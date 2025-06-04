vuv
VUV - Vatu din Vanuatu

Vatu din Vanuatu este moneda Vanuatu. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Vatu din Vanuatu este cursul de la VUV la USD. Codul valutar pentru Vanuatu Vatu este VUV, iar simbolul valutar este VT. Mai jos, veți găsi cursurile Vatu din Vanuatu și un convertor valutar.

Statistici Vatu din Vanuatu

NumeVatu din Vanuatu
SimbolVT
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top VUVVUV la USD
Grafic de top VUVGrafic VUV la USD

Profil Vatu din Vanuatu

MonedeFreq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
BancnoteFreq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Banca centralăReserve bank of Vanuatu
Utilizatori
Vanuatu

