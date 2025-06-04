SHP - Lira din Sf. Elena
Lira din Sf. Elena este moneda Sfânta Elena. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira din Sf. Elena este cursul de la SHP la USD. Codul valutar pentru Saint Helena Pound este SHP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira din Sf. Elena și un convertor valutar.
Statistici Lira din Sf. Elena
|Nume
|Lira din Sf. Elena
|Simbol
|£
|Unitate minoră
|1/100 = Saint Helena Pound
|Simbol unitate minoră
|p
|Conversie de top SHP
|SHP la USD
|Grafic de top SHP
|Grafic SHP la USD
Profil Lira din Sf. Elena
|Monede
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bancnote
|Freq used: £5, £10, £20
|Utilizatori
Sfânta Elena
Sfânta Elena
De ce sunteți interesat de SHP?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru SHPObțin cursurile SHP pe telefonul meuObțin un API de date valutare SHP pentru afacerea mea