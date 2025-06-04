btn
BTN - Ngultrum bhutanez

Ngultrum bhutanez este moneda Bhutan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ngultrum bhutanez este cursul de la BTN la USD. Codul valutar pentru Bhutan Ngultrum este BTN, iar simbolul valutar este Nu.. Mai jos, veți găsi cursurile Ngultrum bhutanez și un convertor valutar.

Selectați o monedă

btn
BTNNgultrum Bhutanese

Statistici Ngultrum bhutanez

NumeNgultrum bhutanez
SimbolNgultrum
Unitate minoră1/100 = chhertum
Simbol unitate minorăchhertum
Conversie de top BTNBTN la USD
Grafic de top BTNGrafic BTN la USD

Profil Ngultrum bhutanez

MonedeFreq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
BancnoteFreq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Banca centralăRoyal Monetary Authority of Bhutan
Utilizatori
Bhutan

De ce sunteți interesat de BTN?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru BTNObțin cursurile BTN pe telefonul meuObțin un API de date valutare BTN pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15961
GBP / EUR1.14151
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32370
USD / CHF0.804236
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.651976

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%