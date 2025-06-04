NPR - Rupia nepaleză
Rupia nepaleză este moneda Nepal. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia nepaleză este cursul de la NPR la USD. Codul valutar pentru Nepal Rupee este NPR, iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia nepaleză și un convertor valutar.
Statistici Rupia nepaleză
|Nume
|Rupia nepaleză
|Simbol
|₨
|Unitate minoră
|1/100 = Paisa
|Simbol unitate minoră
|Paisa
|Conversie de top NPR
|NPR la USD
|Grafic de top NPR
|Grafic NPR la USD
Profil Rupia nepaleză
|Monede
|Freq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Bancnote
|Freq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
|Banca centrală
|Nepal Rastra bank
|Utilizatori
Nepal, India (neoficial aproape de frontieră între India și Nepal)
