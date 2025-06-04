xcd
XCD - Dolarul Caraibilor de Est

Dolarul Caraibilor de Est este moneda Caraibe de Est. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul Caraibilor de Est este cursul de la XCD la USD. Codul valutar pentru East Caribbean Dollar este XCD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul Caraibilor de Est și un convertor valutar.

Selectați o monedă

xcd
XCDDolar Caraibe de Est

Statistici Dolarul Caraibilor de Est

NumeDolarul Caraibilor de Est
Simbol$
Unitate minoră1/100 = Cent
Simbol unitate minorăCent
Conversie de top XCDXCD la USD
Grafic de top XCDGrafic XCD la USD

Profil Dolarul Caraibilor de Est

MonedeFreq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
Banca centralăEastern Caribbean Central Bank
Utilizatori
Caraibe de Est, Anguilla, Antigua și Barbuda, Dominica, Grenada, Grenadine și Saint Vincent, Montserrat

De ce sunteți interesat de XCD?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru XCDObțin cursurile XCD pe telefonul meuObțin un API de date valutare XCD pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14172
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804415
USD / CAD1.40393
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.651764

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%