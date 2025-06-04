SHP - Lira din Sf. Elena

Lira din Sf. Elena este moneda Sfânta Elena. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Sf. Elena este cursul de la SHP la USD. Codul valutar pentru Saint Helena Pound este SHP , iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Sf. Elena și un convertor valutar.