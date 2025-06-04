cve
Escudo al Capulul Verde este moneda Capul Verde. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Escudo al Capulul Verde este cursul de la CVE la USD. Codul valutar pentru Cape Verde Escudo este CVE, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Escudo al Capulul Verde și un convertor valutar.

Statistici Escudo al Capulul Verde

NumeEscudo al Capulul Verde
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Centavo (discontinued)
Simbol unitate minorăCentavo (discontinued)
Conversie de top CVECVE la USD
Grafic de top CVEGrafic CVE la USD

Profil Escudo al Capulul Verde

MonedeFreq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
BancnoteFreq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Banca centralăBank of Cape Verde
Utilizatori
Capul Verde

