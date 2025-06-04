BTN - Ngultrum bhutanez
Ngultrum bhutanez este moneda Bhutan. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Ngultrum bhutanez este cursul de la BTN la USD. Codul valutar pentru Bhutan Ngultrum este BTN, iar simbolul valutar este Nu.. Mai jos, veți găsi cursurile Ngultrum bhutanez și un convertor valutar.
Statistici Ngultrum bhutanez
|Nume
|Ngultrum bhutanez
|Simbol
|Ngultrum
|Unitate minoră
|1/100 = chhertum
|Simbol unitate minoră
|chhertum
|Conversie de top BTN
|BTN la USD
|Grafic de top BTN
|Grafic BTN la USD
Profil Ngultrum bhutanez
|Monede
|Freq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Bancnote
|Freq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Banca centrală
|Royal Monetary Authority of Bhutan
|Utilizatori
Bhutan
Bhutan
De ce sunteți interesat de BTN?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru BTNObțin cursurile BTN pe telefonul meuObțin un API de date valutare BTN pentru afacerea mea