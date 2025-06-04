GHS - Cedi ghanez
Cedi ghanez este moneda Ghana. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Cedi ghanez este cursul de la GHS la USD. Codul valutar pentru Ghana Cedi este GHS, iar simbolul valutar este GH₵. Mai jos, veți găsi cursurile Cedi ghanez și un convertor valutar.
Statistici Cedi ghanez
|Nume
|Cedi ghanez
|Simbol
|GH¢
|Unitate minoră
|1/100 = Ghana Pesewa
|Simbol unitate minoră
|Gp
|Conversie de top GHS
|GHS la USD
|Grafic de top GHS
|Grafic GHS la USD
Profil Cedi ghanez
|Monede
|Freq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Bancnote
|Freq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Banca centrală
|Bank of Ghana
|Utilizatori
Ghana
Ghana
