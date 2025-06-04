AWG - Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze

Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze este moneda Aruba. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze este cursul de la AWG la USD. Codul valutar pentru Aruba Guilder este AWG , iar simbolul valutar este ƒ. Mai jos, veți găsi cursurile Florinul aruban sau Guldenul Antilelor Olandeze și un convertor valutar.