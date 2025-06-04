ghs
Cedi ghanez este moneda Ghana. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Cedi ghanez este cursul de la GHS la USD. Codul valutar pentru Ghana Cedi este GHS, iar simbolul valutar este GH₵. Mai jos, veți găsi cursurile Cedi ghanez și un convertor valutar.

Statistici Cedi ghanez

NumeCedi ghanez
SimbolGH¢
Unitate minoră1/100 = Ghana Pesewa
Simbol unitate minorăGp
Conversie de top GHSGHS la USD
Grafic de top GHSGrafic GHS la USD

Profil Cedi ghanez

MonedeFreq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
BancnoteFreq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Banca centralăBank of Ghana
Utilizatori
Ghana

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14169
USD / JPY156.451
GBP / USD1.32382
USD / CHF0.804153
USD / CAD1.40376
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652059

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%