizibil.



PMI: Asigurarea ipotecară privată se adaugă la plata lunară dacă plătiți un avans mai mic de 20% la achiziționarea unei locuințe. Acest lucru îl protejează pe creditor în cazul în care nu vă puteți achita împrumutul. Odată ce acumulați suficient capital propriu, veți putea elimina asigurarea ipotecară privată.



Asociația de proprietari: Proprietarii de case care locuiesc în comunități rezidențiale, cum ar fi un cartier, un complex de condominii sau o casă înșiruită, plătesc taxe lunare sau anuale de asociație a proprietarilor. De obicei, aceasta acoperă costurile facilităților, întreținerii și alte servicii comunitare. Taxele și reglementările variază în funcție de comunitate.



Costuri de închidere: Costurile de închidere sunt taxe inițiale pe care le plătiți la finalizarea achiziției unei proprietăți. De obicei, acestea variază între 2% și 5% din prețul total al locuinței și includ comisioanele creditorului, asigurarea titlului de proprietate, costurile de evaluare și impozitele. Aceste costuri reprezintă pasul final pentru achiziționarea unei case și sunt scadente la finalizarea tranzacției.





Formula de plată a ipotecii

Această formulă te ajută să-ți calculezi plata lunară a ipotecii doar pe baza sumei împrumutului și a dobânzii. Nu include costuri suplimentare, cum ar fi impozitele pe proprietate, asigurarea locuinței sau orice taxe care ar putea crește plata lunară totală.



Calculați manual plățile lunare la creditul ipotecar cu această formulă:





Iată defalcarea:



M = Plată lunară:

Aceasta este problema pe care o rezolvați. Pentru a începe, adunați detaliile împrumutului. Acești factori vor determina cât veți plăti în fiecare lună.



P = Principal:

Acesta este soldul creditului sau suma totală pe care încă o datorați la ipoteca dumneavoastră. Soldul creditului dumneavoastră are un impact direct asupra ratei lunare, a costurilor cu dobânzile și a capitalului propriu. Vei acumula mai multă proprietate pe măsură ce soldul scade.



r = Rata dobânzii lunare:

Rata dobânzii la creditul ipotecar este o rată anuală care se plătește lunar pe parcursul anului. Pentru a găsi rata dobânzii lunare, împărțiți procentul anual la numărul de luni dintr-un an. De exemplu, dacă rata anuală a dobânzii este de 5%, aceasta ar arăta ca 0,05/12 = 0,004167.



n = Numărul de plăți:

Acesta este numărul total de plăți pe care le veți efectua pe durata creditului. Pentru a afla suma totală, înmulțiți durata creditului în ani cu 12. De exemplu, dacă durata împrumutului este de 30 de ani, aceasta ar arăta ca 30x12 = 360. Asta înseamnă că vei efectua un total de 360 de plăți pe durata creditului.