MNT - Tugrik mongol
Tugrik mongol este moneda Mongolia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Tugrik mongol este cursul de la MNT la USD. Codul valutar pentru Mongolia Tughrik este MNT, iar simbolul valutar este ₮. Mai jos, veți găsi cursurile Tugrik mongol și un convertor valutar.
Statistici Tugrik mongol
|Nume
|Tugrik mongol
|Simbol
|₮
|Unitate minoră
|1/100 = Möngö
|Simbol unitate minoră
|Möngö
|Conversie de top MNT
|MNT la USD
|Grafic de top MNT
|Grafic MNT la USD
Profil Tugrik mongol
|Porecle
|Tögrög
|Monede
|Freq used: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Bancnote
|Freq used: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Banca centrală
|Bank of Mongolia
|Utilizatori
Mongolia
De ce sunteți interesat de MNT?
