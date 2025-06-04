CDF - Francul congolez
Francul congolez este moneda Congo / Kinshasa. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Francul congolez este cursul de la CDF la USD. Codul valutar pentru Congo/Kinshasa Franc este CDF, iar simbolul valutar este FC. Mai jos, veți găsi cursurile Francul congolez și un convertor valutar.
Statistici Francul congolez
|Nume
|Francul congolez
|Simbol
|Franc
|Unitate minoră
|Simbol unitate minoră
|Conversie de top CDF
|CDF la USD
|Grafic de top CDF
|Grafic CDF la USD
Profil Francul congolez
|Utilizatori
Congo / Kinshasa
Congo / Kinshasa
