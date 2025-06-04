CVE - Escudo al Capulul Verde

Escudo al Capulul Verde este moneda Capul Verde. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Escudo al Capulul Verde este cursul de la CVE la USD. Codul valutar pentru Cape Verde Escudo este CVE , iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Escudo al Capulul Verde și un convertor valutar.