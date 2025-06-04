XCD - Dolarul Caraibilor de Est
Dolarul Caraibilor de Est este moneda Caraibe de Est. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul Caraibilor de Est este cursul de la XCD la USD. Codul valutar pentru East Caribbean Dollar este XCD, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul Caraibilor de Est și un convertor valutar.
Statistici Dolarul Caraibilor de Est
|Nume
|Dolarul Caraibilor de Est
|Simbol
|$
|Unitate minoră
|1/100 = Cent
|Simbol unitate minoră
|Cent
|Conversie de top XCD
|XCD la USD
|Grafic de top XCD
|Grafic XCD la USD
Profil Dolarul Caraibilor de Est
|Monede
|Freq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Banca centrală
|Eastern Caribbean Central Bank
|Utilizatori
Caraibe de Est, Anguilla, Antigua și Barbuda, Dominica, Grenada, Grenadine și Saint Vincent, Montserrat
De ce sunteți interesat de XCD?
