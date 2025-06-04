CDF - Francul congolez

Francul congolez este moneda Congo / Kinshasa. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul congolez este cursul de la CDF la USD. Codul valutar pentru Congo/Kinshasa Franc este CDF , iar simbolul valutar este FC. Mai jos, veți găsi cursurile Francul congolez și un convertor valutar.