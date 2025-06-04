XCD - Dolarul Caraibilor de Est

Dolarul Caraibilor de Est este moneda Caraibe de Est. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Dolarul Caraibilor de Est este cursul de la XCD la USD. Codul valutar pentru East Caribbean Dollar este XCD , iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Dolarul Caraibilor de Est și un convertor valutar.