AWG - Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze
Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze este moneda Aruba. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze este cursul de la AWG la USD. Codul valutar pentru Aruba Guilder este AWG, iar simbolul valutar este ƒ. Mai jos, veți găsi cursurile Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze și un convertor valutar.
Statistici Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze
|Nume
|Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze
|Simbol
|ƒ
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top AWG
|AWG la USD
|Grafic de top AWG
|Grafic AWG la USD
Profil Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze
|Utilizatori
Aruba
Aruba
