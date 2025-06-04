VUV - Vatu din Vanuatu
Vatu din Vanuatu este moneda Vanuatu. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Vatu din Vanuatu este cursul de la VUV la USD. Codul valutar pentru Vanuatu Vatu este VUV, iar simbolul valutar este VT. Mai jos, veți găsi cursurile Vatu din Vanuatu și un convertor valutar.
Statistici Vatu din Vanuatu
|Nume
|Vatu din Vanuatu
|Simbol
|VT
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top VUV
|VUV la USD
|Grafic de top VUV
|Grafic VUV la USD
Profil Vatu din Vanuatu
|Monede
|Freq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Bancnote
|Freq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Banca centrală
|Reserve bank of Vanuatu
|Utilizatori
Vanuatu
Vanuatu
