VUV - Vatu din Vanuatu

Vatu din Vanuatu este moneda Vanuatu. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Vatu din Vanuatu este cursul de la VUV la USD. Codul valutar pentru Vanuatu Vatu este VUV , iar simbolul valutar este VT. Mai jos, veți găsi cursurile Vatu din Vanuatu și un convertor valutar.