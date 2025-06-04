mnt
MNT - Tugrik mongol

Tugrik mongol este moneda Mongolia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Tugrik mongol este cursul de la MNT la USD. Codul valutar pentru Mongolia Tughrik este MNT, iar simbolul valutar este ₮. Mai jos, veți găsi cursurile Tugrik mongol și un convertor valutar.

MNTTugrik Mongol

Statistici Tugrik mongol

NumeTugrik mongol
Simbol
Unitate minoră1/100 = Möngö
Simbol unitate minorăMöngö
Conversie de top MNTMNT la USD
Grafic de top MNTGrafic MNT la USD

Profil Tugrik mongol

PorecleTögrög
MonedeFreq used: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
BancnoteFreq used: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Banca centralăBank of Mongolia
Utilizatori
Mongolia

