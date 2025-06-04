npr
Rupia nepaleză este moneda Nepal. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rupia nepaleză este cursul de la NPR la USD. Codul valutar pentru Nepal Rupee este NPR, iar simbolul valutar este ₨. Mai jos, veți găsi cursurile Rupia nepaleză și un convertor valutar.

Statistici Rupia nepaleză

NumeRupia nepaleză
Simbol
Unitate minoră1/100 = Paisa
Simbol unitate minorăPaisa
Conversie de top NPRNPR la USD
Grafic de top NPRGrafic NPR la USD

Profil Rupia nepaleză

MonedeFreq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
BancnoteFreq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
Banca centralăNepal Rastra bank
Utilizatori
Nepal, India (neoficial aproape de frontieră între India și Nepal)

