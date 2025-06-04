awg
AWG - Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze

Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze este moneda Aruba. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze este cursul de la AWG la USD. Codul valutar pentru Aruba Guilder este AWG, iar simbolul valutar este ƒ. Mai jos, veți găsi cursurile Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze și un convertor valutar.

Selectați o monedă

awg
AWGGuilder Aruban sau Olandez

Statistici Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze

NumeFlorinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze
Simbolƒ
Unitate minoră
Simbol unitate minoră
Conversie de top AWGAWG la USD
Grafic de top AWGGrafic AWG la USD

Profil Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze

Utilizatori
Aruba

De ce sunteți interesat de AWG?

Vreau să...

Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru AWGObțin cursurile AWG pe telefonul meuObțin un API de date valutare AWG pentru afacerea mea

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804289
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651886

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%