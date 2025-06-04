shp
SHP - Lira din Sf. Elena

Lira din Sf. Elena este moneda Sfânta Elena. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Sf. Elena este cursul de la SHP la USD. Codul valutar pentru Saint Helena Pound este SHP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Sf. Elena și un convertor valutar.

SHPLiră Sfânta Elena

Statistici Lira din Sf. Elena

NumeLira din Sf. Elena
Simbol£
Unitate minoră1/100 = Saint Helena Pound
Simbol unitate minorăp
Conversie de top SHPSHP la USD
Grafic de top SHPGrafic SHP la USD

Profil Lira din Sf. Elena

MonedeFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BancnoteFreq used: £5, £10, £20
Utilizatori
Sfânta Elena

