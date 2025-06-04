XAG - Uncia de argint
Uncia de argint este moneda Silver. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Uncia de argint este cursul de la XAG la USD. Codul valutar pentru Silver este XAG. Mai jos, veți găsi cursurile Uncia de argint și un convertor valutar.
Statistici Uncia de argint
|Nume
|Uncia de argint
|Simbol
|Uncie
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top XAG
|XAG la USD
|Grafic de top XAG
|Grafic XAG la USD
Profil Uncia de argint
|Utilizatori
Silver
Silver
De ce sunteți interesat de XAG?
